O trio de R$ 25 milhões do Fortaleza que não balança as redes

Foto: Samuel Setubal Lucero, Deyverson e Adam Bareiro amargam seca de gols no Fortaleza

Lucero: 146 dias. Deyverson: 66 dias. Adam Bareiro: 138 dias (por outro clube). O Fortaleza tem sofrido com a escassez de gols dos três centroavantes do elenco, que custaram R$ 25 milhões para aquisição dos direitos econômicos e também têm cifras mensais relevantes em salários — em torno de R$ 2 milhões.

Artilheiro do Leão em 2023 e 2024, o argentino Juan Martín Lucero é o goleador do time em 2025, com 11 bolas nas redes, mas não marca há quase cinco meses. A última vez foi em 10 de maio, na goleada por 5 a 0 sobre o Juventude, quando anotou dois tentos. Desde então, são 22 partidas de jejum — diante do São Paulo, nessa quinta-feira, 3, nem saiu do banco de reservas.

O camisa 9 rescindiu contrato com o Colo-Colo, do Chile, para fechar com o Fortaleza, o que motivou briga nos tribunais. A solução da disputa judicial foi o pagamento de R$ 10 milhões para parte dos brasileiros.

Deyverson foi contratado pelo Tricolor em março deste ano, vindo do Atlético-MG, por R$ 5,1 milhões. Entre polêmicas, atitudes e falas inusitadas e até afastamento do elenco, o camisa 18 não faz um gol há nove partidas. O último foi em 29 de julho, na derrota para o Grêmio.

Fora dos planos de Renato Paiva — que chegou a usá-lo como titular —, o experiente centroavante foi reintegrado por Martín Palermo e reassumiu a posição, mas segue em jejum.

Já o paraguaio Adam Bareiro foi uma das contratações na janela de transferências do meio do ano, comprado junto ao River Plate, da Argentina, por 1,8 milhão de dólares (R$ 9,7 milhões na cotação da época). Os gols, porém, ainda não saíram em 13 jogos no Leão — e não faltaram oportunidades.

A última vez que Bareiro comemorou uma bola na rede foi em 18 de maio, ainda pelo Al-Rayyan, do Catar, sobre o Al Ahli. De lá para cá, deixou o clube estrangeiro, fechou com o Fortaleza, perdeu pênalti contra o Mirassol e desperdiçou boas chances de quebrar a marca negativa.

Comandado pelo ex-artilheiro argentino Martín Palermo — e agora com Fred no time sub-18 —, o Tricolor sente falta de um goleador que faça a diferença no mau momento da equipe no Brasileirão, aproveitando as oportunidades. Apesar do alto investimento, o trio de centroavantes não tem dado retorno em campo.