Resort de luxo em Jeri inicia agendamento; veja fotos

Foto: Ciro Costa/Divulgação Alchymist Luxury Resort Jeri

Jericoacoara segue como alvo de empreendimentos de luxo e deve contar com mais um até o início do próximo ano, quando o Alchymist Luxury Resort será inaugurado. Hoje, cerca de seis meses antes, as reservas já estão abertas.

Com investimento de R$ 5 milhões, o resort faz parte de uma série de investimentos turísticos de um grupo internacional no Ceará, na qual se somam o Alchymist Beach Club - no Cumbuco - e o futuro parque temático Alchymist Prehistoric Park - Jericoacoara.

"Queremos que nossos proprietários planejem suas férias com tranquilidade e confiança", destaca à coluna Clea Girão, Diretora Comercial do Grupo Alchymist Luxury Group.

A reserva no Alchymist Luxury Resort, acrescenta, apresenta vantagens nos ingressos para quem optar por estender o passeio até o Beach Club Lagoa Encantada, no Cumbuco, com preços 10% menores. O objetivo é ter os clientes por mais dias, no Ceará, e em equipamentos da rede.

Investimento multipropriedade

Mas o modelo de funcionamento do resort não é o de um hotel comum. O empreendimento segue o modelo multipropriedade cujas cotas somam R$ 100 mil de investimento médio. Mais de 90% das cotas já foram vendidas.

Foto: Ciro Costa/Divulgação Alchymist Luxury Resort Jeri

"As fases de reservas seguem uma organização interna por grupos de prioridade — de A a Z — com janelas exclusivas de três dias úteis para cada grupo", explica a empresa.

O Alchymist Luxury Resort Jeri é o segundo empreendimento do grupo no Brasil. Os principais estão localizados em Praga, na República Tcheca.

No país localizado no Centro da Europa, o grupo conduz o Alchymist Luxury Grand Hotel and Spa e o Alchymist Prague Castle Suites.



