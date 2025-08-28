Hidratação oficial do Challenge, Jungle promove ação na Beira Mar nesta sexta-feira, 29

Foto: Divulgação/Plant Company Jungle, hidratação inteligente da Positive Company, será a hidratação oficial da prova

Fortaleza recebe neste fim de semana, pela primeira vez, o Challenge Family, maior circuito de triatlo da Europa. O Jungle, hidratação inteligente da Positive Company, será a hidratação oficial da prova. A marca realiza nesta sexta-feira, 29, uma ação especial na avenida Beira Mar, a partir das 5 horas.

Uma equipe estará no local distribuindo brindes e unidades de Jungle para corredores e esportistas que frequentam a orla.

O Jungle é uma bebida funcional para hidratação, desenvolvida para repor eletrólitos essenciais — sódio, potássio e magnésio. Livre de ingredientes artificiais, a linha foi formulada com o máximo de ingredientes íntegros e naturais.

Rico em antioxidantes e vitaminas essenciais, incluindo a vitamina C, o Jungle auxilia na proteção contra os radicais livres e fortalece o sistema imunológico.

Com altas temperaturas e elevada umidade, Fortaleza apresenta um cenário desafiador, reforçando a importância de um planejamento cuidadoso de hidratação antes, durante e depois da prova.

“Ao fazer parte deste ecossistema, nos aproximamos diretamente de um público altamente engajado, que busca produtos naturais, eficazes e confiáveis. Nosso compromisso não é apenas entregar a melhor suplementação, mas redefinir os padrões do que significa nutrir um atleta”, afirma Rodrigo Carvalho, CEO da Positive Company.

Conheça as linhas Jungle

Jungle Endurance (sabores: Tangerina e Limonada)

Jungle Low Carb (sabores: Morango e Limão, Uva, Abacaxi e Hortelã, Melancia e Limão)

Jungle Electrolytes (versão em pó, prática e versátil, nos sabores Abacaxi e Hortelã, Sunset Bliss – tangerina e morango –, Melancia e Limão, Tropical – maracujá, abacaxi e tangerina –, Limão e Morango com Limão)



