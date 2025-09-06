Circuito do Aço quer ser carbono zero e resíduo zero, com coleta instantânea de copos

Foto: Júlio Maia Circuito do Aço, da ArcelorMittal, acontecerá no dia 15 de novembro de 2025

O Circuito do Aço — Esporte e Sustentabilidade, primeira corrida de rua promovida pela ArcelorMittal no Ceará, quer ser um marco na sustentabilidade. Prova será realizada no dia 15 de novembro (sábado, feriado da Proclamação da República) e está com inscrições abertas. Evento visa ser carbono neutro e resíduo neutro.

O objetivo é criar um incentivar a sustentabilidade, minimizando a geração de resíduos e promovendo práticas ecológicas em futuras corridas. A corrida também busca ser inclusiva para famílias, oferecendo um percurso menor e uma área de lazer para crianças.

Com percursos de 2,5 km, 5 km e 10 km, a corrida é aberta a atletas de todos os perfis com público esperado de 2.500 atletas. O Grupo ArcelorMittal é maior produtor de aço no Brasil e líder no mercado global.

"A gente vai fazer uma corrida carbono neutro, sem emissões. A gente vai calcular todas as emissões que foram geradas nessa corrida e fazer a compensação para que ela seja zero carbono e zero resíduo", explica Patricia Colaferro, gerente geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal unidade Pecém.

Segundo ela, será feita "a coleta instantaneamente para evitar, inclusive, o arraste desses copinhos que são tão leves". "A gente tá num estado que venta muito e acaba que, mesmo coletando ao final, grande parte já se perdeu", explica.

"A gente vai fazer algo que a gente entende como disruptivo dentro do contexto da corrida, que é realmente fazer um processo de conscientização sobre a geração dos copinhos, a geração de resíduos", detalha.

Segundo ela, prova quer inspirar outros eventos a adotarem uma abordagem mais consciente e sustentável, com atletas e assessorias colaborando para essa mudança. Organização também terá infraestrutura adaptada e experiências personalizadas para mulheres corredoras, pessoas com deficiência e cadeirantes.

Fernando Elpídio, diretor da Nova Letra Eventos Criativos, que vai organizar a prova explica que "serão desenvolvidas ações de controle de resíduos sólidos, recolhimento dos copos descartáveis ao redor dos postos de água, arena e percurso, posicionamento de staffs perto das entradas de bueiros, separação do lixo reclinável na arena, direcionamento do material para associações que trabalham com reciclagem".

"Também faremos um trabalho de zero papel na divulgação, focado apenas em mídias digitais, e-mail marketing. Os banners são doados para associações que trabalham com reaproveitamento de lonas. A equipe de coordenadores, da arena e percurso, receberão treinamentos para que o trabalho de controle de resíduos sólidos seja multiplicada entre staffs e assistentes", detalha.

Valores

Atleta Geral: R$ 120,00 (cento e vinte reais)

Atleta Geral Idoso (a) 60+: R$ 60,00 (sessenta reais)

Atleta Geral Cadeirante ou Paratleta (pessoa com deficiência): R$ 60,00 (sessenta reais)

Atleta de Assessorias Esportivas ou Grupos: R$ 100,00 (cem reais)

Atleta de Assessorias ou Grupos Idoso (a) 60+: R$ 50,00 (cinquenta reais)

Cadeirante ou Pessoa com Deficiência ASSE E GRUPOS: R$ 50,00 (cinquenta reais)

Atleta Empregado ArcelorMittal: R$ 100,00 (cem reais, com direito a acompanhante)

Serviço

Circuito do Aço — Esporte e Sustentabilidade

Data: 15 de novembro de 2025 (sábado, feriado da Proclamação da República)

Local: Avenida Beira Mar – Fortaleza (CE)

Percursos: 2,5 km, 5 km e 10 km

Inscrições: de 1º de setembro a 14 de novembro (ou até o limite de vagas)

Link para inscrição: https://novoticket.com.br/acerlomittal

Entrega dos kits: 13 e 14 de novembro

