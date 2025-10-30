Consultas psiquiátricas com avatares ajudam?

Foto: Divulgação/ChatGPT ParaTodosVerem: a mão de uma pessoa tocando a mão metálica de um robô, em um gesto de conexão. O fundo é iluminado por luzes azuis

Bom dia, Dirk, aqui sou eu, o Dirk real, o que é estranho. Na tela do computador, o robô Dirk respondeu de volta ao usuário — parece que você se perdeu um pouquinho, fica sabendo, às vezes nos perdemos na agitação da existência. Pequeno fragmento de um diálogo entre um homem e uma simulação de si mesmo, em forma de inteligência artificial.

O psiquiatra belga Dirk De Wachter saiu desta conversa com a máquina, entre maravilhado e desconfiado. Uma cópia programada de si mesmo? Mesma cara, mesmo nome, mesmo jeito de falar e, no entanto, ainda aquém.

A experiência de se criar e testar um bot de si mesmo — no caso, de um psiquiatra muito conhecido, e com uma fila enorme de espera — deve-se a resolver o problema da falta de profissionais na área de saúde mental.

Desenvolvido por uma equipe da escola Thomas More, na Flandria, o robô Dirk pode vir a ajudar a muita gente que deseja falar com o Dirk de carne e osso, e não tem como. Seja porque a agenda dele anda cheia, seja porque o paciente não tem jeito, acesso ou coragem. “Muita gente prefere se abrir com um robô que com uma pessoa de verdade”, ele explica.

Leia mais Ensinamos a IA generativa a ler o mundo; a Physical AI quer vivê-lo

IA e a solidão da liderança: o risco que ninguém está vendo Sobre o assunto Ensinamos a IA generativa a ler o mundo; a Physical AI quer vivê-lo

IA e a solidão da liderança: o risco que ninguém está vendo

A questão é como tratar essa consulta virtual de forma ética e juridicamente correta? Afinal, nunca se sabe como uma inteligência artificial vai evoluindo, diz De Wachter.

“As respostas parecem verdadeiras, mas fáceis demais. Com uma tendência a um positivismo tóxico, enquanto um verdadeiro terapeuta, em consulta, teria de dizer ao paciente coisas mais difíceis de ouvir”.

Mais realista é a inteligência artificial, também mais perigosa. No sentido de que a diferença entre o robô e o humano se reduz, e pode confundir.

Gerar uma falsa conexão entre o paciente e o programa terapeuta, segundo o médico. Mesmo não convencido a cem por cento, o psiquiatra reconhece algumas vantagens. “Quando o caso se torna difícil, o robô avatar recomenda ajuda humana”.

Karina, uma desenvolvedora de jogos, está testando o robô terapeuta. “Me sinto compreendida até mais que com as pessoas, em geral”.

São as primeiras impressões da moça que, quando fala muito tempo com o Dirk virtual, acaba esquecendo que ele é um robô. “Mas o alívio que ele me proporciona é temporário, ele não é suficientemente profissional para me ajudar”.

Como porta de entrada. Solução intermediária, até se ter ajuda de um psiquiatra de verdade. Esta seria a única vantagem, segundo De Wachter. No mais, ele confessa, foi muito estranho falar com um robô que tem a sua a cara, a sua voz, o seu jeito, diz frases como se fossem saídas de sua boca e é uma simulação de você.

“Me senti despersonalizado, como se eu não fosse mais eu”, ele disse, durante o programa de televisão PANO, de reportagem investigativa. De Wachter deverá fazer agora terapia, para o problema de personalidade. Nós, que precisamos de médicos experientes, famosos e reconhecidos pelo saber profissional e, por isso, caros e inacessíveis, nos contentamos como o avatar.

Consultas com cópias. O futuro bem ali, no dobrar da esquina. Agora nem eu sei mais quem eu sou. Bem-haja (que em Portugal quer dizer, obrigada).