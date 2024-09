Foto: FÁBIO LIMA Ocupação do Centro de Fortaleza é um dos pleitos da CDL para com os candidatos

Muitas vezes relegada a promessas superficiais ante a urgência dos problemas de saúde e educação de um município, a pauta econômica segue no topo da lista do interesse do setor produtivo nas eleições municipais de 2024. Hoje, a pedido desta coluna, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza enviou o documento "Manifesto do Comércio", com os pontos que considera cruciais para o setor na Capital.

O presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, conta que a lista é fruto tanto do conhecimento de causa quanto de "uma oitiva" feita nos últimos 20 dias aos cerca de 4 mil associados, proprietários de lojas de rua e de shoppings. Grupo o qual, ressalta, é composto por diversas vertentes políticas e que, no exercício do diálogo, vai receber os cinco candidatos de maior intenção de votos, segundo as pesquisas.

Mas, afinal, o que o comércio quer dos candidatos a prefeito? As demandas envolvem infraestrutura e logística, tributação e incentivos fiscais, segurança, capacitação e educação, promoção do comércio local, transferência de entidades públicas, cultura, vias públicas, transporte, habitação, ambulantes e moradores em situação de rua.

Na prática, a sugestão de maior apelo e que envolve diretamente os consumidores, trata de tarifa gratuita para o centro da cidade. O bairro, inclusive, é alvo de outras sugestões.

Entre elas, a de realização de feiras de comércio popular nas praças do Ferreira e José de Alencar, além da promoção de eventos culturais noturnos para revitalizar as áreas comerciais neste turno.

Porém, questões mais particulares do comércio varejista estão na lista. As reduções de IPTU e de alvará de funcionamento são os exemplos de medidas implantadas pela gestão municipal que podem aliviar os bolsos dos comerciantes. A promessa é de que, com isso, os alugueis também custem menos e os imóveis sejam ocupados no Centro.

Pautada - e muitas vezes focada nas redes sociais -, as candidaturas para a Prefeitura de Fortaleza vão encontrar mais ambientes "clássicos" de diálogo em 2024. Um deles será na própria CDL de Fortaleza. A entidade convidou os candidatos para encontros neste mês que antecede o pleito e já recebeu Evandro Leitão (PT) na segunda-feira, 2.

O objetivo, admite Assis, é alinhar as conversas com os postulantes a prefeito para que o vencedor das eleições tenha um diálogo franco com a categoria. No fim das contas, a meta é ter mais condições de crescimento econômico e, consequentemente, gerar mais emprego e renda na cidade.

Confira os pontos do "Manifesto do comércio"



INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Propostas e objetivos:

- Melhorias nas vias de acesso aos centros comerciais;

- Intervenções que facilitem o acesso e o aumento do fluxo de clientes.

Locais e sugestões:

- Substituição de lâmpadas comuns por leds entre a Av. Duque de Caxias e a Rua São- Paulo;

- Fim dos alagamentos nas Ruas Barão do Rio Branco / Pedro I/ Floriano Peixoto.

Benefícios esperados:

- Aumento das vendas e valorização do comércio local.

TRIBUTAÇÃO E INCENTIVOS FISCAIS

Benefícios esperados:

- Estímulo à economia local para moradia no Centro (incentivo à construção de moradias);

- Redução do IPTU para os imóveis ocupados na região do centro;

- Redução do alvará de funcionamento para os estabelecimentos localizados no centro, são formas de incentivar a redução dos alugueis, pois as lojas ocupadas terão descontos no IPTU e também no alvará que passou a ser anual.

SEGURANÇA

Propostas e objetivos:

- Aumento do efetivo da Guarda Municipal nas áreas comerciais;

- Redução da criminalidade e o aumento da sensação de segurança.

Locais e sugestões:

- Implantação de Posto Policial na Praça José de Alencar e na Praça do Riacho Pajeú.

Benefícios esperados:

- Maior movimentação de pessoas e menor incidência de crimes.

CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO

Propostas e objetivos:

- Programa de qualificação para os trabalhadores do comércio;

- Capacitação da força de trabalho e melhoria do atendimento ao cliente.

Locais e sugestões:

- Parceria com a Faculdade CDL.

Benefícios esperados:

- Aumento na qualidade do serviço e na satisfação do cliente.

PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL

Propostas e objetivos:

- Organização de feirinhas e eventos para a promoção do comércio local;

- Incentivo ao consumo nos comércios locais.

Locais e sugestões:

- Praça do Ferreira;

- Praça José de Alencar.

Benefícios esperados:

- Aumento nas vendas.

MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA

Propostas e objetivos:

- Implementação de programas de reintegração social e abrigos;

- Redução do número de pessoas em situação de rua e melhoria da segurança.

Locais e sugestões:

Praça do Ferreira / Av. Monsenhor Tabosa / Av. Tristão Gonçalves com Duque de Caxias /

Praça do Riacho Pajeú.

Benefícios esperados:

- Melhoria na qualidade de vida e redução do impacto social.

TRANSFERÊNCIA DE ENTIDADES PÚBLICAS

Propostas e objetivos:

- Realocação de órgãos públicos do município para o Centro;

- Revitalização do Centro e aumento do fluxo de pessoas.

Locais e sugestões:

- Colégio Cearense;

- Mucuripe Shopping.

Benefícios esperados:

Dinamização do comércio e aumento da segurança.

Propostas e objetivos:

Com o incremento da utilização dos aplicativos e a redução de necessidade de vagas de estacionamento, caberia uma mudança no Plano Diretor para a redução das vagas dos empreendimentos comerciais.

CULTURA NO CENTRO

Propostas e objetivos:

- Incentivo a eventos culturais noturnos, como shows e cinema ao ar livre;

- Revitalização das áreas comerciais à noite e atração de mais público.

Locais e sugestões:

- Teatros do Centro;

- Praça do Ferreira / Praça José de Alencar.

Benefícios esperados:

- Aumento da movimentação e das vendas no comércio noturno.

PRESERVAÇÃO DE PRÉDIOS ANTIGOS

Propostas e objetivos:

- Incentivos à preservação e restauração de edifícios históricos nas áreas comerciais.

Benefícios esperados:

- Valorização do espaço urbano e atração de visitantes.

VIAS PÚBLICAS

Propostas e objetivos:

- Manutenção regular das vias públicas para a garantia da acessibilidade e da segurança;

- Facilidade de tráfego e aumento da segurança no entorno comercial;

- Retirada dos alargamentos;

- Reforma da praça do Riacho Pajeú;

- Aumento do número de Zona Azul.

Locais e sugestões:

- Calçadas das Ruas Barão do Rio Branco e Floriano Peixoto;

- Rua Guilherme Rocha (perto da Academia Cearense de Letras /Igreja do Rosário);

- Renovação de calçadas, pavimentação de ruas e melhoria da acessibilidade,

incluindo rampas e sinalização; Ruas Floriano Peixoto e Barão do Rio Branco;

- Praça do Riacho Pajeú;

- Centro de Fortaleza.

Benefícios esperados:

- Melhoria na mobilidade urbana e valorização dos imóveis comerciais.

AMBULANTES

Propostas e objetivos:

- Reordenamento de vias;

Locais e sugestões:

- Ruas: 24 de Maio / General Sampaio / Barão do Rio Branco / Liberato Barroso / Guilherme Rocha.

Benefícios esperados:

- Maior visibilidade das lojas.

HABITAÇÃO

Propostas e objetivos:

- Construção de novas moradias, reformas residenciais e transformação de prédios públicos

antigos em moradias.

Benefícios esperados:

- Dinamização do comércio e aumento da segurança.

Propostas e objetivos:

- Estabelecimento de parcerias com a CDL para a promoção do comércio.

Locais e sugestões:

- Eventos culturais, econômicos e sociais realizados pela entidade.

Benefícios esperados:

- Fortalecer o comércio.

TRANSPORTE

Propostas e objetivos:

- Tarifa gratuita para o centro da cidade.