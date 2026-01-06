Cuidado com as faíscas do ano eleitoral

Ana Márcia Diogénes é jornalista, professora e consultora. Mestre em Políticas Públicas, especialista em Responsabilidade Social e Psicologia Positiva. Foi diretora de Redação do O POVO, coordenadora do Unicef, secretária adjunta da Cultura e assessora Institucional do Cuca. É autora do livro De esfulepante a felicitante, uma questão de gentileza
Na recepção de uma clínica de radiologia aconteceu uma cena que, neste ano eleitoral, pode se repetir com frequência nos mais distintos ambientes e circunstâncias. Um senhor, com cerca de 75 anos, puxava conversa com um estrangeiro, em torno de palavrões em cada idioma. Do nada, ele soltou uma gracinha: aqui no Brasil, Lula é nome muito feio.
Os atendentes ficaram em silêncio, talvez assustados com o que a discussão poderia suscitar. O estrangeiro, que esperava a companheira sair de um exame, deixou o local. Os dois brasileiros ficaram envolvidos com seus celulares, nas pontas opostas do sofá da recepção, evitando que os olhares se cruzassem e as ideias também.
Quando eu soube deste acontecido, lembrei de dois fatos. Um da infância, quando a gente queria acender uma nova fogueira de São João com a madeira incandescente de outra fogueira.
E outro que vi nas redes sociais já neste ano, de que não se deve interagir respondendo a provocações nos perfis opostos ao que se pensa, porque isso alimenta o algoritmo e a mensagem é enviada a mais pessoas.
Ou seja, entrar na provocação de pessoas e partidos dos quais divergimos é o mesmo que trabalhar para o inimigo, pois estamos dizendo ao algoritmo que ali tem algo que merece ser visto por mais pessoas.
Em outras palavras, colocamos nossa faísca de interação para iluminar o terreiro do outro e desperdiçamos tempo em não cuidar de acender a fogueira para o que acreditamos.
Neste ano de disputa eleitoral para os governos federal e estaduais, em que o País ainda vive uma queda de braço escorregadia com o legislativo, é preciso muita atenção para não se permitir ceder à tentação da resposta que amplia o espaço de influência do outro.
O melhor a se fazer é criar nossas próprias faíscas, nossas próprias fogueiras de informações em torno do que acreditamos, e deixar que as cinzas se formem nas redes sociais alheias. Caso contrário, podemos nos queimar no fogo amigo, aquele em que acabamos por atingir o próprio time.