Arthur Gadelha é crítico de cinema do O POVO, ex-presidente da Aceccine e membro da Abraccine. Acompanha as estreias nacionais e os passos do cinema cearense, cobrindo eventos internacionais como Cannes, Gramado, Globo de Ouro e Oscar. Nessa coluna, propõe uma escrita mais imersiva com análises e reflexões pessoais, trazendo também bastidores de filmes, festivais e premiações, além de refletir sobre o papel da crítica de arte no mundo
Quando estou no Instagram, TikTok ou Twitter (me recuso a chamar de X), costumo ser muito reativo às publicações que são propagandas, principalmente quando elas tentam se disfarçar no meio de um conteúdo comum das dezenas de influencers de comédia que se replicam nas redes sociais.
Na última semana, porém, me deparei com algumas que vi até o fim e cheguei até a voltar para ver de novo. O motivo é simples demais: a garota-propaganda ser Tânia Maria, estrela de “O Agente Secreto” que conquistou imediatamente o público.
A história de Sebastiana Maria de Medeiros Filha, afinal, não poderia ser mais comovente: perto dos 80 anos, cativar por conta de pequenas participações num filme brasileiro (e pernambucano) que ganhou o mundo.
Na estreia mundial do filme no 78º Festival de Cannes, vi um casal francês na minha frente abrindo o bloco de notas do celular quando o nome da atriz surgiu na tela do Grand Theatre Lumiére. Ninguém ali conhecia essa senhora, mas queria conhecer.
No Brasil ela já é celebridade, e as marcas perceberam isso com grande velocidade. Já vi anúncios dela com Heineken, Burger King, Volkswagen e até Caixa Federal, a mais interessante de todas.
Na campanha do banco, ela alerta as pessoas com dicas de como se proteger de golpes por WhatsApp ou telefone. “Fique atento, viu?”, ela conclui, direcionando esse aviso justamente para pessoas com sua idade, como minhas tias e avós, que já se viram em dúvida com mensagens estranhas e transações financeiras suspeitas.
A publicação para promover o Burger King, justamente no dia que aconteceria o 83º Globo de Ouro onde “O Agente Secreto” venceria os prêmios de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, teve mais de 220 mil curtidas. E tudo o que ela faz no vídeo é estar sentada na cama, mordendo um sanduíche com grande vontade.
Soube que agora ela está em São Paulo para gravar o programa Sem Censura da TV Brasil e em breve estará em alguma campanha com o astro João Gomes.
É fascinante imaginar que a febre de um filme brasileiro na rota do Oscar esteja dando a ela um reconhecimento nacional e, principalmente, um sustento financeiro que rodeia a produção artística, assim como acontece a qualquer grande ator de prestígio.
Assim como Susana Vieira e Arlete Salles, ela não está pensando em parar depois dos 80 anos. “Que venha muito filme pra eu ganhar dinheiro”, ela foi direta quando lhe perguntaram sobre qual seria o seu grande desejo.
Sua próxima aparição nas telas será em “Yellow Cake”, ficção científica de Tiago Melo que terá estreia mundial no Festival de Roterdã 2026. Na semana passada, ela esteve em Fortaleza para as gravações de “A Adoção”, de Allan Deberton. Foi em Fortaleza, inclusive, que ela assistiu ao Globo de Ouro e viu seu filme vencer.
Que as marcas e os filmes demorem bem muito para esquecer Dona Tânia, porque nós, espectadores, temos certeza de que jamais iremos.
Quer saber mais sobre filmes e séries? Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.