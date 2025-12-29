Por que o Fortaleza escolheu Pedro Martins como novo CEO da SAF

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Diretor de futebol Pedro Martins em Assembleia do Conselho Deliberativo sobre a SAF do Cruzeiro

Pouco mais de 24 horas depois do anúncio da saída de Marcelo Paz, o Fortaleza comunicou a contratação de Pedro Martins como novo CEO da SAF. A coluna apurou os motivos que levaram o Conselho de Administração da SAF do Leão a escolher o profissional para ocupar o cargo.

O ex-dirigente de Athletico-PR, Cruzeiro, Vasco, Botafogo e Santos já era um nome no radar desde as primeiras sinalizações de uma possível saída de Paz ao fim da temporada de 2025, ainda no decorrer do segundo semestre. O perfil moderno e acadêmico de Pedro Martins, aliado à experiência de trabalhar em SAFs e clubes em reconstrução - sobretudo no Cruzeiro -, eram fatores avaliados de maneira positiva no Pici.

Os dirigentes do Fortaleza apresentaram o planejamento e a situação do clube após o rebaixamento para a Série B. Desde o primeiro momento, a impressão foi de que as conversas fluíram bem e que Pedro Martins “comprou” a ideia do projeto, mostrando-se o nome mais adequado para o momento.

Os primeiros contatos do Conselho da SAF em busca de um novo CEO foram ainda no sábado, 27, horas depois da saída de Marcelo Paz, e já havia sido traçado o perfil de que seria um profissional do mercado, com experiência em clubes e atuação mais voltada ao futebol.

Foram quatro reuniões entre o Conselho de Administração e Pedro Martins até o desfecho da negociação, na tarde desse domingo, 28. Alguns diretores da SAF foram comunicados do acordo antes mesmo do anúncio oficial, que ocorreu à noite, e já estabeleceram contato com o novo CEO, que está integrado aos trabalhos.