Valor fixo, bônus e percentuais: a negociação entre Fortaleza e Olympiacos por Gustavo Mancha

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Zagueiro Gustavo Mancha no jogo Fortaleza x Mirassol, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

O Fortaleza deve responder de forma positiva à proposta do Olympiacos, da Grécia, pelo zagueiro Gustavo Mancha e concretizar a venda nos próximos dias. A coluna apurou os valores fixo e de bônus da proposta e a divisão de percentuais na negociação do defensor de 21 anos.

O clube europeu oferece 4,5 milhões de euros (R$ 28,44 milhões na cotação atual) e aceitou acrescentar 500 mil euros (R$ 3,16 milhões) em bônus, de acordo com metas atingidas por Mancha. O valor total, portanto, pode chegar a R$ 31,6 milhões.

Inicialmente, os gregos fizeram proposta de 3,5 milhões de euros (R$ 22,1 milhões), que foi recusada pelo Leão. O Olympiacos, então, subiu as cifras, e o Fortaleza incluiu o bônus para ter a possibilidade de chegar a um valor maior. O clube do Pici almejava alcançar a um montante total de até 5,5 milhões de euros (R$ 34,7 milhões).

Leia mais Fortaleza quer três reforços na reta final da janela; saiba as posições

Fortaleza encaminha venda de Kervin Andrade ao Maccabi Tel Aviv, de Israel

Fortaleza deve enfim concluir compra de Guzmán; Luquinhas será vendido Sobre o assunto Fortaleza quer três reforços na reta final da janela; saiba as posições

Fortaleza encaminha venda de Kervin Andrade ao Maccabi Tel Aviv, de Israel

Fortaleza deve enfim concluir compra de Guzmán; Luquinhas será vendido

Dono de 70% dos direitos econômicos do camisa 39, o Tricolor vai vender 55% e manter outros 15%. O Olympiacos vai adquirir ainda os 30% do Palmeiras, ficando com 85% dos direitos de Gustavo Mancha. As cifras da venda serão divididas de forma proporcional entre cearenses e paulistas.

Se a transação for concluída, o zagueiro fechará com os europeus por quatro anos, ou seja, até o meio de 2029. A janela de transferências na Grécia se encerra no dia 12 de setembro, mas as partes querem um desfecho da operação já nos próximos dias, para que haja tempo hábil de viagem, realização de exames médicos, assinatura do vínculo e registro da documentação.

Com a cotação atual do euro, Gustavo Mancha se tornaria a segunda maior venda da história do Fortaleza, atrás apenas de Hércules, comprado pelo Fluminense por R$ 29 milhões. Caso as metas sejam atingidas, o valor total superará a negociação do volante.

Valores e percentuais da negociação de Gustavo Mancha: