Valorant ganha nova linha de skins: "Asas Oníricas de Evori"

A Riot Games anunciou nesta terça-feira, 25, o lançamento de uma nova coleção de skins para o Valorant. Intitulada de "Asas Oníricas de Evori", a coleção se destaca pela inclusão de familiares mágicos e promete trazer um toque inovador e encantador para o game. A coleção ficará disponível a partir de quinta-feira, 27.

A linha "Asas Oníricas de Evori" apresenta skins para as armas Vandal, Spectre, Odin, Ghost e faca – chamada de varinha Conjuradora de Evori. Cada equipamento é acompanhado por um familiar mágico com características únicas.

Os familiares são Evori, a borboleta; Lunari, a gata; Solari, o rato; Terrari, o coelho; e Amari, a ursa. Estes companheiros não só enriquecem o visual das armas, como também interagem com os jogadores através de transformações, emotes e animações que se ativam conforme as ações no jogo.

De acordo com Lee Bledsoe, responsável pelos efeitos visuais, um dos maiores desafios foi criar expressões faciais únicas para cada familiar, dando-lhes personalidade e vida. "Exploramos vários métodos diferentes para que nossos familiares fofinhos expressassem emoções em suas expressões, cada uma com prós e contras. No fim, decidimos voltar ao básico com um truque antigo de desenvolvimento de jogos: um sistema de expressões que usa pesquisas de conjuntos de imagens. O sistema é simples, mas eficaz. Assim, cada familiar pode contar, por exemplo, com formatos de boca únicos”, explica.

“Ao usar pesquisas de conjuntos de imagens, conseguimos montar rapidamente os formatos que queríamos. Quando tomávamos uma decisão, era fácil refiná-la. Os artistas conseguiam testar formas no mesmo tempo que levariam para pintá-las. Se quisessem desenvolver uma nova forma, era só pintar. Essa abordagem não só facilitou o processo de desenvolvimento, mas também nos deu flexibilidade para testar e encontrar as expressões perfeitas para cada familiar e dar vida a eles. O rato é meu favorito, porque tem uma personalidade bem destemida”, completou.

Gerente de produto, Laura Baltzer destacou que a linha foi inspirada no gênero "garotas mágicas", popular entre muitos membros da equipe desde a infância. "As histórias, a arte e a música dessas obras nos fazem sorrir há muito tempo. Além do mais, pode até ser meio brega dizer isso, os integrantes da nossa equipe sempre me inspiram. Trabalhar neste projeto não foi fácil: tinha muitas coisas que estávamos fazendo pela primeira vez, e queríamos que ficasse perfeito para jogadores que, assim como nós, adoram esse gênero. Todo mundo se dedicou muito a essa linha de skins. Trabalhamos com todo amor e carinho. Espero que isso seja perceptível”, afirmou.

Histórias de desenvolvimento

Curiosamente, os familiares não estavam presentes nas versões iniciais das skins. Laura Baltzer revelou que, inicialmente, a linha já era visualmente atraente, mas faltava um elemento essencial que realmente conectasse os jogadores. "Fizemos várias versões diferentes dos familiares. Criaturas elementais, bolhas amorfas... até Mim Dê Murango (de um dos sprays e arte de mapa) esteve nas artes conceituais em dado momento. No fim, decidimos deixá-los como estão hoje porque queríamos que os jogadores vissem um pouco de suas personalidades e seus sentimentos nos familiares. Assim, todo mundo pode escolher o animal que te representa melhor e se destacar com ele”, destaca.

O lançamento das "Asas Oníricas de Evori" coincide com o início do Episódio 9, Ato I, em 26 de junho, que também trará um novo Passe de Batalha com itens exclusivos como Phantom “Convergência”, Classic “Bubble Pop”, o spray “Que Medo!” e muito mais.

Para mais detalhes, confira tudo no seu jogo agora mesmo.