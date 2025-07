New Balance 42K Porto Alegre será em julho de 2026; premiação pode ultrapassar R$ 1 milhão

Foto: Marcio Rodrigues Largada da New Balance 42K Porto Alegre, em abril de 2025

A terceira edição da New Balance 42K Porto Alegre será em 12 de julho de 2026. Pela primeira vez, o valor total de premiação poderá ultrapassar R$ 1 milhão. O valor garantido é de R$ 549 mil. Em caso de quebra de recordes, um bônus de R$ 600 mil será distribuído. As inscrições foram abertas na terça, 1º, para os percursos de 5km, 10km, 21km e 42km.

Em dia um dia, metade das vagas foram preenchidas do total de 15 mil. Até ontem, 2, inscrições vendidas chegaram a 10.500. Premiações em dinheiro contemplarão melhores corredores nos percursos da maratona e da meia maratona.

Na edição de 2025, em abril, 280 corredores do Ceará participaram da prova. O estado nordestino foi o sexto com o maior número de inscritos na prova.

O valor garantido total da premiação será de R$ 549 mil, sendo R$ 90 mil para os campeões masculino e feminino da maratona, e mais R$ 50 mil para o melhor brasileiro em cada gênero nesta distância — nos 42k, os oito melhores receberão prêmios em dinheiro.

Para a meia maratona, o total distribuído chegará a R$ 20 mil, e o prêmio somado para atletas PCDs será de R$ 9 mil.

Além da premiação garantida, a New Balance 42K Porto Alegre em 2026 contará com um bônus de R$ 600 mil, que será distribuído em caso de quebra de recordes nacional ou sul-americano nas maratonas masculina e feminina.

Na soma da premiação garantida com este bônus, a prova poderá chegar a uma distribuição total de R$ 1,149 milhão.

Em 2026, a prova será realizada em julho. Data foi escolhida considerando o período de inverno e melhores condições climáticas para os corredores. A largada será às 7h, uma hora mais tarde do que as edições anteriores.

Valores da premiação

Maratona - masculino e feminino



1º Lugar: US$ 15.000,00

2º Lugar: US$ 7.500,00

3º Lugar: US$ 5.000,00

4º Lugar: US$ 2.500,00

5º Lugar: US$ 2.000,00

6º Lugar: US$ 1.500,00

7º Lugar: US$ 1.000,00

8º Lugar: US$ 500,00

Meia maratona - masculino e feminino

1º Lugar: R$ 4.000,00

2º Lugar: R$ 2.000,00

3º Lugar: R$ 1.750,00

4º Lugar: R$ 1.250,00

5º Lugar: R$ 1.000,00

Premiação extra de R$ 50 mil cada para o melhor atleta brasileiro nas maratonas masculina

e feminina.

Bônus de quebra de recorte na maratona

R$ 600 mil em caso de quebra de recorde em maratonas realizadas no Brasil e na América do Sul, sendo assim divididos:

Caso o homem e/ou a mulher supere a marca da melhor maratona feita no Brasil, mas não supere a marca sul-americana, cada um deles receberá R$ 100 mil reais;

Caso um deles supere a marca em território brasileiro e o outro em território sulamericano, o atleta que superar a marca brasileira receberá R$ 100 mil reais e o atleta que superar a marca sul-americana receberá R$ 500 mil reais;

Caso os 2 campeões, masculino e feminino, batam o recorde de melhor marca em maratonas na América do Sul, cada um deles receberá R$ 300 mil reais;

Caso o vencedor, masculino ou feminino, não superar a melhor marca em território brasileiro e o outro campeão, masculino ou feminino, superar a melhor marca em maratonas na América do Sul, esse atleta receberá o bônus completo de R$ 600 mil reais.



Tempos de referência para os bônus



Brasil

Masculino - 2h11m19s (Vanderlei Cordeiro de Lima - 2002)

Feminino - 2h29m48s (Tiringo Mulu, da Etiópia - 2025)

Masculino - 2h05m00s

Feminino - 2h24m52s

Inscrições

Valores (Maratona e Meia maratona):

1° Lote (01/07/2025 a 01/10/2025) - R$ 259,00

2° Lote (02/10/2025 a 01/02/2026) -R$ 279,00

3° Lote (02/02/2026 a 20/06/2026) -R$ 299,00

