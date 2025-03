Aeroporto de Fortaleza terá duas novas salas VIP em 2025

Foto: W Group/Divulgação Sala VIP internacional do W Group no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza

A temporada promete ser de melhor infraestrutura para os viajantes que passam pelo Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. A Fraport, concessionária que administra o terminal, diz se preparar para anunciar duas novas salas VIP em 2025, segundo revelou a esta coluna Rodrigo Sousa, diretor comercial da empresa.

Sousa age no mercado para formar o mix de lojas mais pertinente aos frequentadores do aeroporto. Isso implica em atuar em diversas frentes, seja para atender o público que tem a passagem mais rápida ou àquele que precisa se demorar nas instalações devido a conexões ou tempo de embarque.

No segundo caso, as salas VIP são enxergadas como estratégicas para valorizar o terminal. "Já temos quatro salas abertas aos nossos clientes. Espaços sofisticados e decorados sob medida para serem desfrutados com toda tranquilidade. Temos ainda a expectativa de anunciar mais duas salas", adiantou.

A primeira delas tem a inauguração oficial marcada para 9 de abril próximo. Trata-se do novo espaço do W Premium Group no Aeroporto de Fortaleza, desta vez no embarque internacional. "Esta é a terceira sala VIP do grupo no aeroporto de Fortaleza. Com o novo espaço, ampliaremos a nossa oferta em um dos aeroportos mais movimentados do país", ressalta Italo Russo Silva, CEO e fundador do grupo.

Ele cita Fortaleza como um dos terminais que mais cresce no País e diz mirar o público que acessa o aeroporto rumo a Orlando, Miami, Buenos Aires, Caiena, Lisboa e Paris. Recentemente, inaugurou o W Room, no qual os passageiros podem alugar quartos por diário ou hora. Os investimentos, no entanto, não foram revelados.

Já a segunda sala VIP será doméstica, mas não teve o operador revelado. Sousa conta ainda da busca por lojas e marcas que valorizem a experiência dos viajantes.

"O Aeroporto de Fortaleza inaugurou, em 2024, mais de 10 novas operações comerciais. Entre as mais conhecidas, estão Living Heineken, Subway e Kopenhagen. Além destas, é possível encontrar o Fit Food, Rokkon, Forneria Ouro Preto e sorvetes San Paolo. Para 2025, já temos as primeiras novidades como Milky Moo e o Brasil Souvenir", cita.

Telefonia

Diz a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que 42,46% dos usuários de telefonia móvel pré-paga do Brasil estão muito satisfeitos com os serviços prestados pelas operadoras. Outros 32,12% afirmaram estar satisfeitos. É o maior percentual combinado observado na Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida 2024, que mediu todos os nichos do setor.

O resultado alerta os consumidores que não basta fazer portabilidade e reclamar entre os amigos. É preciso abrir reclamação nos órgãos de defesa do consumidor e na Anatel quando o sinal não estiver como o prometido.

Geração solar

A geração solar centralizada, ou seja, de grandes parques será um dos principais temas do Intersolar Summit Brasil Nordeste, que vai reunir representantes da Qair, da Casa dos Ventos, da Cela e da Absolar para debater os desafios desta modalidade no dia 23 de abril, no Centro de Eventos do Ceará.

10

vezes foi o crescimento da Serena no mercado de geração distribuída no Ceará no último ano. Para 2025, a empresa diz focar mais no mercado local, confiante na adoção de mais usuários pela geração da própria energia.