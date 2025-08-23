Circuito do Aço: corrida da ArcelorMittal muda de data; veja informações

Foto: Vanessa Cordeiro/ArcelorMittal Circuito do Aço ArcelorMittal será no dia 15 de novembro

A primeira corrida de rua promovida pela ArcelorMittal no Ceará mudou de data e nome. Agora, evento passa a se chamar Circuito do Aço ArcelorMittal. A prova acontecerá no feriado da Proclamação da República, dia 15 de novembro, na avenida Beira Mar de Fortaleza. Os percursos serão de 2 km, 5 km e 10 km.

O lançamento oficial será no dia 1º de setembro, em um evento voltado para assessorias esportivas. As inscrições estarão abertas a partir da próxima terça-feira, 2 de setembro. A entrega dos kits será nos dias 13 e 14 de outubro. Prova será organizada pela Nova Letra Eventos Criativos.

Evento terá ações afirmativas para mulheres corredoras e pessoas com deficiência, e promete iniciativas inovadoras e sustentáveis antes, durante e após o dia da corrida.

“O Circuito do Aço ArcelorMittal nasce com o propósito de ser muito mais do que uma corrida. Ele é uma extensão do nosso compromisso com o Ceará, conectando saúde, inclusão e sustentabilidade”, diz Patrícia Colaferro, gerente geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal unidade Pecém.

“Queremos criar uma experiência transformadora, acessível e inspiradora para todos e todas, reforçando os valores que fazem parte do nosso dia a dia na ArcelorMittal”, acrescenta.

Serviço



Circuito do Aço ArcelorMittal

Quando: 15 de novembro de 2025

Onde: Avenida Beira Mar, Fortaleza–CE

Inscrições: 2 de setembro a 14 de novembro (ou até atingir o limite de vagas)

Entrega de kits: 13 e 14 de novembro