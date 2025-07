Federação estuda criar ranking de atletas e de corridas de rua no Ceará

Foto: Jorge Mota/Divulgação Largada da corrida 21k Terra da Luz em Fortaleza

A Federação Cearense de Atletismo (FCAT) estuda a criação de um ranking estadual de atletas e corridas de rua. Objetivo da medida é valorizar e incentivar os atletas premiando os 10 melhores corredores em diferentes distâncias.

O primeiro passo para a criação do ranking, contudo, é oficializar os percursos das corridas. Isso significa que eles devem ser aferidos por um árbitro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT). O ranking seria para distâncias como 5km, 10km e 21km nas categorias feminino e masculino.

Jerry Welton, membro da diretoria da FCAT, explica que, para que o ranking seja fidedigno, é crucial que os percursos sejam aferidos e medidos com precisão, garantindo que os atletas corram as distâncias declaradas.

Segundo ele, as corridas que desejarem fazer parte do ranqueamento terão seus percursos oficialmente medidos por um árbitro medidor. A medição resulta em uma certificação do percurso, com validade de 5 anos, desde que não haja alteração.

"Nosso intuito é fazer esse ranking e premiar os 10 melhores corredores do ano em suas categorias e criar um troféu para as assessorias e organizadores que tiveram mais destaque com provas chanceladas", detalha Isaias Batista, presidente da FCAT.

A intenção é que o ranking valha também a nível nacional, assim como ocorre em outros estados, como São Paulo e Espírito Santo, cita Isaías.

"É um processo que a gente tá amadurecendo, tá dialogando com os organizadores. Vamos ver como a gente vai viabilizar. Quando isso tiver formatado e estruturado, a gente vai lançar", ponderou Jerry.