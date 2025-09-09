Verde e amarelo para além de quermesse

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Protestos por anistia no 7 de Setembro na Praça Portugal, em Fortaleza

— Vai aí uma bandeira, amiga?

— Há um tempo atrás até que eu ia querer, mas perdeu a graça.

— Pode não. É do Brasil, não é da política.

Ouvi este breve diálogo, cheio de significados, quando estava parada em um semáforo, diante de uma praça que virou palco das manifestações dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em Fortaleza.

Aconteceu entre um vendedor de bandeiras daquelas de pendurar na janela dos carros e uma motorista. Depois que passou pelo veículo dela, ele ainda ficou repetindo “a bandeira não pode ficar desgraçada pela política”.

Já está. O assunto não é novo, mas voltou ao debate devido à passagem do 7 de Setembro, dia da independência. O fato histórico em si já merecia ampla reflexão, mas vou me ater ao diálogo no trânsito.

Leia mais No 7 de Setembro, Grito dos Excluídos discute democracia e direitos sociais

Em pronunciamento pelo 7 de Setembro, Lula exalta soberania e defesa do povo Sobre o assunto No 7 de Setembro, Grito dos Excluídos discute democracia e direitos sociais

Em pronunciamento pelo 7 de Setembro, Lula exalta soberania e defesa do povo

Nos dias que antecedem o 7 de Setembro sempre foi hábito a compra de bandeiras para acompanhar os desfiles militares e civis: tanto as que se destinam aos carros como as grandes.

Desde que os adeptos ao ex-presidente resolveram se vestir de verde e amarelo e ostentar a bandeira brasileira nas manifestações, que esta passou a ter uma conotação de direita, de conservadorismo.

A simbologia ficou ainda mais forte durante os acampamentos contra a posse do atual presidente, Lula, e a invasão e destruição de prédios públicos em Brasília.

A depredação na Praça dos Três Poderes – alcançando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) – não apenas destruiu o patrimônio material.

O prejuízo se deu, também, no imaterial, no sentimento diante dos símbolos. O próprio nome do plano “Punhal Verde Amarelo” que, segundo promotores, previa o assassinato de Lula, do vice-presidente Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, é uma forma de associar, negativamente, as cores da bandeira à tentativa de golpe de Estado.

A bandeira é um dos símbolos nacionais, junto com o Hino, as Armas e o Selo. Os símbolos representam a história e as conquistas do país, e deveriam representar uma sensação de pertencimento do povo.

Mas, infelizmente, à medida em que a bandeira do nosso País foi sendo associada a um movimento político específico, deixou de gerar o sentimento de “fazer parte” a todos os brasileiros.

O uso das cores verde e amarelo por apoiadores de Bolsonaro foi intensificado neste 7 de Setembro, devido ele ser um dos acusados, com outros sete réus, por tramar o golpe.

O fato reforça mais ainda a rejeição a essas cores pelos que discordam das posições antidemocráticas, levantadas pelo ex-presidente e seus seguidores.

O País está muito mais além de ser uma grande quermesse com barracas de cada cor, disputando quem se destaca mais.

E o que eu gostaria de propor é uma reflexão mais aprofundada, a partir do diálogo que ouvi no trânsito: o que podemos fazer para algum dia a bandeirinha verde e amarela voltar a ter o sentido mais amplo a que se destina, de pertencimento a uma Nação, e não somente aos ideais de alguns?

7 de Setembro: veja protestos da esquerda e direita em meio ao julgamento de Bolsonaro