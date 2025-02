Lúcio Gomes e o futuro do Porto de Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE Porto de Fortaleza, no Mucuripe

Ciente dos planos de desmobilizar e transferir o parque de tancagem de combustíveis do Porto de Fortaleza para o Porto do Pecém, Lúcio Gomes, diretor-presidente da Companhia Docas do Ceará, alerta: "A empresa ficará dependente do Tesouro Nacional até para pagar funcionários".

A movimentação de combustíveis no Mucuripe representa 52% do total de cargas em trânsito em um ano e a fala de Lúcio Gomes reverbera na realidade econômica brasileira e cearense, a partir do futuro do Porto. Ao mesmo tempo que observa um cuidado com os empregos e a economia da Capital tenta evitar críticas de mais uma estatal federal deficitária - e desta vez em solo cearense.

"Para ser franco, eu não vejo nada que possa substituir uma receita tão expressiva como a dos derivados de petróleo na movimentação do Porto. A Companhia Docas é uma empresa do governo federal e o ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) está preocupado com isso. Em algum momento, ele vai conversar com o governador", adianta.

As investidas para fazer com que o parque de tancagem saia do Mucuripe são antigas e foram intensificadas no último ano, especialmente pelo Governo do Estado. O governador Elmano de Freitas (PT) publicou decreto condicionando as licenças das distribuidoras de combustíveis líquidos e gás liquefeito de petróleo a projetos de transferência para o Pecém.

No entanto, nem governo nem empresas deram publicidade aos planos de instalação no parque projetado em São Gonçalo do Amarante, a 60 quilômetros de Fortaleza.

Em entrevista exclusiva a esta coluna, o diretor-presidente da Companhia Docas do Ceará conta que já teve encontros com representantes do governo estadual no qual o assunto foi mencionado, mas nunca como ponto central de debate. Com as mudanças em secretarias-chave do governo e a posse da equipe do prefeito Evandro Leitão (PT), ele espera novas reuniões institucionais.

Mas não deve tocar no assunto até março deste ano, quando um estudo a respeito da transferência e mensurando os impactos para o Porto de Fortaleza e a economia do entorno deve ficar pronto. "O assunto precisa ser tratado no momento oportuno, com dados nas mãos. Em nenhum momento pretendemos contestar as decisões do Governo do Estado e da Prefeitura de Fortaleza", diz.

500

milhões de reais é a projeção da construtora Mendonça Aguiar para o Valor Geral de Vendas dos empreendimentos lançados em 2025. Com foco no mercado de luxo, a empresa vai entregar neste ano o Eveloute 1200 e o Trend Living, ambos na Aldeota, e iniciar a construção de um novo prédio na Avenida Beira-Mar.

20

milhões de reais também são projetados para o mercado imobiliário de alto padrão pela Exellence Engenharia na construção de dez novas casas em 2025. Mas não na Capital. O foco é o Eusébio, que foi alvo de 16 projetos da empresa para casas personalizadas, que movimentaram R$ 48 milhões em investimento.

1,3

milhão de reais foi o investimento da construtech Espaço Smart em Fortaleza. A primeira unidade da empresa especializada em construção a seco. Rubens Campos, CEO da empresa, disse que a decisão de trazer a loja para Fortaleza é uma investida para ampliar a presença no Nordeste.

500

mil reais foi o investimento da BigDooh para ampliar a atuação da empresa no setor de mídia exterior e de olho em cidades fora do Ceará. Hoje, a empresa atua em Fortaleza, Aracati, Aquiraz, Baturité, Beberibe, Cascavel, Caucaia, Eusébio, Fortim, Guaiúba, Horizonte, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba e Redenção.