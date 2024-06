Anuário Datafolha Top of Mind revela as marcas que marcam a memória dos cearenses

O POVO lança uma série de reportagens com as marcas líderes em recordações no imaginário cearense por meio de uma pesquisa sobre diversos setores

A história de um povo pode ser entendida melhor a partir da sua cultura e dos seus hábitos, daquilo que é guardado na memória e, até mesmo, passado à frente de geração em geração. As singularidades, as tradições e os comportamentos sociais são partes importantes na formação da identidade popular. As marcas, os produtos e serviços integram esta jornada.

Uma mercadoria difícil de ser esquecida, um espaço afetivo ou sabores inconfundíveis: O que faz uma marca se tornar memorável em um mundo contemporâneo repleto de opções? Essa não é uma pergunta fácil de ser respondida, mas é uma busca incessante em incontáveis empresas e instituições. Algumas delas já alcançaram tal objetivo.

A pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind coletou, por meio de entrevistas presenciais em Fortaleza, quais as marcas mais lembradas pela população, abrangendo nove setores e 25 categorias. Desde aquele nome que representa o Ceará até o que mais se fez presente dentre todos os produtos e serviços, indo do regional ao internacional.

Áreas como social ou ambiental, comunicação, alimentos e bebidas, educação, saúde, varejo e serviços foram abordadas na consulta. Esses temas serão explorados em uma série de reportagens programadas para serem veiculadas de 1º a 11 de julho no jornal impresso e no O POVO+ com um dia de antecedência ao assinante. O conteúdo compilado é publicado no Anuário do Ceará 2024-2025.

Foto: Anuário do Ceará 2024-2025 Anuário Datafolha Top of Mind.

O levantamento é a principal referência para medir a força das marcas no Estado, explicou o editor-geral do Anuário, Jocélio Leal. “Desde a edição de 2002, a primeira da retomada do projeto do Anuário, nós contratamos o Datafolha para ir às ruas escutar o público. No primeiro ano, a pesquisa era intitulada ‘Marcas do Ceará’, mas com o mesmo conceito de hoje”, relembrou.

Jocélio detalhou que, desde então, a pesquisa reativa segmentos e, eventualmente, substitui outros. Neste ano, a categoria de ‘operadoras de telefonia’ entrou no lugar de ‘financeiras’, enquanto ‘cervejas’ ocupou o espaço de ‘empresas de segurança’ e ‘lojas de varejo’ substituíram ‘farmácias’. “As decisões são editoriais, mas movidas a partir da ausculta do mercado”, disse.

Com uma metodologia quantitativa, a apuração considerou uma abordagem pessoal em pontos de fluxo da capital cearense, onde foi aplicado um questionário estruturado para 511 pessoas a partir de 16 anos. Destas, 55% eram mulheres e 45% homens, com idade média de 42 anos entre os participantes. A coleta de campo para os dados da pesquisa ocorreu entre os dias 15 a 22 de fevereiro de 2024.

Entenda o perfil da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind - Gênero

O nível de confiança atingiu 95%, com uma margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. Entre os critérios de desempate, o Datafolha conduziu um teste estatístico que considerou a margem de erro de cada marca para definir os vencedores das categorias, levando em conta tal margem de cada percentual em relação à amostra.

A editora-executiva do Anuário do Ceará 2024-2025, Amanda Araújo, detalhou que pouco mais da metade das 25 categorias contou com vencedores únicos. "Foram 12 categorias com empates apesar da aplicação do teste estatístico devido à margem de erro (...). Com os arredondamentos, em alguns resultados, a soma das porcentagens pode variar de 99% a 101%."

Entenda o perfil da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind - Faixa Etária

O levantamento foi dividido em duas partes distintas: uma geral, abrangendo diversos públicos, e outra que consolidou exclusivamente os resultados do público A e B, representando 29% do total, com 147 entrevistas e margem de erro de oito pontos percentuais. Os demais 45% foram atribuídos ao público C, enquanto 27% corresponderam ao público D e E.

Entenda o perfil da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind - Público

Segundo a professora de marketing da Universidade Federal do Ceará, Cláudia Buhamra, a consolidação de uma marca na memória das pessoas envolve várias etapas, incluindo um produto de qualidade, um preço adequado, uma distribuição eficiente e uma comunicação eficaz.

“Comunicação é o fim do processo; você só deve chamar visita para a sua casa depois que a casa estiver arrumada.”

Entenda o perfil da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind - Escolaridade

Um desafio para as marcas alcançarem esse objetivo é lidar com as pessoas internamente.

Cláudia explicou que é difícil treinar funcionários para que eles compreendam seu papel na imagem das empresas, o que envolve diversos fatores.

“Às vezes, a empresa investe um absurdo em tecnologia e em pontos de venda para proporcionar uma experiência máxima ao cliente, mas o contato humano acaba sendo uma decepção.”

Entenda o perfil da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind - Renda Familiar mensal

Além das pessoas, o futuro das marcas depende da inovação para vencer a concorrência.

“As marcas sobreviverão no futuro com criatividade, que vem das pessoas. Então, mais uma vez, voltamos às pessoas. Não é só capacitar e treinar, é estimulá-las para extrair o melhor em termos de soluções inovadoras”, detalhou a especialista, ressaltando a necessidade de as empresas serem flexíveis e se adaptarem, também, ao comportamento do consumidor.

Entenda o perfil da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind - População Economicamente Ativa