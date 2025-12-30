Coritiba recua por Lucero, e Universidad de Chile faz proposta ao Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Atacante Lucero no jogo Fortaleza x Vitória, no Castelão, pela Copa do Nordeste 2025

Artilheiro do Fortaleza nas últimas três temporadas, o atacante Juan Martín Lucero será negociado após a queda para a Série B e está na mira da Universidad de Chile para 2026. O argentino de 33 anos viu o Coritiba recuar nas conversas, e La U agora aparece como principal candidata a contratar El Gato.

O Coxa tinha aberto negociação com o Tricolor, mas esbarrou nas cifras do salário do camisa 9, o que esfriou a negociação. Em paralelo, a Universidad de Chile fez proposta à equipe do Pici. A informação foi divulgada incialmente por Cesar Luis Melo e confirmada pela coluna.

O Coxa, curiosamente, acabou acertando com outro atacante do Fortaleza: Breno Lopes que será comprado por R$ 17,5 milhões.

Leia mais Fortaleza recebe proposta do exterior por Tucu Herrera e avalia venda

Orçamento, feminino e master: reunião do Conselho do Fortaleza dura até a madrugada

Fortaleza terá eleição do Conselho de Administração da SAF em janeiro Sobre o assunto Fortaleza recebe proposta do exterior por Tucu Herrera e avalia venda

Orçamento, feminino e master: reunião do Conselho do Fortaleza dura até a madrugada

Fortaleza terá eleição do Conselho de Administração da SAF em janeiro

Lucero tem contrato com o Leão até o fim de 2027, mas não está nos planos da comissão técnica e do departamento de futebol para a próxima temporada e será negociado - a prioridade é fazer uma venda. Os cearenses pagaram R$ 10 milhões ao Colo-Colo-CHI em um acordo para encerrar disputa judicial no Tribunal Arbitro do Esporte (TAS, na sigla em inglês).

O Fortaleza é o clube pelo qual o centroavante argentino mais entrou em campo, com 176 jogos disputados, 58 gols marcados e 14 assistências. El Gato já atuou no futebol chileno em 2022, quando defendeu o Colo-Colo.

Mesmo em má fase em 2025, o camisa 9 ainda foi o principal goleador do Tricolor, com 11 bolas nas redes. Ele também foi o artilheiro em 2023, com 24 gols, e 2024, com 23 tentos.