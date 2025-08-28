Saiba quanto o Fortaleza vai pagar pela compra de Guzmán, novo dono da camisa 10

Foto: Divulgação/Torpedo Guzmán estava no Torpedo, da Rússia, e será comprado pelo Fortaleza

Após longa espera, o Fortaleza enfim deve anunciar a contratação do meia colombiano Yeison Guzmán em breve. O jogador de 27 anos pertence ao Torpedo, da Rússia, será comprado pelo Tricolor e vai assumir a camisa 10.

A coluna apurou que o Leão vai desembolsar cerca de 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões na cotação atual) para adquirir o meio-campista em definitivo. A equipe do Pici se mobiliza para concretizar a transação até a próxima terça-feira, 2, quando se encerra a janela de transferências.

O clube russo, por questões administrativas, foi rebaixado após conseguir o acesso no campeonato nacional e não conseguiria arcar com os custos de Guzmán, que, por sua vez, não queria permanecer no Torpedo, o que viabilizou o acordo com o Fortaleza.

Inicialmente, os clubes discutiram a possibilidade de Luquinhas ser incluído na negociação, mas o jogador brasileiro recusou — será vendido para o Alanyaspor, da Turquia —, e as cifras pela compra do colombiano serão nesta faixa.

No Pici, Guzmán vestirá a camisa 10, que ficou livre após o empréstimo de Calebe ao Alavés, da Espanha. Revelado pelo Envigado, da Colômbia, o futuro meia do Leão também atuou por Atlético Nacional e Tolima no país natal antes de rumar para a Europa, em curta passagem.

Na atual janela de transferências, o Fortaleza já fez investimentos pelas contratações de Helton Leite (R$ 1,9 milhão), Pablo Roberto (R$ 6,3 milhões), Adam Bareiro (R$ 9,7 milhões) e Herrera (R$ 13 milhões). O Tricolor ainda busca mais três reforços: zagueiro, volante e centroavante.