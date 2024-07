M. Dias Branco é eleita pela quarta vez como marca que representa o Ceará

Os dados são do Anuário Datafolha Top of Mind, que questionou pessoas sobre qual a primeira marca que vem à cabeça quando se fala em representar o Ceará





Com mais de 70 anos de história, a empresa M. Dias Branco mantém-se na liderança, pelo quarto ano consecutivo, como a marca que mais representa o Estado na mente dos cearenses. Os dados foram divulgados pela pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, realizada presencialmente em Fortaleza entre os dias 15 e 22 de fevereiro deste ano.

A indústria brasileira de produtos alimentícios foi lembrada em primeiro lugar pelos 511 entrevistados do levantamento por três nomes: M. Dias Branco, Fábrica Fortaleza e Fortaleza. No recorte do público A e B, com 147 entrevistas, o nome M. Dias Branco liderou as menções, mas os nomes Fábrica Fortaleza e Fortaleza foram citados também.

Questionados sobre qual a primeira marca que vem à cabeça quando se fala em marca que representa o Ceará, 5,9% do público geral e 13,4% do A/B responderam M. Dias Branco; 4,4% do geral e 4% do A/B disseram Fábrica Fortaleza; e 4,2% do geral e 3,1% do A/B mencionaram Fortaleza.

M. Dias Branco é a maior vencedora da categoria

Além disso, a M. Dias Branco liderou a categoria com 13,5% das respostas da população geral e 14,9% do público A/B em 2023; 11% do geral e 14,6% do A/B em 2022; e 15,1% do geral e 22,2% do A/B em 2021.

Tiago Timbó, gerente de comunicação, cultura e sustentabilidade da empresa, destacou que ela é uma das maiores empregadoras do Estado, com seis mil colaboradores diretos em quatro unidades industriais. Ele acredita que as ações da companhia contribuem para sua evolução e para ser lembrada como uma das marcas mais presentes na memória dos cearenses.

“Para nós, é motivo de orgulho, justamente por ser nossa raiz, um estado que tão bem acolheu a companhia há 70 anos e que segue fazendo história de geração em geração. Começamos como uma padaria artesanal, e hoje somos uma grande empresa de alimentos, com atuação em expansão para outros países”, descreveu.

M. Dias Branco vence todas as edições entre o público A e B

A instituição possui 17 indústrias ou complexos industriais, dos quais sete incluem estruturas de moinho de trigo. Ademais, conta com 29 centros de distribuição localizados em diferentes estados, garantindo a presença das marcas em todo o território nacional e apoiando a exportação para mais de 40 países, segundo o seu site.

No caso da marca Fortaleza, que foi a primeira a integrar o portfólio da M. Dias Branco, há uma busca para estreitar relações com os consumidores em todos os pontos de contato, segundo a gerente de marketing da Fortaleza, Mariana Chiappetta. “De geração em geração, a marca Fortaleza se tornou parte da memória afetiva do cearense.”

A M. Dias Branco tem investido em ações de marketing e em diversas campanhas das marcas de produtos para reforçar atuação no mercado, conforme Tiago. “Para a marca corporativa, temos atuado de forma mais presente nas redes sociais, em especial o LinkedIn, mostrando que trabalhar na companhia é uma experiência tão boa quanto os nossos alimentos.”

Outro ponto de atenção da empresa tem sido a Agenda ESG (Ambiental, Social e de Governança Corporativa, na tradução do inglês). Tiago citou que a firma assumiu um compromisso com o meio ambiente e a sociedade nessa área, incluindo parcerias com instituições do terceiro setor pelo Brasil.

“São ações que englobam temas como otimização no uso da água, energia renovável, embalagens sustentáveis, redução das emissões de gases de efeito estufa, empreendedorismo e profissionalização da população, educação alimentar, doações, entre tantos outros”, pontuou.

A M. Dias Branco detém, ainda, ações listadas no novo mercado da Brasil, Bolsa, Balcão (B3) após abrir capital em 2006. Este segmento é composto por companhias que se comprometem com práticas de transparência e governança, atendendo a exigências adicionais nessas áreas.

O lucro líquido da empresa foi de R$ 154,9 milhões no primeiro trimestre deste ano, o equivalente a um crescimento anual de 121,6%. Já o volume total de vendas ficou em 397,1 mil toneladas, com recuo de 1,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Anuário do Ceará 2024-2025

As marcas Cajuína São Geraldo (3,4%), Ypióca (1,9%), Indaiá (1,8%) e Ceará Sporting Clube (1%), entre outras com índices mais baixos, foram lembradas também pelos cearenses na pesquisa, mas 41,3% do público não soube citar uma marca que representa o Ceará.

Natura, Ypê, Ibama e Ecofor fazem diferença na área social ou ambiental do Top of Mind



Natura é a maior vencedora nos quatro anos da categoria

Foto: FERNANDA BARROS A estratégia de vendas da Natura e a experiência digital, com produtos de qualidade e sustentáveis, foram citados por Agenor como pontos fortes da empresa.

As empresas Natura e Ypê, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e a Ecofor estão empatadas na memória dos cearenses como as marcas que se destacam na área social ou ambiental, segundo a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, em 2024.

A Natura é a maior vencedora nos quatro anos da categoria. Neste ano, 3,4% dos entrevistados citaram a marca quando questionados sobre: qual a primeira marca que lhe vem à cabeça quando se fala em marca que faz a diferença na área social ou ambiental?

O percentual de pessoas que lembrou da Natura nos anos anteriores foi maior ainda, com cerca de 5,4% em 2023, 4,1% em 2022 e 6,9% em 2021. O vice-presidente de negócios da Natura no Brasil, Agenor Leão, destacou a alegria e a responsabilidade de a companhia ocupar tais posições.

Natura é a maior vencedora da categoria, liderando todas as edições

“Acreditamos que a Natura foi a empresa mais lembrada nessas áreas por estar sempre atenta a ser um vetor de criação de valor econômico e social no longo prazo, para além do valor financeiro”, esclareceu o vice-presidente. “Nossa crença de que os negócios devem ser uma força para o bem guia a nossa atuação.”

De acordo com Agenor, essa crença se estende por toda a cadeia de valor da Natura e se reflete em produtos que fazem bem para as pessoas e para o planeta. “É um círculo virtuoso impulsionado, especialmente, pelos consumidores. Quando eles escolhem nossos produtos, também escolhem regenerar o planeta e as pessoas.”

Natura, Nestlé, Ibama, Marquise e Ecofor dividem pódio entre público A e B

Já a Ypê foi destaque para 2% dos entrevistados neste ano, crescendo em relação ao seu desempenho na categoria no ano passado, cujo percentual era de 1,6%. Os valores em 2022 e 2021 foram praticamente semelhantes, com 2,4% e 2,5%, respectivamente.

O vice-presidente das áreas comercial e marketing da Ypê, Gilson Mazetto, realçou que as ações socioambientais são essenciais para a longevidade do negócio. Ele disse que a empresa apoia, neste sentido, diversas iniciativas que reduzem os impactos no meio ambiente e contribuem para a saúde, educação e qualidade de vida das pessoas.

Foto: Reprodução/Ypê O gestor da Ypê afirmou, ainda, perceber que os consumidores estão mais atentos aos valores das empresas.

“Aderimos ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) em fevereiro, e reforçamos o apoio aos dez princípios em meio ambiente, direitos humanos, trabalho e combate à corrupção”, descreveu Mazetto.

O gestor da Ypê afirmou, ainda, perceber que os consumidores estão mais atentos aos valores das empresas e que eles conseguem perceber as ações nos produtos com respeito à natureza. “Somos movidos por uma forte inquietação de inovar com propósito.”

Foto: Felipe Werneck/Ibama O Ibama informou que o resultado reflete vários fatores, como a resiliência e o compromisso dos seus servidores e parceiros com a causa do meio ambiente.

Junto da Natura e Ypê, o Ibama e a Ecofor também ficaram na primeira colocação da categoria, ambos contabilizando 1,9% das respostas dos entrevistados neste ano. De 2021 a 2024, o maior percentual do Ibama foi de 2,3% e o menor, 1%, enquanto a Ecofor foi de 0,7% a 1,9%.

O Ibama informou que o resultado reflete vários fatores, como a resiliência e o compromisso dos seus servidores e parceiros com a causa do meio ambiente. “Estamos comprometidos em garantir o crescimento econômico do País sempre considerando os diversos mecanismos de proteção e defesa do meio ambiente”, disse em nota.

Foto: Barbosa Neto/Ecofor A Ecofor também ficou na primeira colocação da categoria, contabilizando 1,9% das respostas dos entrevistados neste ano.

O POVO entrou em contato com a Ecofor para comentar o tema, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Também foram mencionadas Nestlé (1,5%), Coca-Cola (1,2%), Marquise Incorporações (1,1%) e Volkswagen (1,1%), entre outras com índices menores. Todavia, dois terços dos entrevistados (64,5%) não conseguiram mencionar o nome de alguma marca que se destaque na área social ou ambiental.

Por outro lado, a pesquisa apenas com o público A e B mostrou que, além do Ibama (3%), da Natura (4,9%) e da Ecofor (1,9%), a Nestlé (3,5%) e a Marquise Incorporações (2,6%) foram lembradas como marcas de destaque social ou ambiental, registrando um empate devido à margem de erro, assim como na categoria geral.



