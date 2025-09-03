Corrida GuudRun de Manu Cit terá edição no Beach Park em outubro

Foto: Divulgação Corrida GuudRun chega ao Beach Park nos dias 4 e 5 de outubro

Nos dias 4 e 5 de outubro, o Beach Park recebe a GuudRun, corrida realizada em diversas cidades brasileiras sob o comando de Manu Cit, influenciadora fitness. Além dos percursos de 5km e 10km, evento promete um fim de semana de experiências, com dois dias de atividades e vivências esportivas. Programação será realizada no parque, localizado em Aquiraz, a 29,07 km da Capital.

A corrida será no domingo, dia 5, com largada às 6 horas. Após a prova, os participantes poderão adquirir ingressos com desconto exclusivo para o Aqua Park.

A retirada dos kits da corrida será nos dias 3 e 4 de setembro, no Beach Park, com experiências exclusivas no local. As vendas já estão abertas pelo site https://www.ingresse.com/guudrun-fortaleza/.

Embora conste Fortaleza como local da prova no site, evento será realizado no Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Benefícios exclusivos para os participantes

Quem se inscrever na GuudRun terá acesso a condições promocionais para aproveitar o Beach Park:

- Descontos especiais nos ingressos para o novo Parque Arvorar e para o Aqua Park.

- Tarifas promocionais nos quatro resorts do Beach Park, com até 25% de desconto para pagamentos via PIX ou 20% no cartão de crédito

- Período de uso dos benefícios válido de 27/09 a 11/10.

Corrida GuudRun chega ao Beach Park nos dias 4 e 5 de outubro Crédito: Divulgação

Parque Arvorar e Aqua Park

O novo Parque Arvorar é uma opção de passeio para famílias que desejam se conectar mais com a natureza enquanto se divertem em mais de 11 atrações. No local, os visitantes podem explorar três grandes aviários de imersão, com área total de 3 mil m², onde é possível observar, em um trajeto monitorado por educadores ambientais, cerca de 250 animais, inclusive algumas espécies ameaçadas de extinção.

Já no Aqua Park, os visitantes podem conhecer o Surreal, a mais alta montanha-russa aquática do mundo, com 28 metros de altura, 42 km/h de velocidade. Também poderão curtir atrações consagradas como o Insano, a Volta da Moreia, o Vaikuntudo e o Tobomusik.

Hospedagem com vantagens exclusivas

Os participantes da corrida terão benefícios exclusivos, como tarifas especiais nos quatro resorts do Beach Park, opções de café da manhã ou meia pensão, com descontos de até 25% para pagamentos via PIX ou 20% para pagamentos nos cartões de crédito.

Os quatro resorts do Beach Park, Acqua, Oceani, Wellness e Suites são localizados a poucos passos do mar e com fácil acesso à corrida.

Serviço

Ingresso: R$ 189,90 + taxa

Para saber mais acesse https://www.ingresse.com/guudrun-fortaleza/.

Rua Porto das Dunas, 2734, Aquiraz, Ceará