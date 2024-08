A força de mulheres e negros brasileiros nos Jogos de Paris 2024

A cada edição das Olimpíadas, há a sensação de que ela foi histórica. Nos Jogos de Paris 2024, o sentimento não foi diferente, especialmente para o Brasil. Com a delegação verde e amarela alcançando o segundo melhor resultado no quadro de medalhas de sua história, os brasileiros puderam celebrar, sobretudo, as conquistas femininas. Ao todo, foram 13 pódios compostos por brasileiras em solo parisiense.

Comandado por Rebeca Andrade, Beatriz Souza e a dupla Ana Patrícia Ramos e Duda Lisboa, que garantiram os únicos três ouros para o País, o Time Brasil registrou um feito inédito. Pela primeira vez, o número de mulheres medalhistas foi superior ao dos homens.

Foto: Luiza Moraes/COB | Loic VENANCE / AFP | Alexandre Loureiro/COB Beatriz Souza, Rebeca Andrade, Duda e Ana Patrícia com suas medalhas de ouro

Das 20 medalhas conquistadas por brasileiros, 12 foram obtidas em categorias femininas. Com sete medalhas, os homens encerraram sua participação com os números mais baixos desde os Jogos de Barcelona, em 1992. Uma das medalhas foi conquistada por uma equipe mista (homens e mulheres) no judô.

Medalhas brasileiras ao longo da história em Olimpíadas

Apesar de as primeiras Olimpíadas da Era Moderna terem sido disputadas ainda no século XIX, em 1896, em Atenas, o Brasil só participou de sua primeira edição em 1920. Nos Jogos de Antuérpia, na Bélgica, Guilherme Paraense garantiu a primeira medalha para o País, com um ouro no tiro esportivo.

Ao analisar os dados olímpicos desde então, é possível perceber que a primeira medalha feminina só viria décadas depois. Se o primeiro pódio masculino veio já na estreia brasileira, a conquista feminina só aconteceu em 1996, nos Jogos de Atlanta, quando a dupla Jaqueline e Sandra conquistou o ouro no vôlei de praia.

Desde então, as brasileiras ganharam 50 medalhas em oito edições, com destaque especial em Paris. Ao longo das disputas olímpicas, nota-se uma evolução gradual da presença feminina nos pódios brasileiros. Afinal, se em 1996 as brasileiras conquistaram quatro medalhas, 28 anos depois esse número saltou para 12.



Medalhas conquistadas por homens e mulheres ao longo dos anos

Para completar o caráter histórico, Paris 2024 contou ainda com uma celebração especial de atletas negros. Em diversas ocasiões em que a bandeira verde e amarela esteve presente no pódio olímpico, protagonistas como Beatriz Souza (judô), Rebeca Andrade (ginástica artística individual e por equipe), Rayssa Leal (skate) e Isaquias Queiroz (canoagem) garantiram emoção e representatividade racial.

Rebeca Andrade, inclusive, escreveu seu nome na história dos Jogos Olímpicos ao conquistar seis medalhas entre as edições de Tóquio 2020 e Paris 2024. Com isso, tornou-se a maior atleta olímpica do Brasil, superando nomes como Robert Scheidt e Torben Grael, ambos com cinco medalhas.

Os velejadores, por sua vez, agora têm a companhia do baiano Isaquias Queiroz. Negro, o atleta da canoagem faturou a prata e alcançou seu quinto pódio em três Olimpíadas, entrando no seleto grupo dos maiores medalhistas do Brasil.



Ranking de maiores medalhistas do Brasil em Olimpíadas



Perfil racial das medalhas conta negras e mulheres

Das 20 medalhas conquistadas pelo Brasil em Paris 2024, 15 foram em categorias individuais. Nesse contexto, é notável o brilho especial dos atletas negros, que subiram ao pódio em sete ocasiões ao longo dos Jogos Olímpicos deste ano.

Foto: Alexandre Loureiro/ COB A judoca brasileira Beatriz Souza com medalha de ouro conquistada em Paris 2024

Os dois ouros individuais brasileiros foram conquistados por mulheres negras: Rebeca Andrade, de 25 anos, ao vencer a prova de solo na ginástica artística, e Beatriz Souza, de 26 anos, que alcançou o lugar mais alto do pódio nas disputas de judô na categoria acima de 78kg.

Foto: Gabriel BOUYS / AFP Rebeca Andrade faturou medalha de ouro no solo na ginástica artística

Nas medalhas de prata, Isaquias Queiroz garantiu o segundo lugar na final da canoagem C1 1000m. Rebeca Andrade também conquistou duas pratas, no salto e no individual geral.

Quando analisamos as medalhas de bronze, mais atletas negros se destacam. Alisson "Piu" dos Santos conquistou o terceiro lugar na prova dos 400 metros com barreiras, no atletismo. Já Rayssa Leal, a Fadinha, subiu ao pódio na disputa do skate street. Com apenas 16 anos, ela se tornou a atleta mais jovem da história a ganhar duas medalhas em Olimpíadas.





Números gerais sobre a participação brasileira em Paris 2024

O Brasil levou para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 uma das maiores delegações de sua história. Pela primeira vez em mais de cem anos de participação nas Olimpíadas, a maioria da equipe brasileira foi composta por atletas mulheres. Com uma delegação de 552 pessoas, sendo 289 atletas, o Brasil foi representado por 163 mulheres e 126 homens.

No total, os brasileiros competiram em 167 dos 329 eventos realizados ao longo dos Jogos. As atletas femininas participaram de 79 eventos, enquanto os atletas masculinos competiram em 74.

Com a conquista de 20 medalhas, alcançando a segunda melhor marca de sua história olímpica, o Brasil subiu ao pódio em 11 modalidades diferentes. Ao todo, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) distribuiu R$ 4,62 milhões entre os atletas medalhistas.



Agora, os atletas brasileiros devem se preparar para o próximo ciclo olímpico, que vai culminar com os Jogos de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028. Ansiosos(as)? Então confira a contagem regressiva logo abaixo.