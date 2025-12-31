Saiba quando Pedro Martins, novo CEO do Fortaleza, iniciará os trabalhos no Pici

Coordenador do Esportes O POVO. Jornalista curioso sobre os bastidores do mundo da bola e apaixonado pelo jogo nas quatro linhas
Novo CEO da SAF do Fortaleza, Pedro Martins já está integrado às movimentações do clube, mas ainda não iniciou os trabalhos presencialmente no Pici. A coluna apurou que a previsão de chegada do dirigente à capital cearense é no início da próxima semana, mas há uma tentativa de antecipação da data.
Após o acerto entre as partes, no domingo passado, 28, ficou definido que Pedro estará no Centro de Excelência Alcides Santos a partir da próxima segunda-feira, 5. O CEO, no entanto, tenta viabilizar o desembarque para o sábado, 3, quando o técnico Thiago Carpini também se integrará presencialmente à pré-temporada.
Antes de chegar a Fortaleza, Pedro Martins já tem participado das discussões com o Conselho de Administração da SAF e com o departamento de futebol. O novo dirigente da SAF do Tricolor começou os contatos com os profissionais do clube já no domingo e iniciou a atuação, além de ser atualizado dos movimentos realizados no Pici.
A pré-temporada de 2026 começou na última segunda-feira, 29, e o Leão ainda tenta negociar jogadores do elenco, além de discutir contratações. Breno Lopes tem venda encaminhada para o Coritiba, Lucero tem proposta da Universidad de Chile, e Guzmán deverá ser emprestado ao América de Cali, da Colômbia.
Pedro Martins também já indicou a primeira contratação para o Tricolor, mas para fora das quatro linhas: o gerente de mercado Witor Bastos, anunciado nessa terça-feira, 30. O profissional já passou por clubes como Athletico-PR, Vasco e Corinthians.
