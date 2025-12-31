Saiba quando Pedro Martins, novo CEO do Fortaleza, iniciará os trabalhos no Pici

Foto: Raul Baretta/ Santos FC Pedro Martins já trabalha como novo CEO da SAF do Fortaleza

Novo CEO da SAF do Fortaleza, Pedro Martins já está integrado às movimentações do clube, mas ainda não iniciou os trabalhos presencialmente no Pici. A coluna apurou que a previsão de chegada do dirigente à capital cearense é no início da próxima semana, mas há uma tentativa de antecipação da data.

Após o acerto entre as partes, no domingo passado, 28, ficou definido que Pedro estará no Centro de Excelência Alcides Santos a partir da próxima segunda-feira, 5. O CEO, no entanto, tenta viabilizar o desembarque para o sábado, 3, quando o técnico Thiago Carpini também se integrará presencialmente à pré-temporada.

Antes de chegar a Fortaleza, Pedro Martins já tem participado das discussões com o Conselho de Administração da SAF e com o departamento de futebol. O novo dirigente da SAF do Tricolor começou os contatos com os profissionais do clube já no domingo e iniciou a atuação, além de ser atualizado dos movimentos realizados no Pici.

A pré-temporada de 2026 começou na última segunda-feira, 29, e o Leão ainda tenta negociar jogadores do elenco, além de discutir contratações. Breno Lopes tem venda encaminhada para o Coritiba, Lucero tem proposta da Universidad de Chile, e Guzmán deverá ser emprestado ao América de Cali, da Colômbia.

Pedro Martins também já indicou a primeira contratação para o Tricolor, mas para fora das quatro linhas: o gerente de mercado Witor Bastos, anunciado nessa terça-feira, 30. O profissional já passou por clubes como Athletico-PR, Vasco e Corinthians.