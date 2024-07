Fortaleza sobe três posições no Ranking dos Campeões com título da Copa do Nordeste

No balanço do primeiro semestre de 2024, o Tricolor de Aço aparece na 16ª posição, empatado com Sport e Brasiliense, e supera o Botafogo. Paysandu vence a Copa Verde e diminui distância para a Chape

O Fortaleza subiu três posições no Ranking dos Campeões do Século XXI, com a conquista da Copa do Nordeste, nos pênaltis diante do CRB, no último dia 9 de junho. Agora, o Tricolor de Aço aparece na 16ª posição, empatado com Sport e Brasiliense. As três equipes somam 296 pontos.

A conquista veio após dois jogos bem distintos, com o Fortaleza se impondo no jogo de ida e vencendo a equipe alagoana por 2 a 0 no Castelão, mas perdendo pelo mesmo placar no jogo decisivo no Rei Pelé, em Maceió. Na decisão por penalidades, a equipe cearense levou a melhor e venceu por 5 a 4, conquistando sua terceira taça regional no século (e na história).

Com o título, o Leão do Pici deixou para trás o Botafogo, que ocupa agora a 19ª posição, com 288 pontos. As duas equipes disputam o Brasileirão Série A, que rende ao campeão mais 256 pontos no Ranking. Por outro lado, o Fogão ainda segue vivo na busca por conquistas inéditas da Copa do Brasil, que vale 192 pontos, e da Libertadores, que vale 512 pontos e uma vaga no Intercontinental, a ser disputado em dezembro e que vale 768 pontos.

Foto: Ithalo Silva/CBF Fortaleza conquistou o terceiro titulo da Copa do Nordeste no século XXI e igualou os rivais Ceará e Sport

O Fortaleza foi eliminado da competição nacional pelo Vasco, mas ainda segue na disputa pela Copa Sul-Americana, que vale 384 pontos, menos que o principal campeonato realizado pela Conmebol.

Mesmo assim, caso vença as duas competições que disputa, o Tricolor de Aço somaria 936 pontos, chegando à 12ª posição. Já o Botafogo pode ir à 1728 pontos e saltar para a 7ª posição no ranking.

Por sua vez, o Sport pode somar 424 pontos caso conquiste a Série B e superar o Vasco, alcançando a 14ª posição, enquanto o Brasiliense, pode chegar a 328 pontos e empatar com o Coritiba na 15ª.

Copa Verde

Quem também venceu uma Copa Regional e viu aumentar sua pontuação, foi o Paysandu, que massacrou o Vila Nova na disputa pela Copa Verde, somando incríveis 10 a 0 no placar agregado. A decisão ocorreu nas duas últimas quartas-feiras de maio.

O clube também se tornou o maior campeão de copas regionais do País, com 5 taças, sendo 4 Copas Verde (2016, 2018, 2022 e 2024) e uma Copa Norte, conquistada em 2002.

Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu

A equipe paraense segue na 13ª posição do Ranking, com 464 pontos, mas viu diminuir a distância para a Chapecoense, que soma 558. Agora a diferença entre o Papão da Curuzu e a Chape é de apenas 94 pontos. Ambas as equipes disputam a Série B do Brasileirão, que vale 128 pontos para o campeão do torneio.

Contudo, as duas equipes do Pará não tiveram bom início e figuravam na segunda metade da tabela no primeiro terço da disputa.

Penúltimo estadual

Outra taça levantada no 3º bimestre de 2024, foi a do Campeonato Maranhense, penúltimo estadual a ser encerrado no Brasil, mais precisamente no último dia 15 de junho. O Sampaio Côrrea bateu o Maranhão nos dois jogos da decisão e somou mais 8 pontos no Ranking dos Campeões, permanecendo na 29ª posição, contudo.

O Tubarão passou a somar 172 pontos e viu diminuir a diferença para o Bragantino para 20 pontos.A decisão maranhense foi adiada por semanas devido a uma combinação de imbróglios judiciais, que forçaram uma remarcação das semifinais, e a falta de datas disponíveis com o Sampaio Côrrea disputando Copa do Brasil, onde foi eliminado pelo Fluminense, e a Série C do Brasileirão.

Caso vença a Terceirona, a Bolívia Querida somaria mais 64 pontos e saltaria para a 24ª posição. Já o Maranhão, que ainda não figura no Ranking, disputa a Série D. Caso vença a competição nacional ingressaria na lista de maiores vencedores do século XXI, na 46ª posição, empatado com Amazonas e Ferroviário.

Foto: Ronald Felipe/Sampaio Côrrea Sampaio Côrrea conquistou seu 11º título estadual no século XXI ao bater o Maranhão na decisão

Foram campeões estaduais em junho, ainda, as equipes do Porto Velho, vencedor do Rondoniense, e do GAS, campeão inédito em Roraima. Das duas equipes, apenas a Locomotiva Tricolor ainda pode ingressar no Ranking, também em caso de conquista da Série D.

O único campeonato estadual ainda não encerrado é o Amapaense, que também foi judicializado e teve retomada a fase semifinal. O Trem é o único semifinalista na competição a disputar a Série D e ter a possibilidade de entrar no Ranking.