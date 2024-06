Lançamentos de imóveis crescem 120% em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS O Valor Geral de Vendas (VGV) em Fortaleza e Região Metropolitana atingiu a marca de R$ 1,4 bilhão nos primeiros quatro meses do ano

A cada novo fechamento de mês, o mercado imobiliário cearense demonstra que 2024 será um ano promissor para o setor. Dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Ceará (Sinduscon-CE) repassados com exclusividade para a coluna indicam um crescimento de 120% no número de lançamentos de imóveis em Fortaleza entre janeiro e abril deste ano. Sozinha, a cidade expandiu em 40% o número de unidades habitacionais vendidas no período.

Em abril, na Capital, foram 288 residenciais verticais lançados - o que somou 1.830 no primeiro quadrimestre do ano, dos quais 790 foram do padrão econômico. Ou seja, 1.040 foi de crescimento em outras frentes, confirmando as projeções de expansão forte do setor em 2024.

"O futuro parece promissor, com perspectivas de crescimento sustentável e desenvolvimento contínuo", diz Patriolino Dias de Sousa, presidente da entidade.

Os números reforçam as palavras dele: o Valor Geral de Vendas (VGV) em Fortaleza e Região Metropolitana atingiu a marca de R$ 1,4 bilhão nos primeiros quatro meses do ano. Entre janeiro e abril de 2024, as vendas na capital e na Região Metropolitana aumentaram em 39% ante igual período do ano anterior, totalizando a comercialização de 4.637 unidades neste ano.

Com metro quadrado estimado em R$ 11.057, Fortaleza concentra 7.430 unidades de um estoque de imóveis estimado em 11.586 - quando somados os empreendimentos localizados na Região Metropolitana - e se projeta como mercado de maior força no Estado e entre os de mais destaque no Nordeste.

"Os resultados demonstram a resiliência e o potencial do mercado imobiliário em Fortaleza", afirma Patriolino.

Tokens

Os mercados imobiliários de Aquiraz e Eusébio serão os primeiros do Ceará a contar com a tecnologia de tokenização. Ontem, a proptech Netspaces lançou a solução com a qual players do segmento façam transações imobiliárias em ambiente digital e protegidas pela tecnologia blockchain. A meta da empresa é licenciar 100 usos do programa até o fim deste ano.

Soluções

O setor imobiliário tem impacto ainda em outros segmentos, como atesta a startup Liveprint. Especializada em soluções para as construtoras, a empresa tem na carteira 600 empreendimentos no País que possuem valor geral de vendas de R$ 10 bilhões e envolvem 18 milhões de pessoas no Brasil e mais 500 mil em Portugal.

Margem Equatorial e transição energética

Transição energética e Margem Equatorial serão as pautas do Oil&Gas Summit, que acontece de 19 a 21 de março de 2025, no Centro de Eventos do Ceará, e projeta um investimento de R$ 5 milhões. O objetivo, diz Carlos Logulo, um dos organizadores, é convergir as discussões e aproveitar o potencial da Região de forma sustentável. Mais informações no oilandgassummit.com.br.

42

milhões de hastes de flores e 5 milhões de vasos de plantas ornamentais são produzidas pela Reijers no Ceará. A experiência da empresa com os vasos será tema da palestra do CEO Roberto Reijers na PEC Nordeste, dia 6, às 20h. É a primeira vez que a empresa participa da feira que vai ocupar todo o Centro de Eventos do Ceará entre os dias 4 e 6 de junho.

3

bilhões de reais em reestruturação de mais de 40 empresas ao longo de 52 anos são contabilizados pelo escritório de advocacia Almeida Abreu. Em 2024, o escritório projeta um crescimento de 40%, em comparação ao ano anterior.