Botafogo volta a figurar entre gigantes e sobe 7 posições no Ranking dos Campeões

Durante o século XX, 12 clubes foram reconhecidos popularmente como os grandes times do Brasil, principalmente por conta dos títulos de expressão nacional e internacional conquistados, bem como por suas torcidas que transcendem as fronteiras de suas cidades, estados e até do País.

Uma dessas equipes, o Botafogo, amargava um jejum de 29 anos em termos de grandes títulos nacionais e de 31 anos de conquistas continentais. Tudo isso acabou em um espaço de apenas nove dias, entre 30 de novembro e 8 de dezembro.

Primeiro, viria a maior glória da história mais que centenária do clube carioca, a Libertadores, vencida em partida heroica contra o Atlético Mineiro, quando o time da Estrela Solitária jogou praticamente os 90 minutos com um atleta a menos.

Pouco mais de uma semana depois, foi a vez de o Glorioso conquistar o Brasileirão pela primeira vez no século XXI e pela terceira vez em sua história, considerando os diferentes formatos do torneio.

Botafogo conquistou seu primeiro Brasileirão do século e o terceiro de sua história ao bater o São Paulo na última rodada da competição Crédito: Vítor Silva/Botafogo

As duas conquistas renderam ao Botafogo, ao todo, 768 pontos no Ranking dos Campeões do Século XXI e um salto da 19ª para a 12ª posição, com um total de 1.056 pontos, voltando a figurar justamente entre as 12 maiores equipes do País.

A equipe agora está a 250 pontos do Athletico Paranaense, que foi rebaixado para a Série B em 2024, e terá menos possibilidades de defender a atual 11ª posição que ocupa em 2025. Já o Fogão, a despeito da eliminação precoce na recém-criada Copa Intercontinental, que poderia lhe render mais 768 pontos, disputa, logo em fevereiro do ano que vem, mais dois troféus: o da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, e a Recopa Sul-Americana contra o Racing, da Argentina.

Confira o top 15 do Ranking dos Campeões do Século XXI

Caso vença as duas competições, o clube do Rio de Janeiro vai somar mais 464 pontos, chegando aos 1520 pontos, pulando para 10ª posição, logo acima do Grêmio e encostando no Cruzeiro, que tem 1.588 pontos.

Já o Fla, caso tome a taça do rival carioca, vai a 3.468 pontos e chegará a vice-liderança do Ranking dos Campeões, ultrapassando o Palmeiras e pressionando o líder Corinthians.

Flamengo e Botafogo vão disputar Super Copa do Brasil, em Belém, no dia 2 de fevereiro de 2025 Crédito: Vitor_Silva

As duas equipes, junto de Palmeiras e Fluminense, terão em 2025 a oportunidade de disputar a nova Copa do Mundo de Clube da Fifa, chamada de Super Mundial, que contará com 32 equipes de todos os continentes, sendo 12 europeias e seis sul-americanas. A nova competição valerá 2.048 pontos no Ranking dos Campeões.

Ferrão pontua com tri da Fares Lopes

Por fim, o Ferroviário também teve motivos para comemorar o mês de dezembro, com a conquista do tricampeonato da Copa Fares Lopes, segunda competição mais importante do futebol cearense, e somou mais seis pontos, passando de 76 para 82.

Com isso, termina o ano de 2024 desempatado com o Amazonas e se isolando na 47ª posição do Ranking dos Campeões. O Tubarão da Barra se aproximou, ainda do Boa Esporte, que tem apenas dois pontos a mais. Em 2025, a equipe coral precisa erguer mais um título e secar o clube mineiro, que voltou a ter sede em Ituiutaba.

Ferroviário bateu o Floresta nos pênaltis, na decisão da Copa Fares Lopes e se tornou o maior campeão da competição criada em 2010 Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Com o título, o Ferrão conquistou, por exemplo, uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano, e disputará ainda o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Série D do Brasileirão e tentará ampliar a hegemonia na Fares Lopes, competição em que é o maior campeão.

A depender das conquistas que venha a ter em 2025, o Ferrão pode terminar o ano que vem entre a 20ª e a 45ª posição.