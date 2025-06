Por que Zé Welison desistiu de retorno ao Vitória e decidiu ficar no Fortaleza

Foto: João Moura/Fortaleza EC Volante Zé Welison em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici

A presença de Zé Welison entre os titulares do Fortaleza na partida contra o Flamengo, no último domingo, 1º, chamou atenção, já que o volante tinha negociação adiantada com o Vitória. E por que o camisa 17 desistiu de retornar ao Leão da Barra e optou por permanecer no Leão do Pici? A coluna apurou.

O meio-campista de 30 anos, revelado pelo Vitória e casado com uma baiana, era alvo do Rubro-Negro há algum tempo e via com bons olhos o retorno a Salvador (BA). Ele tinha dado sinal verde para que a operação pudesse ser concluída na atual janela de transferências, que segue até a próxima terça-feira, 10.

Os clubes tinham conversas alinhadas para realizar a operação, e Zé não iria a campo contra o Fla para não completar a sétima partida na Série A, o que impede de atuar por outra equipe da mesma divisão nesta edição, de acordo com o regulamento.

O volante teve uma conversa com o técnico Juan Pablo Vojvoda, que afirmou que gostaria de contar com o jogador, mas o deixou à vontade para definir o destino, já que ele tem contrato com o Tricolor até o próximo ano e faria vínculo mais longo com o Vitória.

No entanto, Zé Welison mudou de ideia e decidiu ficar no Fortaleza. O camisa 17 voltou a refletir sobre a transferência com familiares e estafe e, por fim, escolheu dar sequência à trajetória no Pici, colocando-se à disposição para atuar no Maracanã. O jogador, inclusive, agradeceu ao técnico Thiago Carpini, do Vitória, pelo interesse e comunicou sua definição.

Com os sete jogos disputados no Brasileirão, Zé não poderá mais defender outra equipe da elite nacional em 2025 e segue nos planos da comissão técnica de Vojvoda para o restante da temporada.