Quem foi mais votado para vereador em cada bairro de Fortaleza

Chiquinho dos Carneiros foi o parlamentar mais votado em um único bairro, considerando números totais. Ele recebeu 4.978 votos no Planalto Ayrton Senna, superando por sete votos Adail Jr. (PDT), que teve 4,971 votos no Antônio Bezerra

As eleições de 2024 marcaram não apenas a alternância do poder na Prefeitura de Fortaleza, mas também representou a consolidação das forças nos bairros. Vereadores que já tinham mandato e haviam sido candidatos de primeira viagem se destacaram em localidades onde firmaram as respectivas bases eleitorais, seja por alinhamento ideológico ou proximidade com as comunidades locais. Porém, na maioria dos bairros, o comando político mudou na última eleição.

Os vereadores são os atores políticos mais próximos do eleitor. Há diferentes formas de atuar e de estratégias para amplificar — e aproveitar-se — dessa proximidade, transformando-a em voto. Há políticos ligados a movimentos sociais, igrejas, categorias profissionais, correntes ideológicas e, mais tradicionalmente, o vereador de bairro; que muitas vezes tem trajetória de líder comunitário, ou apoio deles.

A última eleição elevou esses e outros perfis que concorreram e chegaram ao poder. Levantamento realizado pela Central de Dados do O POVO+, mostra a distribuição do voto, por bairro, dos 43 vereadores eleitos na Capital.

Foto: FÁBIO LIMA/O POVO CÂMARA Municipal de Fortaleza

No quadro geral, votos brancos e nulos foram os “campeões de voto” em 2024; seguidos pelos vereadores Priscila Costa (PL), Gabriel Aguiar (Psol) e Bella Carmelo (PL), respectivamente.

Brancos ou nulos para vereador foram as manifestações mais comuns de eleitores em bairros como: Barra do Ceará (1° branco e 2° nulo); Ancuri (voto em branco); Cambeba (voto em branco); Centro (voto em branco); Parque Dois Irmãos (1° voto nulo e 2° voto em branco) e Passaré (voto em branco).

Embora Fortaleza tenha atualmente 121 bairros, os dados do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) consideram 110 bairros pelos quais estão distribuídos os endereços de locais de votação (ver mapa).

Partido dominante nas últimas eleições, quando fez dez vereadores, o PDT tinha planos de ampliar a bancada para até 14 representantes em 2024, o que não se concretizou. Pelo contrário, o partido perdeu assentos no Legislativo, ficando com oito vagas atualmente.

Apesar disso, seguiu como a maior bancada e os vereadores da sigla trabalhista demonstraram força nos bairros; Dos dez parlamentares mais votados em único bairro na Capital, quatro são filiados ao PDT: Adail Jr (2°); Fábio Rubens (4°); Marcel Colares (5°) e PP Cell (6°); todos foram eleitos.

Votação para Vereador em 2024 por bairro de Fortaleza



Os mais votados em um único bairro

A distribuição dos votos revela a força dos candidatos. Em Fortaleza, alguns atores políticos têm destaque em determinadas localidades. Estreante na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador Chiquinho dos Carneiros foi o parlamentar mais votado em um único bairro, considerando números totais.

Ele recebeu 4.978 votos no Planalto Ayrton Senna, superando por 7 votos Adail Jr. (PDT), que teve 4.971 votos no Antônio Bezerra.

Foto: AURÉLIO ALVES Chiquinho dos Carneiros (PRD) vereador mais votado em um bairro

Na sequência aparecem os vereadores Germano He Man (Mobiliza), Fabio Rubens (PDT) e Marcel Colares (PDT), que tiveram 4,7 mil; 4,6 mil e 4 mil votos nos bairros Vila União, José Walter e Messejana, respectivamente. Abaixo, o levantamento do O POVO lista os dez bairros da Capital que se destacam pela maior concentração de votos em um candidato.

Quem ganhou em cada bairro

​

Na maioria dos bairros, candidato a vereador mais votado mudou

Para a maior parte dos eleitores, a eleição de maior visibilidade é para os cargos no Poder Executivo. No caso do município, para prefeito. Porém, poucas disputas são tão agressivas quanto a busca pelo controle dos redutos eleitorais entre candidatos a vereador nos bairros. Invasões de bases podem ser motivo de crises inclusive entre aliados.



Entre as eleições de 2020 e as de 2024, houve 38 bairros onde vereadores já haviam sido os mais votados e conseguiram manter o domínio eleitoral. Quem mais reprisou vitórias foi Adail Júnior (PDT), mais votado nas duas últimas eleições nos bairros Antônio Bezerra, Autran Nunes e Quintino Cunha, e Gabriel Aguiar (Psol), em Dionísio Torres, Bairro de Fátima e São Gerardo.

Claudia Gomes (PSDB), Didi Mangueira (PDT), Estrela Barros (PSD), Márcio Martins (União Brasil), Michel Lins (PRD), Ppcell (PDT), Raimundo Filho (PDT) e Wander Alencar (Agir) foram outros candidatos a vereador que conseguiram ser os mais votados no mesmo bairro tanto em 2020 quanto em 2024.

Votação para Vereador em 2020 por bairro de Fortaleza



​

Porém, em 59 bairros, houve mudança no candidato a vereador mais votado entre uma eleição e outra. Quem mais saiu vitorioso nos lugares onde a hegemonia antes era de outros políticos foi Gabriel Aguiar (Psol): nove bairros. O número total de bairros nos quais ele foi o mais votado — 15 — supera a soma entre velhos e novos bairros nos quais ele venceu devido à diferença nos dados do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), que não registrava o endereço de locais de votação em determinados bairros em 2020.

Na sequência, Bruno Mesquita (PSD), atual líder do prefeito Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal, venceu em quatro redutos antes dominados por outros candidatos.

Avançaram sobre três bairros Paulo Martins (PDT) e Juninho Aquino (Avante) — este último, em dois deles foi o mais votado onde antes a mais votada era Enfermeira Ana Paula. Os dois travam disputa que chegou a envolver agressão física dela contra ele na Câmara Municipal. Ana Paula não foi candidata em 2024 e apoiou o marido, Márcio Cruz (PCdoB), que ficou na suplência. Assim como Juninho Aquino.

Bairros em que o candidato a vereador mais votado mudou entre 2020 e 2024

Redutos familiares



Houve ainda pelo menos sete bairros em que houve sucessões familiares — o candidato mais votado em 2024 era familiar do mais votado em 2020, e recebeu apoio do parente, que não concorreu no ano passado.

O caso de transferência de voto em família com sucesso em maior quantidade de bairros envolveu os Henrique. Jânio Henrique (PDT) herdou bases eleitorais do irmão, Antônio Henrique (PDT), hoje deputado federal. Foi o campeão de votos em quatro bairros onde o irmão havia vencido quatro anos antes: Canindezinho, Conjunto Esperança, Parque Presidente Vargas e Parque Santa Rosa.

Outro ex-vereador que virou deputado, Carmelo Neto (PL) viu a esposa, Bella Carmelo (PL), ser a mais votada no Meireles, onde ele havia conseguido o maior número de votos em 2020.

Em Messejana, Marcel Colares (PDT) foi o mais votado, marca alcançada em 2020 pelo irmão dele, Renan Colares. Ambos são filhos do deputado estadual Fernando Hugo (PSD).

No Parque Santa Maria, a maior votação foi de Gabriel Freire (PDT), que ficou na suplência. Em 2020, o mais votado havia sido o pai dele, ex-vereador José Freire.

Sucessões familiares nos bairros

​

Psol e PL fortes nos bairros mais ricos

A polarização política nacional entre direita e esquerda encontrou a melhor expressão em Fortaleza, na eleição para vereador no ano passado, nos bairros mais ricos. Os três vereadores mais votados da Capital, em números totais, Gabriel Biologia (Psol); Bella Carmelo e Priscila Costa, ambas do PL, repetiram o "pódio" no microcosmo de alguns dos bairros onde vive a elite da Cidade.

Foto: Reprodução Instagram Priscila Costa Priscila Costa (PL) foi a vereadora mais eleita de Fortaleza

O PL é o partido mais à direita que disputou a eleição na Capital. O Psol é o mais à esquerda entre as legendas representadas no Poder Legislativo municipal.

O eleitor da Aldeota deu a Gabriel, Priscilla e Bella as maiores votações de cada um deles em um único bairro. No caso de Gabriel, a votação foi a mais expressiva (2.243 votos).

Vereadores mais votados em bairros ricos

​

Quem ganhou em mais bairros

O vereador Gabriel Aguiar (Psol) foi, disparado, o candidato a vereador que venceu em mais bairros da Capital. O parlamentar foi o mais votado em 15 localidades, das 110 contabilizadas como locais de votação pela Justiça Eleitoral. Ao todo, Fortaleza tem 121 bairros. Dentre os bairros que deram mais preferência ao vereador do Psol estão Aldeota, Cidade dos Funcionários, Fátima e Benfica.

Na sequência aparecem votos brancos ou nulos, que lideraram em nove bairros da Capital, dentre eles Barra do Ceará, Centro e Parque Dois Irmãos.

A vereadora Priscila Costa (PL), parlamentar mais votada da Capital, com mais de 36 mil votos, só venceu em dois bairros: Luciano Cavalcante e Parque Manibura; o que evidencia que seu eleitorado se distribuiu por mais localidades, embora ela não tenha liderado nestes pontos.

Foto: AURÉLIO ALVES/O POVO O vereador Gabriel Aguiar (Psol)

Outros parlamentares que se destacaram foram Bruno Mesquita (PSD), Paulo Martins (PDT) e Jânio Henrique (PDT), que lideraram a votação em quatro bairros cada um; Adail Jr, liderou em três bairros, assim como Raimundo Filho (PDT), Estrela Barros (PSD), Marcio Martins (União) e outros.

Mais votados em mais bairros

​

Votos brancos e nulos 2024 e 2020

Votos nulos e em branco continuaram a registrar a maior concentração no eleitorado na Capital. Em 2024, foram 59,1 mil votos em branco e 52,3 mil votos nulos. Há quatro anos, Fortaleza havia tido 65,4 mil votos em branco e 74 mil votos nulos na eleição municipal de 2020.

Votos em branco e nulos para vereador em Fortaleza

​

Em 2020, Fortaleza tinha 1.821.382 eleitores aptos a votar; Já em 2024, foram registrados 1.769.681 eleitores aptos a votar; 51.701 a menos do que quatro anos antes. A redução do eleitorado apto foi de 2,8%. Tanto em valores absolutos como proporcionais houve redução no número de votos brancos e nulos.

Foto: Arquivo pessoal A cientista política Paula Vieira é pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia (Lepen), da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Paula Vieira, professora universitária e cientista política vinculada ao Laboratório de Estudos sobre Política Eleições e Mídias da Universidade Federal do Ceará (Lepem-UFC), atribui a redução desses indicadores ao acirramento político registrado nas últimas eleições para o Executivo, que acaba por repercutir no desempenho de candidatos ao Legislativo.

"Quando analisamos votos brancos e nulos, precisamos considerar o nível de competitividade da eleição. Quando há acirramento, há uma tendência de que as pessoas se posicionem mais. Os vereadores, como geralmente atuam por bairros, têm uma tendência de chegar mais próximo à população. Por isso há tantas dobradinhas com candidatos ao Executivo. Essa redução nos votos brancos e nulos aponta para um vínculo maior dessas populações com os vereadores e também com o processo eleitoral”, diz.

Paula cita o acirramento como um fator de peso para a decisão do eleitorado. “Tivemos uma disputa muito competitiva pelo Executivo em 2024 e quando olhamos para esses vereadores, a gente também vê esse acirramento no desempenho deles. Além da questão geográfica, da comunidade, pesam os vínculos às pautas, sejam mais de esquerda ou de direita", destaca a especialista, argumentando que a redução dos valores nominais de votos brancos e nulos aponta para uma maior participação do eleitor.

Bairros em que o mais votado não se elegeu

Há bairros em Fortaleza nos quais o candidato mais votado para vereador não foi eleito para a Câmara Municipal. O levantamento feito pelo O POVO+ registrou o padrão em 40 bairros da Capital.

Em locais como Bom Jardim, Parangaba, João XXIII, Maraponga, Cais do Porto, Mucuripe, Lagoa Redonda e outros, os candidatos mais votados não se elegeram diretamente. A maioria ficou na suplência. Ao todo, Fortaleza conta 121 bairros atualmente, mas a Justiça Eleitoral contabiliza a distribuição de locais de votação em 110 localidades.



Veja abaixo o nome, quantidade de votos e bairros dos candidatos mais votados que não conseguiram uma vaga direta na Câmara Municipal de Fortaleza.

Bairros onde os mais votados não se elegeram

​

Os bairros com disputas mais apertadas

Outra angulação que chamou a atenção nas eleições de 2024 foi o acirramento em determinados bairros da Capital. Alguns deles registraram diferenças ínfimas de votos entre os candidatos mais votados. Em alguns casos, a diferença foi de apenas um voto.



Bairros onde a disputa foi mais acirrada para vereador

​

Na maioria dos bairros em que pedetistas venceram Evandro virou sobre André do 1º para o 2º turno

As eleições de prefeito e vereadores estão atreladas. Candidatos a vereador se engajam em apoio a quem disputa Prefeitura e vice-versa. Quem tem presença mais intensa na localidade é um apoio mais valioso.

O PDT, partido do então prefeito José Sarto e que elegeu a maior bancada, de oito vereadores, teve o candidato a vereador mais votado em 28 bairros. Em apenas 3 deles, o hoje prefeito Evandro Leitão (PT) foi o mais votado no 1º turno para prefeito. André Fernandes (PL) foi o candidato a prefeito mais votado em 25 bairros nos quais o mais votado para vereador foi pedetista.

Porém, no 2º turno, o cenário nesses bairros mudou. Em 14 deles nos quais André havia sido o mais votado no 1º turno, Evandro Leitão virou e teve maioria de votos no 2º turno. No geral, Evandro venceu, no 2º turno, em 17 bairros nos quais os candidatos a vereador do PDT tiveram maioria. André manteve vantagem em 11.

O então prefeito José Sarto foi o candidato do PDT a prefeito. No 2º turno, ele não declarou apoio, mas Roberto Cláudio e vários dos principais aliados do então prefeito aderiram a André Fernandes. Como levantamento exclusivo do O POVO+ já havia apontado, apesar disso, nos principais redutos do então prefeito, quem mais avançou no 2º turno fou Evandro. Outros líderes pedetistas, como o deputado federal André Figueiredo, apoiaram Evandro.

Candidatos a vereador e a prefeito mais votados por bairro

​

André Fernandes ficou na frente em metade dos bairros nos quais mais votado foi do Psol

Gabriel Aguiar (Psol), vereador de esquerda, foi o mais votado em 15 bairros por Fortaleza. Em 7 deles, o deputado federal André Fernandes (PL), de direita, foi o mais votado tanto no primeiro quanto no segundo turno da eleição para prefeito.

Os bairros em que Gabriel Aguiar e André Fernandes foram os mais votados são: Aldeota, Cambeba, Cidade dos Funcionários, Cocó, De Lourdes, Dionísio Torres e Guararapes.