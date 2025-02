Taxação do aço ameaça planos de expansão do Ceará

Foto: FCO FONTENELE Exportação de placas de aço domina a balança comercial cearense

Passado o período de silêncio veio a surpresa, como classificou o Instituto Aço Brasil sobre a impressão do setor frente a decisão do presidente Donald Trump (EUA) de elevar os impostos de importação que incidem no aço. No Ceará, avalia Eduardo Neves, economista e CEO da Unipar BR Consultoria, é hora de mensurar os riscos.

Ele aponta atenção ao que surge como "um impacto violento" para a economia cearense, uma vez que o aço representa mais da metade das exportações do Estado e ancoram uma importante frente industrial local. Com PIB acima de 5% previsto para 2024 e projeção de superar esta marca neste ano, como o próprio governador Elmano de Freitas (PT) já mencionou, ter um baque em uma das principais indústrias pode ameaçar a expansão.

"Tudo é assustador no começo. Mas essa tem sido a forma como ele (Trump) trabalha.É considerado um grande negociante", pondera Neves, apontando a estratégia que tem sido revelada no segundo mandato do americano: ao invés de guerra comercial, o presidente dos Estados Unidos usa a taxação como pretexto para negociar vantagens nas relações internacionais.

No caso do Brasil, ele diz esperar algo semelhante. Porém, é um momento de atenção, pois o mercado local não tem potencial para absorver o aço enviado aos EUA e um comprador internacional de mesmo porte é pouco provável. Apenas o Ceará negociou US$ 284,049 milhões do produto com os americanos no último ano.

Ao mesmo tempo surge uma nova dúvida: qual a moeda de troca que Trump vai colocar na mesa de negociação com o Brasil e como isso afeta o Ceará? A negociação será crucial para o momento e a postura de observação do governo brasileiro se mostra adequada.

O modelo de negócio da Arcelormittal Pecém também é algo a ser conhecido. A empresa atua em 12 estados americanos, então, é possível que compre de unidades espalhadas pelo mundo, como a do Ceará. Além disso, a siderúrgica goza de benefícios de exportação por estar instalada - e ser a principal indústria - da Zona de Processamento de Exportação do Ceará, e não se sabe até onde uma elevação da taxação por Trump pode "ferir de morte" as operações no Estado.

"A gente precisa ver como vai ser o andar da carruagem. O Trump está dando esses sustos em todo o mundo para renegociar. Ele diz querer a América grande de novo e faz isso para que a troca com os países seja vantajosa para ele. Vamos ver se algum bloco econômico pode ter musculatura para brigar de igual para igual", conclui.

