André abre distância entre quem tem 35 a 44 anos; Evandro vai bem entre os mais velhos

A disputa eleitoral em Fortaleza tem vários confrontos travados em diferentes recortes de gênero, idade, escolaridade e renda, conforme a 3ª rodada da pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO.

Idade

Entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, André Fernandes (PL) teve uma disparada na última semana, conforme a pesquisa. Foi de 11% para 28%. Encostou em Capitão Wagner (União Brasil), que tinha 38% e agora tem 32%. E passou José Sarto (PDT), que foi de 28% para 23%.

Na faixa de 25 a 34 anos, André aparece com 28%. Ele tinha 22% na pesquisa anterior. Wagner tem 25% e Sarto, 21%. Na pesquisa anterior, os dois tinham 26%.

O segmento mais relevante para o crescimento de André Fernandes é o eleitorado de 35 a 44 anos. Ele foi de 16% para 32% em três semanas. O percentualo dobrou. Wagner caiu de 36% para 19%. Sarto, de 24% para 17%.

Evandro Leitão (PT) se sai melhor entre o eleitorado de mais idade. Na faixa de 45 a 59 anos, tem 25%. Na pesquisa anterior, eram 13%. André tinha 15% e foi para 21%. Wagner passou de 24% para 20%. Sarto, de 21% para 17%.

Na faixa etária de 60 anos ou mais, o petista foi de 13% para 30%. Wagner aparece com 23% — antes tinha 28%. André tinha 13% e está agora com 19%. Os eleitores de mais idade dão a ele o pior desempenho entre os vários recortes. Sarto tinha 18% e está com 15%.

Os eleitores mais jovens são a mais dificuldade de Evandro. Ele antes tinha 6% na faixa de 16 a 24 anos e não conseguiu subir. Está com 4%.



Escolaridade

Na faixa com menor escolaridade, até ensino fundamental, Capitão Wagner tem 26%. Embora apareça em destaque, ele caiu do percentual de 32% antes ostentado. Evandro Leitão teve subida considerável, de 8% para 21%. André Fernandes subiu de 9% para 17%, mas é o recorte educacional em que se sai pior.

O candidato do PL se destaca entre os eleitores com ensino médio. Passou de 18% para 32%. Wagner caiu de 30% para 22%. Sarto, de 23% para 19%, Evandro subiu de 9% para 17%.

No segmento com ensino superior, Evandro subiu de 15% para 23%. André subiu de 18% para 22%, índice igual ao de Wagner, que antes tinha 25%. Sarto caiu de 23% para 18%.



Renda

Na faixa de menor renda familiar mensal, até 2 salários mínimos, Wagner caiu de 31% para 25%. André foi de 14% para 22%. Sarto, de 23% para 20%. Evandro subiu de 8% para 18%.

O desempenho de Fernandes chama atenção na faixa com renda de 2 a 5 salários mínimos. Foi de 19% para 32%. Wagner fez a rota inversa, de 30% para 19%. Evandro subiu de 12% para 22%. Sarto caiu de 22% para 16%.

A faixa de maior renda mostra a maior disputa entre os três mais bem situados nesse recorte. André tem 27%, Wagner 24% e Evandro, 23%. Sarto caiu de 21% para 15%.

Gênero

No recorte de gênero, André subiu de 17% para 28% entre homens. Wagner foi de 26% para 22%. Evandro, de 13% para 20%. Sarto caiu de 24% para 16%.

Entre as mulheres, Wagner caiu de 32% para 23%, enquanto André subiu de 14% para o mesmo índice do Capitão. Sarto tinha 22% e está com 19%, percentual igual ao de Evandro, antes com 7%.

Margem de erro por segmento sociodemográfico

A margem de erro da pesquisa Datafolha para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Porém, quando se faz o recorte por segmento, trabalha-se com amostras menores. Portanto, a margem de erro para cada segmento é maior. Veja os índices informados pelo Datafolha:

Gênero

Masculino: 5 pontos

5 pontos Feminino: 5 pontos

Idade

16 a 24 anos: 10 pontos

10 pontos 25 a 34 anos: 8 pontos

8 pontos 35 a 44 anos: 7 pontos

7 pontos 45 a 59 anos: 7 pontos

7 pontos 60 anos ou mais: 8 pontos

Escolaridade

Fundamental: 7 pontos

7 pontos Médio: 5 pontos

5 pontos Superior: 7 pontos

Renda familiar

Até dois salários mínimos: 5 pontos

5 pontos Mais de dois a cinco salários mínimos: 6 pontos

6 pontos Mais de cinco salários mínimos: 9 pontos

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 13 de setembro de 2024. Foram realizadas 826 entrevistas em toda a cidade de Fortaleza. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo O POVO e está registrada no TSE com número CE-07203/2024.

O Datafolha realizou pesquisa quantitativa, por amostragem, com aplicação de questionário em abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional.

Como o Datafolha escolhe quem responde à pesquisa?

A seleção de quem responderia ao questionário foi feita em duas etapas. Primeiro, foram sorteadas as regiões e os bairros que fizeram parte da amostra. No segundo momento, foram sorteados os pontos de abordagem onde foram feitas as entrevistas.

Por fim, os entrevistados foram selecionados aleatoriamente para responder ao questionário, de acordo com cotas de sexo e faixa etária, de acordo com osdados fornecidos por TSE (agosto/2024), IBGE (PNAD 2023 e Censo 2022) e dados primários de outros levantamentos do instituto.