Efeito Trump no Ceará?

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

As ameaças do presidente americano Donald Trump reverberaram por todo o mundo e todos os agentes econômicos calculam, hoje, os possíveis impactos caso o político leve a cabo as declarações feitas na cerimônia de posse. Mas, no Ceará, o que pode ser afetado?

Os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) demonstram que há grande influência dos Estados Unidos nos negócios cearenses. De US$ 1,468 bilhão exportado pelas empresas do Estado em 2024, US$ 659 milhões (ou 45,2%) foram enviados aos compatriotas de Trump.

Montante bem superior quando se observa a China, por exemplo. Ao país asiático, os cearenses exportaram apenas US$ 57,5 milhões (ou 3,94% da pauta exportadora local).

Quando o assunto é comprar de fora do Brasil, os chineses ganham a maior fatia do total de US$ 2,982 bilhões importados pelo Ceará em 2024, com US$ 1,16 bilhão (ou 39,2% de participação). Mas os Estados Unidos não perdem tanto espaço assim neste fluxo de negócios, uma vez que venderam US$ 423 milhões no último ano - o equivalente a 14,3% da pauta importadora.

Por aqui, o aço é o principal item de exportação para os Estados Unidos. Foram negociados US$ 284,049 milhões do produto com os americanos no último ano. Contratos cuja duração não são de meses, mas de anos e é muito pouco provável que sofram alteração. Água de coco, lagostas, ceras vegetais, peixes e couros também figuram entre os itens exportados, mas com expressão menor, de pouco mais de US$ 10 milhões ao longo de todo anos de 2024.

Os números colocam os Estados Unidos como o principal parceiro internacional do Ceará. Condição que expressa atenção, mas não tanto quanto a projetada para Canadá e México - de quem os Estados Unidos compra mais do que vende. Até que Trump dedique atenção ao volume negociado com os cearenses, muita briga - e provavelmente muito tempo - deve decorrer.

Ceará na Fitur

O Ceará compõe o estande brasileiro no maior evento global de turismo, a Fitur 2025. O espaço de 308 m² conta com 37 coexpositores de diferentes unidades da federação. Com sede em Madri (Espanha), a feira homenageia o Brasil, o que traz maior visibilidade aos expositores.

"Neste ano importante para o Brasil, quando seremos sede do Brics e da COP30, iniciamos com uma excelente oportunidade de apresentar ao mundo a força do Brasil e seus destinos turísticos, além é claro, de ser o espaço ideal para atrairmos investimentos estratégicos para o setor no Estado do Ceará, que tem uma vocação turística consolidada", afirmou o ministro Celso Sabino (Turismo) em nota à esta coluna.

Corre mais

A Olympikus prepara uma edição especial do tênis Corre, produzido na fábrica da Vulcabras em Horizonte (CE). Em parceria com a Strava, a marca pede que os corredores acumulem 500 mil km em conjunto para desbloquear a pré-venda do tênis. O início do desafio é 24 de janeiro e a venda em lojas físicas começa em 13 de fevereiro.

Expansão

Com a chegada confirmada de Noélia, Sodiê, Fat Guys, Santa Lolla e Greenlife, o North Shopping Jóquei projeta 2025 no ritmo do último ano. Em 2024, o centro de compras teve alta de 20% no fluxo de visitantes e 30% nas compras. Paulo Alencar, superintendente do shopping, fala em unir compras, gastronomia e entretenimento como estratégia para manter o fôlego em 2025.

Mix maior

O Grupo Azilados projeta a expansão no segmento de comidas saudáveis para 2025, quando o foco deve ser a multi culinária, segundo o CEO Pedro Leite. No ano passado, o grupo cresceu 17% com mais de meio milhão de sanduíches vendidos. O ano marcou ainda o lançamento do Em Nome da Pizza e do Azilados Saladas.

1

milhão de reais é o investimento da cearense Atente Segurança na expansão das operações no Nordeste. A empresa chega na Paraíba após atuação consolidada no Ceará e no Piauí. Paulo Aragão, diretor do grupo, mira as necessidades de condomínios e obras no estado vizinho como oportunidade de negócio.