Eleições 2024: quais propostas fazem falta ao turismo?

Principal vocação econômica do Ceará, o setor do turismo tem se mostrado insatisfeito com as propostas apresentadas pelos candidatos a prefeito nas eleições de 2024. À coluna, um grupo formado por 12 associações componente do trade turístico revelou um ofício que é entregue aos postulantes do Paço Municipal com as principais demandas na cidade.

Os apontamentos começam pelo "básico", como define Ivana Bezerra, presidente da Associação da Indústria de Hoteis no Ceará (ABIH-CE). Ela se refere à urbanização, limpeza e segurança, principalmente.

"Não temos visto realmente algo prático e nem nada funcional de todos os candidatos", lamenta Taiene Righetto, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará.

Ele pede por medidas de curto prazo e relata casos de funcionários com expediente determinado pelos limites de horários para entrar e sair dos bairros onde moram, além de negócios sem clientela pelo medo de circular em alguns bairros da cidade.

Malha aérea, promoção e propaganda

No âmbito mais afim ao turismo, Ivana aponta a necessidade de o poder público municipal se envolver diretamente nas negociações por novos voos - vide que o principal aeroporto do Estado está na Capital - e também na promoção da cidade Ceará e Mundo afora.

"As empresas querem, na verdade, é dinheiro. Então, tanto Estado quanto Município podem dar. Falo da promoção da nossa cidade. Fortaleza pode fazer propaganda em todos os lugares do mundo que ela quiser", explica.

O alvo dessas investidas, acrescenta, precisa ser o consumidor final. Por isso o interesse em propagandas do município em áreas estratégicas de possíveis turistas.

Impostos

Mas os pleitos do trade turístico com os candidatos incluem mais questões, do âmbito econômico, especialmente.

"Ninguém fala em não aumentar impostos. Ninguém fala sobre esse assunto, parece que é um tabu", reclama o presidente da A Associação Brasileira de Empresas de Eventos no Ceará (Abrasel-CE).

A fala dele encontra apoio em Leonardo Araripe, presidente da Abeoc-CE. Para ele, faltam debates que tratem de estímulos ao setor e conversas sobre isenções ou benefícios fiscais envolvendo ISS e IPTU, os principais impostos municipais, nunca acontecem.

"Estamos passando, neste momento, por uma situação delicada porque nosso setor não retomou os bons índices do período pré-pandemia. O nosso grande debate com a Prefeitura e com os candidatos é a questão da bitributação", detalha, referindo-se à cobrança de ISS em várias escalas do segmento de eventos.

Tratativas

Todas as questões, contam os líderes do setor, estão sendo apresentadas aos candidatos, sem exceção. José Sarto (PDT) foi o primeiro a ter tratativas e Evandro Leitão (PT), o segundo. A agenda com os demais está sendo construída, segundo afirmaram à coluna.

"Resumindo, é dar ao turismo a verdadeira importância que merece. A gente sabe do nosso potencial e não se vê tratado como merece. Isso impacta internacionalmente e de todo jeito. Se tivermos uma condição melhor, vamos ter condição de ter mais empreendimentos, trazer mais turistas para cá e consequentemente gerar mais renda para a nossa cidade", conclui Ivana.

Demandas do Turismo para os candidatos à Prefeitura de Fortaleza

1. Revisão da tributação do ISS nas captações de recursos de eventos corporativos

Urgência em reconsiderar a tributação sobre inscrições, estandes e patrocínios do ISS sobre as atividades do segmento de eventos corporativos, incluindo a revisão e possíveis mudanças na legislação municipal.



2. Incentivo à Pesquisa

Investir no desenvolvimento contínuo do Observatório do Turismo da SETFOR. Dados concretos sobre o setor têm proporcionado uma avaliação precisa de sua relevância econômica e social. Além de mensurar o impacto, orientar as políticas públicas, ainda gera conteúdo de relevância comercial pautando os trabalhos de captação.

3. Melhoria da malha aérea

A conectividade aérea é imprescindível para o setor de eventos e turismo. A melhoria da malha aérea

é essencial para garantir que todas as regiões do Brasil estejam bem conectadas, facilitando o

deslocamento de participantes nacionais e internacionais para eventos no município. Solicitamos a expansão de rotas que incluam Fortaleza como destino, além de políticas que incentivem a redução de custos operacionais para as companhias aéreas. A cidade já oferece uma série de produtos turísticos, tanto para o lazer quanto para o turismo de negócios, mas sem uma malha aérea robusta que conecte Fortaleza com os grandes emissores de turistas, nosso potencial de desenvolvimento fica comprometido.

4. Política específica de promoção de Fortaleza como destino turístico de Eventos e Lazer

Urgente necessidade do fundo municipal de turismo de forma a prever a disponibilidade de recursos

para investimentos públicos em promoção de Fortaleza. Estabelecer uma política pública que foque na promoção de Fortaleza tanto no âmbito nacional quanto internacional, incluindo investimentos e parcerias com empresas e suporte governamental para criar estratégias de marketing com campanhas de publicidade que realcem as qualidades da cidade, como suas atrações turísticas,

infraestrutura e eventos locais. Além disso, deve fomentar o desenvolvimento de novos negócios

turísticos e atrair visitantes para eventos, apoiando o crescimento do setor e impulsionando a

economia local.

Assinam:

ABEOC CEARÁ

ABAV CEARÁ

SINDIEVENTOS CEARÁ

CSTE

FORTUR-CE

ABIH CE

VISITE CEARÁ

ABBTUR CE

AMHT - CE

SINDEGTUR CE