Quanto o Fortaleza vai pagar ao Atlético-MG pela compra de Deyverson?

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA,CEARÁ, BRASIL,20-04-2025: Deyverson em Fortaleza x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Há 41 dias no Pici, Deyverson já se tornou atração dentro e fora dos gramados. Para contar com o camisa 18 até o fim de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada, o Fortaleza vai pagar R$ 5 milhões ao Atlético-MG, apurou a coluna — o montante será quitado de forma parcelada.

O valor é o mesmo da venda de Renato Kayzer para o Vitória, operação realizada no mesmo período. Ou seja, o Tricolor conseguiu fazer uma mudança de centroavantes no elenco com transferências de cifras iguais. O Leão divulgou o montante recebido por Kayzer, mas não quanto desembolsou por Deyverson — nem o Galo revelou quando recebeu.

Em 2024, o Atlético-MG tinha comprado Deyverson por R$ 4,5 milhões — montante que ainda não foi totalmente pago ao Cuiabá, o que motivou ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) em razão da dívida.

Em pouco mais de um mês no Fortaleza, o atacante de 33 anos disputou 12 jogos, anotou três gols — dois na Copa Libertadores —, causou a lesão de Moisés com um empurrão, ganhou a titularidade na disputa com Lucero, conquistou a torcida com o estilo aguerrido e esbanjou irreverência com o "calendário do amor" e entrevistas bem-humoradas.

Das contratações do Tricolor para 2025, Deyverson foi a primeira que envolveu pagamento pela transferência — a segunda foi o volante Rodrigo, comprado do Maringá-PR por R$ 4 milhões. Os outros reforços chegaram livres após fim de contrato ou por empréstimo.