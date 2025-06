Foto: Deivyson Teixeira, para O POVO em 14/06/2011 Imagem de apoio ilustrativo. Idoso devia ter desconto em estacionamento de shopping

Observar hábitos e entender comportamentos são questões que me despertam interesse genuíno. Gosto de compreender os por quês, o que leva uma quantidade "xis" de pessoas a agirem de uma ou de outra forma.

E quanto mais eu presto atenção no cotidiano, mais esses detalhes me atraem. É como se eu fizesse uma curadoria de fatos e povoasse minha imaginação com seus contextos e entornos.

Dei agora para observar hábitos dos idosos. Acho que a conversa deles me captou nesse período em que tenho feito sessões de fisioterapia para o ombro direito, castigado pela escrita constante.

Entendi porque eles são os primeiros a chegarem nas clínicas de fisioterapia. Estão aposentados sim, podiam dormir mais, só que já se acostumaram a acordar cedo a vida toda e também nessa idade têm menos sono. Além de gostarem de, após a fisio, passar no supermercado e ir para casa fazer o almoço ou conferir o que está sendo feito.

Outra situação que tenho escutado com frequência é sobre as redes sociais. Engana-se quem pensa que eles ainda estão só pregados na televisão. As conversas, entre aparelhos de infravermelhos, pequenos choques para analgesia e exercícios, variam entre o que estão falando os influenciadores, sobre política, guerra e piadas.

Um assunto dos mais frequentes é sobre passeios nos shoppings. Não só para compras, mas também para bater perna, olhar vitrine, tomar cappuccino sem pressa, almoçar, ver um filme, dar um tempo entre levar e pegar netos na escola e em cursos. Até me meti em algumas conversas, e as palavras segurança, praticidade para estacionar e variedade de ofertas são as respostas para a minha pergunta sobre o motivo da preferência.

E aí pensei: por que os shoppings não concedem um abatimento generoso para motoristas idosos, como por exemplo, 50% de desconto? Ou ainda, um tipo de cartão de estacionamento que, a cada tantos usos, o usuário ganha um dia de permanência gratuita? Facilitaria bastante para quem trabalhou por quase toda a vida e não tem mais os mesmos aumentos de quando estava na ativa. E o comércio lucraria mais.

Outra ideia que tive, a partir do que tenho escutado deles, é que se nos shoppings tivessem clínicas de fisioterapia e academias de musculação, eles passariam o dia todo por lá. Principalmente porque fazem muitas amizades nesses espaços de cuidados com a saúde, e seria uma forma de esticar o dia, já que têm tempo livre.

Fica a sugestão tanto para shoppings, como para entidades de comércio, clínicas de fisioterapia, academias e profissionais interessados.

E também fica a proposta para a política pública: um projeto de lei prevendo desconto – ou até isenção total - para idosos estacionarem nos shoppings. Que tal algum vereador assumir esta causa?