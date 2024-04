Mercado imobiliário da RMF tem melhor trimestre em 9 anos

Foto: AURÉLIO ALVES EQUILÍBRIO entre unidades padrão e demais é observado

A baixa dos juros e o maior acesso ao crédito resultaram nos melhores números do mercado imobiliário da Região Metropolitana de Fortaleza em 9 anos, segundo contabilizou o Sindicato da Construção do Ceará (Sinduscon-CE). Ao todo, foram 3.792 unidades habitacionais comercializadas entre janeiro e março, o que representou um crescimento de 51,68% sobre igual período de 2023.

"A gente espera que o ano de 2024 seja muito bom para a construção civil. A gente já vê o aumento da procura nos estandes, atrás disso e a gente acredita que seja um ano excelente", afirmou Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sinduscon.

Revelados na noite de ontem, 29, os dados indicam um aquecimento mais elevado em Fortaleza, onde foram vendidos 2.347 do total. O restante foi dividido entre Aquiraz (166), Caucaia (531), Eusébio (518), Itaitinga (4) e Maracanaú (182).

Padrão de imóveis

Na Capital, o cenário se divide entre os padrões de imóveis (econômico, médio e alto), segundo explica Patriolino: "Em Fortaleza ainda tem vários terrenos de padrão econômico. Há uma zona que está se vendendo bem e que não víamos antes, que é a Praia do Futuro, com empreendimentos econômicos. Ao mesmo tempo, o gráfico aumentou muito no médio e alto padrão. Por quê? As construtoras seguraram e, com demanda, houve um crescimento em lançamentos."

A pesquisa revelada pelo Sinduscon ainda apontou um equilíbrio entre os modelos do chamado padrão econômico (1.571 vendidos), no qual os compradores conseguem recorrer a vantagens no financiamento via o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), e dos demais (1.941), que incluem os médio e alto padrão.

No entanto, para o segundo trimestre deste ano, sinaliza Patriolino, o padrão econômico deve despontar devido aos estímulos dados pelos governos federal e estadual.

"A gente sempre teve a base da pirâmide comprando bem e, no último ano, com o novo Minha Casa Minha Vida, teve um crescimento. E ainda vai ter um crescimento no Estado com o Moradia Ceará, que vai ter um bônus de R$ 20 mil na entrada", observou.

Lançamentos

Com as vendas em alta, o número de lançamentos imobiliários em Fortaleza saltou 233% no primeiro trimestre de 2024 ante os três primeiros meses do ano passado. Ao todo, foram 10 novos empreendimentos neste ano contra 3 no ano passado, segundo pesquisa do Sinduscon-CE.

O crescimento observado neste período representou ainda um aumento de 10,14% na quantidade de unidades habitacionais lançadas em Fortaleza. Enquanto o primeiro trimestre de 2023 contou com 1,4 mil novos apartamentos no mercado da Capital, o primeiro trimestre de 2024 ampliou para 1.542.

A maioria (1.040), no entanto, são de empreendimentos de padrão mais elevado. Apenas 502 são de unidades dentro do padrão econômico.

Já na Região Metropolitana, houve uma queda nos lançamentos. A pesquisa atesta que o ritmo caiu 73%, de 23, no primeiro trimestre de 2023, para 6, em igual período de 2024. Os 16 novos empreendimentos lançados entre janeiro e março deste ano somando toda a RMF representam, na prática, uma redução de 38% ante o primeiro trimestre de 2023 e 50% ante o último trimestre do ano passado.

Cenário

Mas essa redução não é de se preocupar, segundo o consultor Claubert Barreto. Ele foi o responsável por apresentar os números aos construtores cearenses e destacou que os dados demonstram aquecimento do mercado local entre as mais elevadas praças do Nordeste.

"No ano passado, entre as nove capitais, Fortaleza já vinha com essa performance e houve um crescimento muito forte neste trimestre, que surpreendeu", afirmou, apontando para a intenção de compra ainda crescente na praça cearense.



Mais notícias de Economia

O trimestre em números

Empreendimentos lançados

Fortaleza: 10

RM: 6

Unidades lançadas

Fortaleza: 1.542

RM: 456

Valor Geral de Vendas

Fortaleza: R$ 1,127 bilhões

RM: R$ 215 milhões

Unidades vendidas

Fortaleza: 2.391

RM: 1.401

Fonte: Sinduscon-CE

Preços devem crescer 5% neste ano

O aquecimento das vendas, no entanto, não devem poupar os consumidores de aumento de preços nas unidades habitacionais e "algo em torno de 5% real" é estimado pelo presidente do Sinduscon-CE, Patriolino Dias de Sousa. Ele observa que a alta dos insumos deve ser repassada, com destaque para o aço.

"A gente vai ver sim um aumento até porque não se via tantos lançamentos assim e o estoque reduziu bastante, principalmente do médio ao alto padrão", completou.

No primeiro trimestre de 2024, como mostrou o Sinduscon-CE na noite de ontem, os valores dos metros quadrados construídos variaram, em média, de R$ 11.298 (residencial vertical médio e alto padrão), passando por R$ 6.219 (residencial horizontal), até R$ 5.496 (residencial vertical econômico).

Já entre os bairros, o Mucuripe (R$ 16.423) foi o de valor mais elevado por metro quadrado, seguido por Meireles (R$ 16.404), Aldeota (R$ 13.879), Praia de Iracema (R$ 13.393), Varjota (R$ 13.365), Centro (R$ 12.235) e Dionísio Torres (12.131).