"PEC das Praias": em Icapuí, povos do mar mostram que privatização já é realidade

Após retirarem cercamento irregular feito por empresa de carcinicultura em Área de Proteção Ambiental (APA), comunidades tradicionais da Praia da Placa, em Icapuí, mostram maré alta de interesses privados no litoral cearense. Terra de "águas calmas e famílias bravas" abriga biodiversidade em risco e sustento de pescadores e marisqueiras — que já assistem ao processo de erosão costeira alertar para o avanço do mar e da crise climática

Canoa veloz, pés molhados. O vento no litoral abranda a terra de águas calmas e famílias bravas onde o sol nasce primeiro no Ceará.

Icapuí escreve a língua do seu povo com um lápis de maresia e desenha no extremo leste do litoral um dos vários recantos que ornamentam a costa cearense.

Na divisa com o Rio Grande do Norte, a 200 quilômetros de Fortaleza, a jovem cidade com nome de origem tupi (ygara: canoa; pui: ligeira) esconde praias desertas e enormes falésias nuas que afloram à luz da lua.

Na beleza dos cenários, porém, a água como fonte de vida e cultura testemunha, também, um tempo em mutação.

No município, que abriga biodiversidade em risco e sustento de povos do mar, pescadores e marisqueiras já assistem ao processo de erosão costeira alertar para o avanço do oceano e da crise climática.

Em meio à tramitação da chamada “PEC das Praias”, icapuienses veem uma maré alta de interesses privados pôr a proteção ambiental em xeque.

Ecossistemas costeiros, aves migratórias e peixes-bois-marinhos: a importância de Icapuí e do enfrentamento à emergência climática

Praia da Placa é o nome do lugar que Francisca das Chagas Silva, de 70 anos, escolheu para morar. Depois de herdar um terreno dos pais, dona Chaguinha, como é conhecida, construiu uma pequena barraca na região que “até poucos anos atrás não estava nem no mapa turístico da cidade”.

Essa é uma das 16 praias que banham os 60 quilômetros do litoral de Icapuí, município fundado em 1984 onde vivem cerca de 20 mil habitantes.

Rodeada de coqueirais, a localidade teve a pesca da lagosta como sua principal atividade econômica durante muito tempo. Com a escassez devido à intensa exploração do mar, porém, ganharam espaço atividades como extração de cocos, salinas e exploração de petróleo.

Foto: Dona Chaguinha/Acervo pessoal Dona Chaguinha, moradora da Praia da Placa há mais de 20 anos, é dona da barraca da Chaguinha

A paisagem repleta de balneários naturais e falésias coloridas atraiu dona Chaguinha: “me oferece a paz, a tranquilidade e o sossego que eu preciso”.

Uma calmaria interrompida recentemente, em junho, quando ela e os demais moradores da comunidade foram avisados que uma empresa de carcinicultura "Carcinicultura é uma técnica de criação de camarões em viveiros. O litoral do estado do Rio Grande do Norte e do estado do Piauí são as principais regiões dessa cultura no Brasil." havia instalado cercas em um trecho da praia a fim de isolar o acesso ao território.

Para atravessar ou usufruir desse local, até então público — um terreno de marinha situado em uma Área de Proteção Ambiental (APA) —, somente com autorização.

Assim que tomaram conhecimento, pescadores e marisqueiras se mobilizaram em uma luta pela derrubada do cercamento.

Após buscarem, sem sucesso, ajuda da Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU/CE) e Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), eles fizeram vídeos para denunciar a situação.

Somente depois da repercussão é que, segundo a população, o Instituto Municipal de Fiscalização e Licenciamento Ambiental (IMFLA), órgão da prefeitura de Icapuí, realizou a retirada do gradeado “irregular feito por uma empresa privada em área de preservação”.

De acordo com a gestão municipal, a medida foi tomada pelo não cumprimento das orientações, notificações e multas aplicadas pelo IMFLA. “A comunidade teve o acesso impedido à área e, após indeferimento de recursos, foi necessária a ação para reintegração do acesso”, afirma André Cavalcanti, secretário do instituto.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ass. de Moradores da Praia da Placa -Icapui/Ce (@praiadaplacaicapuice)

O fato aconteceu em meio às discussões sobre a polêmica Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 03/2022 e ilustra uma realidade que pode se tornar ainda mais frequente caso a chamada “PEC das Praias” seja aprovada pelo Congresso Nacional.

A proposta visa modificar o artigo 20 e o parágrafo 3º do artigo 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, o que transfere o domínio dos terrenos de marinha "Os terrenos de marinha são áreas próximas à costa marítima que incluem praias, ilhas, mangues, assim como margens de rios e lagoas que sofrem influência da maré. Segundo a Constituição Federal de 1988, os terrenos de marinha são bens da União, ou seja, bens públicos de uso coletivo com finalidade socioambiental." para estados e municípios, mas também para “foreiros, cessionários e ocupantes” margem para a expansão de propriedades particulares. De autoria do ex-deputado federal Arnaldo Jody (Cidadania-PA), a proposta chegou ao Senado sob relatoria do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Ainda que não mencione explicitamente a privatização das praias brasileiras, povos do mar acreditam que a medida irá legalizar o bloqueio dos acessos às praias como já ocorre em outros lugares.

A presidente da Associação de Moradores da Praia da Placa, Lidiane Silva, percebe o movimento que levou a isso em Icapuí.

Foto: Lidiane Silva Ação da prefeitura derruba cerca em ocupação de área de proteção ambiental em Icapuí

“Quase toda semana a gente tem uma barraca de praia aqui, chega gente perguntando se conhece alguém que esteja vendendo (terreno). Toda semana chegam pessoas especulando. De uns três anos para cá, tem tido uma procura muito grande, e com isso cresceu a cobiça”, diz.

Lidiane explica que o município abriga um importante berçário de vida marinha e ecossistemas fundamentais para a biodiversidade.

“Dentro da Praia da Placa nós temos uma parte da APA da Barra Grande "A APA do Manguezal da Barra Grande, localizado na Reserva da Biosfera da Caatinga no Ceará, tem o ecossistema manguezal como síntese das conexões entre os componentes tipicamente costeiros (planície de maré, laguna, dunas, falésias e praias) e os marinhos (delta de maré e bancos de algas). Sua relevância se dá pela problematica do desmatamento do ecossistema manguezal e da ocupação humana descontrolada na planície litorânea, com a exploração de sal e de carcinicultura, oferecendo riscos de contaminação dos recursos hídricos e despejos de efluentes e resíduos sólidos." , uma área de proteção ambiental rodeada por manguezais e cortada pelo rio que é chamado tradicionalmente de canal da Barra Grande. Ele divide a Praia da Placa da Praia do Requenguela, que hoje é conhecida por ter aquela passarela construída pela ONG Fundação Brasil Cidadão em parceria com a Petrobras”, sinaliza.

Foto: Elismar Santos/Arquivo Aquasis Região da Praia da Placa, em Icapuí

Ela conta: “Essa empresa de criação de camarões existe há alguns anos e foi passando de uma mão para outra até chegar nesse último arrendatário, que resolveu cercar toda a área da APA que é alagada pela maré quando a maré enche, exatamente em um lado que tem a vila de nativos, a vila de pescadores”.

E relata que “ali vivem pessoas que chegaram há mais de 30 anos, fizeram uma casinha de palha, depois de taipa e ali ficaram. E então essa empresa resolveu dizer que tudo isso é dela, até o mar”.

“Nós fomos atrás de pessoas que esclarecessem pra gente, e nós sabemos que essa área não pode ser de um empresário porque é área de marinha, e além disso é uma área de proteção ambiental. Então nós gravamos vídeos, fomos para as redes sociais, fizemos um barulhão, porque os órgãos estavam demorando a resolver. Conseguimos tirar a cerca, mas o dono da empresa continua com o processo na Justiça para tentar tirar a comunidade de onde a está”, expõe.

Foto: AURÉLIO ALVES Icapuí, no extremo litoral leste do Ceará, fica na divisa com o Rio Grande do Norte

A líder comunitária pensa que “há algo muito maior”: “Uma pessoa dessas não está querendo essa praia e toda essa região enorme simplesmente para criar camarão. Eu acho que existem outros propósitos”.

Além de fonte de renda para pescadores e marisqueiras que residem na vila, a APA resguarda espécies marinhas da fauna ameaçadas de extinção. O litoral icapuiense abriga uma população residente de peixes-bois-marinhos que é considerada Patrimônio Natural do Município desde 2015.

Em 2023, o especial Década do Oceano, do O POVO+, acompanhou na região a saga de quatro peixes-bois resgatados com poucos dias de vida até o retorno para o lar.

Foto: Divulgação/Semace PEIXE-BOI-MARINHO foi definido como "Criticamente em Perigo" na Lista Vermelha

O biodiverso Icapuí possui 18 mil hectares de ambientes protegidos de caatinga e mata atlântica.

O município tem as condições ideais para alimentação e descanso de aves migratórias, um movimento acompanhado e preservado pela Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis).

A ONG ainda organiza o projeto Aves Migratórias e o Festival de Aves Migratórias, em Banco dos Cajuais, localizada entre as Praias de Barreiras e Quitérias.

Foto: Divulgação/Aquasis O fenômeno de aves migratórias ameaçadas de extinção, que chegam a viajar 32 mil quilômetros anualmente, é observado em Icapuí.

Tamanha diversidade explica a preocupação de Lidiane. Para ela, a discussão sobre a PEC 03/2022 “só vem a consolidar o que já está acontecendo na Praia da Placa”.

“A mídia séria precisa pensar no planeta, nós precisamos de jornalistas sérios que levem causas como essas. Nós precisamos cuidar do nosso quintal, e a Praia da Placa é o nosso quintal”, descreve.

Lidiane teme que “daqui a alguns anos, se a carcinicultura tomar conta e a PEC for votada a favor deles, a APA da Barra Grande pode se tornar um grande resort para gente rica. O pobre, a marisqueira, o pescador não vão ter acesso. O que será dessas famílias?”.

Dona Chaguinha pontua: “Os cupins, enquanto eles tiverem o que roer, ficam satisfeitos. A proteção (das cidades) não interessa aos cupins”.

Com a debate público em torno da proposta, Carlos Silva, morador de Melancias de Baixo e fundador do projeto Ecosoy, acredita que “vão ser mais frequentes tais tentativas semelhantes à que aconteceu”.

“A lei não nos assegura tão bem quanto deveria, porque existe muita resistência quando o assunto é preservar. Demanda tempo, as ações são lentas e muitas vezes não acontecem. O poder público deveria ter leis mais precisas que barrassem e punissem empresas que tentam degradar e tirar nossas riquezas”, reclama.

E continua: “Icapuí hoje é um berço para investimento eólico, o que é uma questão a ser pensada e discutida. Não deveríamos ter tantas torres próximas à população e tantas outras vindo”.



A advogada, ambientalista e professora de Direito Ambiental na faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC), Geovana Cartaxo, atesta que “a PEC não assegura a defesa necessária ao meio ambiente" e é "um enorme retrocesso na compreensão do ecossistema costeiro, que precisa ter sua dinâmica e instabilidade respeitadas e protegidas para evitar mais danos”.

Foto: Eduardo Lacerda Ceará terá 2º Unidade de Conservação Marítima em Icapuí

“Recentemente estive em Icapuí e torna-se preocupante a erosão acelerada das praias no Ceará e no Brasil. Essa ameaça ao equilíbrio ambiental se agrava devido à agudização dos efeitos das mudanças climáticas, já alertado pelos ambientalistas desde a década de 90 e que atualmente encontra um ponto de não retorno”, constata.

O cenário se apresenta, nas palavras da professora, como um “grave desafio que precisa de medidas de adaptação”: “Tais medidas são exatamente o oposto do que propõe a PEC. É preciso restabelecer o equilíbrio da linha de costa, e não ampliar sua ocupação”.

“Uma mudança no regime dessas áreas frágeis, que muitas vezes abrigam restingas, dunas, lagoas intermitentes, provocaria um enorme retrocesso na proteção do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, assegurado pelo artigo 225 da Constituição Federal”, adiciona.