Refinaria da Noxis no Pecém escolhe diretor-geral

Foto: Arquivo pessoal/Divulgação Jorge Lima, diretor da refinaria da Noxis no Pecém

Jorge Lima foi escolhido o diretor-geral do projeto de refino da Noxis Energy no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. O executivo cearense, ressaltou a empresa com exclusividade à coluna, é o primeiro anunciado para o projeto mais avançado dos três que a empresa desenvolve no Brasil.

Com investimento previsto de R$ 10 bilhões - montante que torna o empreendimento o 2º de maior volume já aplicado no Complexo do Pecém, abaixo da siderúrgica (US$ 5,6 bilhões) -, a refinaria tem como acionistas o Grupo Eitan Aizenberg, de Israel, e a Ariel Participações, formada por investidores brasileiros e estrangeiros.

"Estou muito honrado com o convite da Noxis, que é uma empresa que acompanho desde a sua manifestação de interesse em instalar uma refinaria de petróleo no Estado do Ceará. Afinal, esse projeto da refinaria do Pecém é a realização de um sonho do povo cearense. Por isso, dedicarei todos os meus esforços para que, com a experiência que possuo, venha a contribuir com o sucesso desse empreendimento que, sem dúvidas, será um marco para o desenvolvimento econômico do Ceará", afirmou Jorge com a propriedade de quem conhece o projeto.

Ele compôs a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado como coordenador de Atração de Investimentos. Antes, trabalhou por 35 anos na Petrobras.

Caberá ao executivo a condução do projeto que aguarda a licença de instalação da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Hoje, a Noxis tem área de 106,6 hectares reservada na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará e aguarda as licenças para dar seguimento aos investimentos.

A meta já exposta pela empresa é transformar o Porto do Pecém no principal hub de abastecimento para embarcações nesse ponto da costa brasileira, atendendo ainda as que seguem para a América do Norte, Europa e África. O potencial de mercado identificado é de aproximadamente 5 milhões de toneladas/ano para consumo na costa do nordeste e do Norte do País de combustíveis marítimos com baixo teor de enxofre.

O desafio é grande, mas estamos muito satisfeitos com a chegada do Jorge Lima, por se tratar de um profissional com sólida experiência na indústria brasileira de óleo e gás. Ele vai nos ajudar a impulsionar o projeto de uma refinaria moderna e autossustentável no Ceará. Além da expertise técnica de todo o processo, o Jorge já trabalhou em construção de refinarias, inclusive ocupando cargos gerenciais no Brasil, Espanha e Cingapura. Enxergamos a chegada do executivo como um reforço para o time da Refinaria do Pecém", pontua Márcio Dutra, diretor-executivo da Noxis Energy.

Isonomia tributária

Ao observar que o emprego no setor têxtil recuou 1,76% no ano passado - segundo dados do Ministério do Trabalho -, 137 empresas brasileiras apontam a concorrência com a China como um dos motivos e defendem a taxação de compras internacionais como forma de garantir a isonomia tributária e garantir condições justas de concorrência entre empresas nacionais e plataformas estrangeiras.

Vendas em alta

Lançado oficialmente hoje, 29, pela Pramorar Brasil, o Oasy Habitat Clube Guararapes já conta com 50% do empreendimento vendido e demonstra o aquecimento do setor na Capital. A partir das 17h, "mais de 500 corretores" vão conhecer os detalhes do projeto de 141 unidades e R$ 57 milhões de valor geral de vendas.

25

por cento é a alta nas vendas esperadas pela Courofino no Dia dos Namorados. A data movimenta de 30% a 60% nas receitas de alguns setores, segundo pesquisa da Ebit| Nielsen - e a empresa está de olho nisso. A projeção sobre os resultados do ano passado, ressalta o CEO Fred Soares, deve-se à "confiança dos clientes na marca.