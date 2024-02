O rio bordado de verde: UC, Arie, APP e as linhas que demarcam e protegem o Cocó

Isso explica, por exemplo, por que as trilhas permaneceram fechadas mesmo após o trabalho de combate ao incêndio que atingiu o Parque em janeiro de 2024 ter sido concluído.

Além da quantidade de poeira e cinzas deixada pelo fogo, que pode causar problemas respiratórios, e das árvores com estrutura comprometida, que podem oferecer risco de queda, animais que habitam a região se deslocaram para esses trechos da floresta na tentativa de se proteger do incêndio.

Prova disso é a família de raposas que se alimentava na área e foi avistada pelas equipes, o que, de acordo com a Sema, já demonstra o retorno da fauna silvestre ao local. Durante o sinistro, a pasta chegou a orientar que algumas espécies poderiam buscar refúgio em residências e ruas próximas, uma vez que o entorno é repleto de condomínios, comércios e vias de trânsito.

Daí a importância de se manter tais espaços sem movimentação humana além da de cientistas, geógrafos, biólogos e demais especialistas responsáveis por avaliar os impactos das chamas.

“A presença de pessoas pode impactar sobremaneira esses animais”, disse, em nota, a Secretaria, que também ressaltou que o local se trata de uma Unidade de Conservação (UC) de proteção integral do tipo Parque Estadual, o que implica restrições legais quanto ao trânsito de pessoas e a realização de atividades sem a devida autorização do órgão gestor, que é a Sema.

Seguir essas recomendações é determinante para preservar o Parque porque elas obedecem ao que está no Plano de Manejo, onde essa região do incêndio é listada como uma Zona de Preservação. Isso significa que lá só é permitido que se pratique pesquisa restritiva (quando impossível de ser realizada em outras zonas da UC), monitoramento, proteção e fiscalização — “não sendo admitida a implantação de qualquer infraestrutura”, acrescentou o informe.



Isso também recai sobre galpões industriais, depósito de veículos, estabelecimentos, moradias e outras mais de mil edificações que estão dentro dos limites da zona de amortecimento "Área que circunda e delimita todo o entorno do Parque e separa, na teoria, da proximidade com o contato urbano para reduzir os efeitos de borda, impactos e interferências do entorno sobre os ecossistemas os quais se pretende proteger" do Parque por toda a Cidade.

Existem, por exemplo, áreas comerciais que se estendem por vias importantes como as avenidas Rogaciano Leite, Engenheiro Santana Junior e Padre Antônio Tomás — essa última que cruza o principal shopping da região, com vias, estacionamento e uma estação de tratamento de esgoto.

Moradores da comunidade da Boca da Barra, na Sabiaguaba, contam que quando o shopping despeja água tratada no rio é possível perceber a chegada dela na foz, inclusive com episódios de mortes de peixes devido aos produtos químicos utilizados no tratamento.

Foto: FÁBIO LIMA Vista aérea da Ponte da Sabiaguaba sobre o rio Cocó

Em resposta a esta reportagem, a administração do shopping declarou: “desde o início da criação do Iguatemi, o empreendimento se consolidou como um negócio que possui processos e ações muito bem definidos, olhando com muito cuidado e responsabilidade para a atuação aplicada em nosso meio”.

“Em sua inauguração, em 1982, foi implantada a mais moderna estação de tratamento de esgoto da época, gerando 100% de tratamento de esgoto e reaproveitamento de água. Realizamos campanhas de conscientização e educacionais, principalmente com alunos de escolas públicas”, continua.

“Atuamos também na coleta seletiva de resíduos, onde mais de 40% dos resíduos gerados são encaminhados para a reciclagem. Como exemplo, somente no 2º semestre de 2023, deixamos de enviar mais de 216 toneladas de resíduos para o aterro sanitário”, pontua.



Foto: AURÉLIO ALVES Trecho do rio Cocó na altura do bairro Jangurussu

A maioria desses empreendimentos já existiam antes da criação do PEC, mas já eram parcial ou totalmente irregulares pelo fato de estarem na Área de Proteção Permanente (APP), de acordo com o Plano de Manejo.

Um deles é o pequeno conglomerado “du Parc”, formado pelos edifícios Bougainville du Parc, Flamboyant du Parc, Lis du Parc e Tulipe du Parc. Na descrição dos apartamentos para venda, a “vista eterna para o Parque do Cocó” é apresentada como um ponto positivo para aquisição. Mas até que ponto essa afirmação é verdade?

Quem caminha pelas trilhas da parte de maior uso público do PEC repara: os quatro possuem portões que dão acesso direto ao Parque. Ao O POVO+, fontes afirmam que os moradores costumam utilizar a área mesmo após o fechamento das trilhas e, inclusive, na companhia de animais domésticos — o que é proibido em virtude da presença de fauna silvestre na região.



Imagem capturada pelo Street View do Google Maps após os relatos recebidos mostram os portões que dão acesso direto ao PEC pelos edifícios "du Parc" Outra fonte informou que há uma associação dos condôminos que reivindica o direito de permanecer com os portões sob o argumento de que os edifícios foram construídos antes da criação do PEC, mas representantes do Conselho Gestor avaliam a colocação de um muro

A reportagem procurou a construtora Marte, responsável pelos empreendimentos, para questionar sobre a construção dos acessos diretos ao Parque nos quatro prédios e, em virtude das características do terreno, localizado em uma região de mangue e duna, pedir detalhes a respeito das intervenções que foram necessárias para erguê-los.

Um engenheiro da empresa informou, sem permitir que a repórter detalhasse as dúvidas, que só poderia atender a equipe depois de conversar com os proprietários, que estavam em viagem. Por telefone, a secretária da construtora demonstrou rispidez e afirmou que o engenheiro seria a única pessoa que poderia responder a imprensa como representante, pois teria participado da construção. Até o fechamento desta matéria, porém, nenhum retorno foi obtido.

Já um corretor de imóveis responsável pela venda dos apartamentos desses condomínios, após ser procurado, fez capturas de tela da troca de mensagens com a repórter e enviou, por engano, para ela mesma — que visualizou imediatamente, antes que ele apagasse. Questionado sobre o motivo dos prints e de tê-los deletado, o corretor deu apenas uma resposta vaga.

A reportagem buscou, ainda, a Associação de Condomínios e Empreendedores da Rua G (Acerg) pelos meios de contato disponíveis, mas não teve sucesso. O endereço da associação privada fica na Avenida Engenheiro Santana Junior, 2977, onde atualmente funciona um supermercado da rede São Luiz, na frente da rua que dá acesso aos “du Parc”.

De canteiro de obras a esgoto a céu aberto, 40 anos de luta para salvar o Cocó

Para entender a existência de tantas nomenclaturas até a regulamentação como UC de proteção integral em 2017, é preciso fazer um breve resgate do que levou a essa que é considerada a “maior conquista ambiental de Fortaleza nos últimos anos”, nas palavras do professor de Geografia e História Artur Bruno, que era o secretário do Meio Ambiente na época.

“Foram 40 anos de uma luta muito forte pela criação e regulamentação do PEC, já que os decretos anteriores (o de 1989, que criou o Parque Ecológico, e o de 1993, que decretou a desapropriação das áreas) não tinham mais validade e nunca se tinha definido uma área total. O governador Camilo Santana ampliou o que se pensava como terreno original, e assim foram delimitados os 1.581,29 hectares que conhecemos hoje”, conta.

Os decretos a que se refere o professor fazem parte de uma série de determinações que marcaram a existência dessa unidade no decorrer da sua história, como a formação da Área de Preservação Permanente (APP), estabelecida no Código Florestal pela Lei Federal Nº 4.771/1965, e da Zona de Preservação Ambiental (ZPA), definida pelo Plano Diretor de Fortaleza através da Lei Complementar 62/2009.

Linha do tempo: a regulamentação e demarcação do PEC





Sob intensa pressão popular, sobretudo de ambientalistas do SOS Cocó, que já se movimentavam num período em que sustentabilidade era uma palavra ainda mais distante do dicionário e das agendas públicas do que é hoje, a administração municipal criou, em 1986, a Área de Proteção Ambiental (APA) do Vale do Rio Cocó.



Essa reivindicação surgiu mais fortemente depois que o terreno onde funcionavam as salinas Diogo, antes um extenso manguezal, foi vendido para o grupo Jereissati, que construiu o shopping Iguatemi (hoje Iguatemi Bosque), inaugurado em 1982, em uma área que não era resguardada — mas sim fatiada em propriedades particulares num pedaço que acelerou as mudanças e a ocupação na zona leste da Cidade.

Em 2007, os movimentos ambientais se uniram na tentativa de barrar a construção de uma torre empresarial do shopping na APP do Parque. Entre as manifestações, uma no show do cantor Caetano Veloso e outra em uma corrida no estacionamento do Iguatemi em que jovens ficaram nus.

Foto: AURÉLIO ALVES Trecho do rio Cocó na altura do bairro São João do Tauape

Houve coleta de assinaturas para respaldar a retirada da licença, mas o movimento fracassou e hoje a torre segue em pleno funcionamento — uma obra que, junto com a de prolongamento do estacionamento, penetrou cerca de 200 metros na mata (como mostra a imagem acima, em que a torre aparece no canto direito).

De acordo com um relatório técnico da Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), o shopping “contribuiu fortemente para a crescente urbanização da área de seu entorno e consequente redução e apropriação indevida das áreas de manguezal, promovendo, assim, a pressão no ecossistema”.

Questionada, a administração do Iguatemi Bosque assegurou que “todas as edificações realizadas respeitaram rigorosamente as leis de ocupação do solo e o Plano Diretor do período, e foram feitas com a obtenção das licenças e alvarás necessários”.

Foto: Reprodução/Cruzeiro do Sul Campo de dunas parabólicas 'hairpin' no segmento leste de Fortaleza. As dunas estão identificadas através das linhas em vermelho. Fonte: Foto aérea da empresa Cruzeiro do Sul, de 1968.

Até a definição da poligonal do Parque, foram vários outros episódios: no Natal de 2008, pessoas se lançaram na frente de tratores e pararam as máquinas quando caminhões e retroescavadeiras subiram as dunas sem a licença de nenhum órgão ambiental para remover a vegetação da área. No local seria construído o loteamento Jardim Fortaleza.



Região da Arie Dunas do Cocó (Antes) Imagem captada em maio de 2008 por integrantes do movimento "Salvem as Dunas do Cocó" mostra a região dunar antes da intervenção realizada por tratores a mando de empresas da construção civil Região da Arie Dunas do Cocó (Depois) Registro de dezembro de 2008 revela a área de vegetação que foi destruída pelas retroescavadeiras e o desmonte de uma duna provocado pela ação

Após idas e vindas na Justiça, o caso levou à criação da Lei 9.502/2009, de autoria do ex-vereador João Alfredo, que delimitou a Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) Dunas do Cocó para preservar 15 hectares de dunas parabólicas "As dunas parabólicas têm forma em meia-lua, ou croissant, com braços dispostos longitudinalmente à direção do vento principal, antecedendo o corpo principal. Esse tipo de duna, conhecido como “grampo-de-cabelo” em virtude das expressões que se prolongam, potencializa a formação de ecossistemas particulares." de 2.700 anos de idade, um dos últimos resquícios dessas feições pela cidade.

Em 2013, durante outro capítulo marcante, o Greenpeace chegou a se manifestar sobre uma decisão judicial que autorizou a construção de dois viadutos na região: “De fato, a obra é polêmica. Em primeiro lugar, por confiar na expansão do espaço viário como forma de solucionar o problema de congestionamento, o que significa insistir em uma falácia muito criticada pelos especialistas”.

“Os carros se comportam como gases, quanto mais espaço há, mais espaço ocuparão, pelo fato de que a melhora no tráfego estimula mais pessoas a utilizarem o carro, levando ao congestionamento novamente. Em segundo, mas não menos importante, por não ter contado com participação popular e ser uma obra que não considera um planejamento de médio e longo prazo da mobilidade da cidade, voltado para a priorização de outros meios de transporte – como a bicicleta, transporte coletivo e andar a pé – que não o carro”, alertou.



Foto: FCO FONTENELE Imagem aérea do viaduto do cocó

Há, ainda, uma “grande cicatriz que foi deixada pelas salinas”. É o que afirma o pesquisador Luis Ernesto Arruda, professor do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará (Labomar/UFC) e coordenador do programa Cientista Chefe do Meio Ambiente, da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).

Luis Ernesto aponta que as ruínas parcialmente encobertas pelo verde, que tenta tomar de volta a sua composição original, não são os únicos vestígios deixados pela exploração salineira: há trechos tão fragilizados pela concentração de sal no solo que a vegetação não conseguiu se regenerar com a mesma força — ainda que já tenham se passado mais de quatro décadas.

Embora sejam raros os registros fotográficos dessa época, documentos antigos também permitem a reconstituição da trajetória natural do rio: quando se compara cartografias dos anos 1940, 1950 e 1960 com atuais, por exemplo, é possível observar as curvas sinuosas que existiam no passado, antes de o leito passar pelo processo de dragagem que mudou consideravelmente o curso do Cocó em um trecho próximo à foz.

