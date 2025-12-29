Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Letreiro do Centro de Excelência Alcides Santos

O Conselho Deliberativo do Fortaleza votará, em reunião virtual na noite desta segunda-feira, 29, o orçamento para 2026. O valor projetado é de R$ 225 milhões, turbinado pela venda de jogadores e também com a previsão de novos empréstimos.

A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal Saulo Alves e confirmada pela coluna. Esta é a terceira maior projeção orçamentária da história do Tricolor, atrás apenas de 2025 (R$ 387,3 milhões), que foi recorde, e de 2024 (R$ 208,6 milhões).

Após o rebaixamento para o Brasileirão e a avaliação geral do novo cenário do Leão, o orçamento passou por ajustes, tanto que a votação no Conselho Deliberativa foi adiada - seria há duas semanas, no dia 15 deste mês.

Leia mais Sonho, 2ª chance e desgaste: por que Paz deixou Fortaleza rumo ao Corinthians

Novo CEO do Fortaleza mira volta do clube à Série A e pede apoio da torcida

Fortaleza anuncia Pedro Martins como novo CEO de Futebol Sobre o assunto Sonho, 2ª chance e desgaste: por que Paz deixou Fortaleza rumo ao Corinthians

Novo CEO do Fortaleza mira volta do clube à Série A e pede apoio da torcida

Fortaleza anuncia Pedro Martins como novo CEO de Futebol

Do valor total, o Leão prevê faturar R$ 65 milhões com vendas de jogadores após o rebaixamento para a Série B. Há nomes do elenco que despertam interesse no mercado da bola, como Breno Lopes, Matheus Pereira e Pochettino, por exemplo. Há ainda R$ 9 milhões a receber de transações já realizadas, o que totalizaria R$ 74 milhões em transferências ao longo de 2026.

As cifras com vendas de atletas seriam recorde do clube, que, em 2025, por exemplo, garantiu cerca de R$ 48 milhões em negociações - a previsão era de R$ 44 milhões. Para a próxima temporada, a ideia inicial era em torno de R$ 50 milhões, mas o valor foi reajustado.

O Fortaleza também projeta que tomará R$ 42 milhões em empréstimos no decorrer do próximo ano. A soma de vendas de atletas - já realizadas e as futuras - e empréstimos corresponde a R$ 116 milhões, pouco mais da metade do valor total do orçamento.

Em uma temporada de Série B, com a queda de outras receitas, como premiações de competições e direitos de transmissão, o Tricolor aposta alto nestes dois itens para atingir a projeção orçamentária. Para efeito de comparação, apenas com a cota de TV da Série A, o Leão recebeu R$ 140 milhões.

Fortaleza: as previsões de orçamento de 2018 a 2026