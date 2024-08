Pesquisa Atlas Juazeiro: Glêdson tem vantagem esmagadora sobre Santana entre evangélicos

A religião ganha peso cada vez maior nos debates políticos em todo o Brasil e a influência pode ser ainda maior em município que é polo religioso regional, como Juazeiro do Norte.

Na eleição para a Prefeitura do Município, o prefeito e candidato à reeleição, Glêdson Bezerra (Podemos), lidera entre os católicos. Tem 53,4%, contra 42,4% de Fernando Santana (PT).

Foto: Reproduções/Instagram Glêdson Bezerra e Fernando Santana Candidatos a prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra e Fernando Santana

Intenções de voto para prefeito de Juazeiro do Norte por religião

Porém, entre evangélicos, a diferença é brutal: 76,3% do prefeito contra 1,8% do adversário mais bem posicionado.

Entre os que professam outra religião, Santana tem 57,4%, contra 26,3% do atual prefeito. Vantagem que também é registrada entre ateus e agnósticos: 60,4% de Santana contra 14,9% de Glêdson.

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O campo da sondagem foi de 13 a 18 de agosto, compreendendo 800 respondentes. O nível de confiança é de 95%. O trabalho está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01510/2024.

Como está a imagem dos candidatos a prefeito de Juazeiro do Norte?

Candidato à reeleição, Glêdson Bezerra (Podemos) tem 58% de imagem positiva para o eleitorado da cidade. Fernando Santana (PT) apresenta 40% de imagem considerada positiva. Sued Carvalho (UP), também no pleito, detém 8%.

Dos três nomes avaliados, apenas o de Glêdson tem parâmetros de imagem mais positivos do que negativos: 58% a 36%. No caso de Fernando, a avaliação negativa (52%) de sua imagem supera a positiva (40%). Quando o candidato é Sued, a imagem negativa é de 20%, ante 8% de positiva e 72% que não souberam responder.

Já em relação a Glêdson e a Fernando, os percentuais de respostas “não sei” são baixos: 7% e 9%, respectivamente.

Intenções de voto

O prefeito de Juazeiro do Norte e candidato à reeleição, Glêdson Bezerra (Podemos), lidera com 54,3% das intenções de voto. A seguir aparece Fernando Santana (PT), com 38,1%, e Sued Carvalho (UP), com 2,6%.

Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para prefeito da cidade de Juazeiro do Norte?

A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O campo da sondagem foi de 13 a 18 de agosto, compreendendo 800 respondentes. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01510/2024.

De acordo com a pesquisa AtlasIntel, “não sei ou não responderam” são 1,1% entre os consultados, enquanto os votos em “branco/nulos” somam 3,9%.

A pesquisa não incluiu a candidatura de Lino Alves (PCO), que só se inscreveu para concorrer após o registro da pesquisa.

Votos válidos

Considerando-se apenas os votos válidos, ou seja, a forma de contagem adotada pela Justiça Eleitoral no processo de apuração das urnas, Glêdson detém 57,1%; Fernando Santana, 40,1%; e Sued Carvalho, 2,8% — uma vantagem relativamente folgada do candidato do Podemos.

Debates no Cariri

Na próxima quinta-feira, 22 de agosto, a rádio O POVO CBN Cariri realiza debate para a Prefeitura de Juazeiro do Norte. Será às 17 horas, com transmissão pelo Youtube e as mídias sociais do O POVO.

Nos dias 20 e 21 de agosto, haverá debates em Barbalha e Crato, respectivamente.

A AtlasIntel faz pesquisas confiáveis?

A AtlasIntel iniciou as atividades em 2017, em Seattle, Estados Unidos, e São Paulo. Em 2019, realizou a única pesquisa a acertar os resultados dentro da margem de erro de todos os candidatos na eleição presidencial da Argentina.

Em 2020, foi o instituto com melhor desempenho nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. As pesquisas AtlasIntel tiveram erro médio de dois pontos percentuais, o menor entre mais de 390 institutos, considerando levantamentos estaduais e nacionais. A pesquisa nacional final teve erro de 0,2 ponto percentual.

Nas eleições municipais no Brasil em 2020, foi o instituto que mais se aproximou do resultado em todos os municípios onde fez pesquisa antes da eleição — São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Porto Alegre.

Foto: FERNANDA BARROS ANDREI Roman é CEO do AtlasIntel, que usa como metodologia pesquisas online

Em 2021, teve o melhor desempenho no primeiro turno na eleição presidencial no Chile. Em 2022, foi a única pesquisa a se aproximar do resultado do plebiscito constitucional chileno.

Em 2022, realizou a pesquisa que mais se aproximou do resultado do 1º turno da eleição presidencial no Brasil, além das pesquisas mais precisas em 9 dos 11 estados nos quais realizou pesquisas.

Em 2023, teve os melhores resultados nas eleições parlamentares na Espanha e no primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina. Foi o único instituto que apontou Sergio Massa na frente no primeiro turno, além de indicar vitória de Javier Milei no segundo turno.

O que é a AtlasIntel?

O instituto foi fundado por Andrei Roman e Thiago Costa. Ambos são doutores pela Universidade de Harvard. Roman em Ciência Política e Costa em Matemática Aplicada. Costa é cearense e foi um dos destaques em omlipíadas de matemática, com medalha de ouro na edição brasileira e duas de prata na olimpíada universitária internacional.

Como é feita a pesquisa AtlasIntel

A pesquisa usa a metodologia de Recrutamento digital aleatório (RDR, da sigla em inglês). Usuários recebem convites aleatórios para responder aos questionários por meio de anúncios online.

Os questionários são validados com verificação do token único em cada convite, o que impede que seja considerada mais de uma resposta ao mesmo questionário, ou de questionários com token inválidos. IPs de aparelhos que já submeteram um questionário são automaticamente barrados de ter um novo questionário considerado, mesmo que seja submetido novo token válido.

Qual a vantagem do método?

Uma vantagem no método é o fato de não haver entrevistador. A ausência de interação humana evita o efeito do eleitor tímido ou que reluta em expressar a real opinião.

Questionamento

A metodologia enfrenta crítica por se limitar a usuários de internet, o que reduziria a abrangência. Todavia, o instituto já demonstrou capacidade de realizar pesquisas precisas em regiões diversas do ponto de vista socioeconômico, como no Nordeste brasileiro e lugares remotos em Angola, Argentina, Colômbia, Equador, México e Romênia.

Mecanismos de ponderação são implantados para ajustar possíveis distorções na representação demográfica.