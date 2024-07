Neoindustrialização: Ceará prestes a atingir R$ 2 bi em recursos

Foto: Arquivo CNI/Divulgação Produtividade foi o maior foco dos industriais cearenses no P+P

O Ceará é o terceiro no Nordeste em tomadas de crédito no Plano Mais Produção (P+P) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e está próximo de atingir R$ 2 bilhões em recursos aprovados. A atuação da indústria cearense, destacada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) à coluna, demonstra o empenho local em participar da Nova Indústria Brasil (NIB) - política industrial do governo federal para impulsionar o setor.

Rafael Lucchesi, diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, afirma que "o conjunto de programas inseridos nas missões da NIB permite que o setor industrial brasileiro lidere o processo de desenvolvimento sustentável com inclusão social e redução das desigualdades."

Com esses objetivos em vista, os industriais cearenses já garantiram R$ 1,8 bilhão - dos quais R$ 1,2 bilhão já foi desembolsado - no beneficiamento de 1.302 projetos. O eixo de produtividade foi o mais visado, com 1.287 iniciativas e R$ 1,6 bilhão do total. Mas há 11 projetos para Inovação, com recursos somados de R$ 10,9 milhões, mais três para Exportação (R$ 158,6 milhões) e um no eixo de Sustentabilidade (R$ 621 mil).

Os números só estão abaixo dos registrados por Bahia (3.181 projetos e R$ 3,8 bilhões em recursos) e Maranhão (1.665 e R$ 1,9 bilhão).

A CNI avalia como positiva a nova política de neoindustrialização e observa que, até o momento, "foram anunciados R$ 300 bilhões para o financiamento de empresas e de Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) até 2026, ou cerca de R$ 75 bilhões por ano, divididos nos eixos: Produtividade, Inovação, Exportação e Sustentabilidade." Quase metade, mais de R$ 115 bilhões, já foi aprovada em linhas do BNDES para projetos em todas as regiões do país.

Foto: Arquivo CNI/Divulgação Rafael Lucchesi, diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI

"Nós vemos uma grande chance para a descarbonização das cadeias produtivas brasileiras da indústria verde, num contexto em que o Brasil apresenta diversas oportunidades. Temos vantagens para avançar nas atividades econômicas que mais agregam valor, como as economias desenvolvidas têm feito por meio de políticas industriais modernas", afirma Lucchesi.

Ele diz que vê no NIB uma política semelhante ao Plano Safra, "um plano de Estado perene que anualmente dispõe de um orçamento robusto para o agronegócio" e "preenche uma lacuna importante."

Luxo no Preá

Foto: Thales Freitas/Divulgação Empreendimento Vila Carnaúba, localizado na Praia do Preá, no município de Cruz

O Vila Carnaúba, localizado no município de Cruz, a 244,9 km de Fortaleza, vai ser inaugurado na próxima sexta-feira, 26. O empreendimento de luxo tem 516 mil m², conta com seis lagos artificiais e teve toda a construção feita pela BTB Engenharia. Ao todo, foram R$ 180 milhões de investimento que mais R$ 150 milhões serão aportados para o primeiro hotel seis estrelas do Ceará, da bandeira Anantara.

15

por cento é a projeção de crescimento da Laguna em 2024. A produtora de queijos finos de Paracuru, somente em 2023, faturou R$ 1,330 milhão com burrata de búfala e mais R$ 964 mil com bolinha de mozzarella. Em 2024, a primeira metade do ano avançou sobre os números do ano passado.

650

mil reais foram investidos pelo Grupo Vignoli na abertura da segunda unidade da Natural Leve em Fortaleza, no Shopping RioMar do Papicu. Júlio Bezerra, CEO do Grupo Vignoli, conta que o cardápio traz novas opções e 12 profissionais conduzem as atividades

Ano fiscal

Atenta aos R$ 500 bilhões em atividades econômicas movimentados nas regiões Norte e Nordeste no planejamento tributário das empresas, a Bipo Contabilidade prepara o corpo técnico para o atendimento e alerta: falta de um planejamento eficiente pode gerar perdas de até 34% dos lucros anuais devido a multas, juros e pagamento indevido de tributos.

Escolas

A taxa de inadimplência escolar em julho pode chegar até 25%, indicam dados da plataforma Kedu. Especializada em gestão financeira para instituições de ensino particular, a empresa alerta as instituições sobre os riscos de não planejar o ano financeiramente, o que pode comprometer a saúde fiscal do negócio.