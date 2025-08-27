Fortaleza quer três reforços na reta final da janela; saiba as posições

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-07-2025: Apresentação novo técnico do Fortaleza Renato Paiva, com o Ceo Marcelo Paz e Sergio Papelin no CT do PICI. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A seis dias do fechamento da última janela de transferências do futebol brasileiro em 2025, o Fortaleza quer contratar mais três reforços para o elenco. A coluna apurou que o clube do Pici vai ao mercado da bola em busca de um zagueiro, um volante e um centroavante.

O período para contratações se encerra na próxima terça-feira, 2. O Tricolor pretende acertar com novos nomes para os três setores tanto para qualificar o grupo comandado por Renato Paiva na briga conta o rebaixamento na Série A quanto para repor lacunas devido ao afastamento de cinco atletas.

Na zaga, o Leão se despediu de Titi e David Luiz e deve vender Gustavo Mancha ao Olympiacos, da Grécia, por 4,5 milhões de euros (R$ 28,4 milhões na cotação atual). Paiva já queria um novo defensor desde que chegou ao Pici e privilegia nomes com qualidade na saída de bola.

O meio-campo passa por reformulação: Zé Welison, Rodrigo e Martínez estão fora dos planos, Ryan Guilherme será vendido ao Cruzeiro e, por outro lado, chegaram Pierre e Pablo Roberto. A intenção é contratar um primeiro volante, com bom porte físico e maior poder de marcação.

Ainda no setor central, a propósito, o Fortaleza corre para finalizar a operação de compra do meia colombiano Guzmán, que estava no Torpedo, da Rússia. O armador está em solo cearense há algumas semanas e treina no Pici, mas os trâmites burocráticos emperraram, até agora, o anúncio.

Já o ataque deve ganhar mais um centroavante, depois de Deyverson ser afastado. O Tricolor trouxe o paraguaio Adam Bareiro na atual janela e conta com Lucero, mas o comandante português deseja uma terceira opção no setor, já que os estrangeiros têm tido desempenho ruim. O interesse em outro homem de área já havia sido relatado por Renato Paiva após a derrota para o Mirassol, no último domingo, 24.

As contratações do Fortaleza na janela

Nesta janela de transferências, que começou em 10 de julho e fecha na próxima semana, o Leão já contratou sete jogadores: os goleiros Helton Leite e Vinicius Silvestre; o lateral-esquerdo Weverson; os volantes Pierre e Pablo Roberto; e os atacantes Adam Bareiro e Herrera.

No total, em 2025, o clube do Pici já desembolsou R$ 40 milhões em reforços — o valor aumentará com a aquisição de Guzmán.