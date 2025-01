Arena Castelão: não vai ser só naming rights

Foto: Alessandro Oliveira / O POVO Gramado da Arena Castelão

O plano do Governo do Estado para a Arena Castelão não vai ser somente em torno da cessão do nome (naming rights), mas um pacote para injetar dinheiro da iniciativa privada no estádio, mantendo o equipamento nas mãos do Executivo.

A ideia é gerar dinheiro suficiente para desenvolver e manter o Castelão.

À coluna, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que o combo também envolverá, por exemplo, o estacionamento e o imobiliário como um todo.

Em breve, a nova gestão responsável por realizar processos de negociação de bens do Estado, da Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará S/A (Cearapar), deve se reunir com o governador para afinar o processo.

É que saiu Carolina Monteiro. Ela foi chamada para a Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de Fortaleza. Em seu lugar entrou a advogada Luiza Martins, que estava como secretária-executiva do Conselho de Altos estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa do Ceará, entre 2021 e 2024.

Vale lembrar, sobre o processo de naming rights, que não se sabe ainda se será concorrência pública, ou outro formado, mas é o que se especula de modelo para a cessão de direitos para que uma marca coloque seu nome atrelado à Arena Castelão. A nova gestão vai ter então que realizar Audiência Pública com a população.

Mas quem demonstrar interesse no estádio pode apresentar intenção, por meio de um requerimento eletrônico intitulado Proposta de Aquisição de Imóvel Público Estadual (Paipe), disponível no site da Cearapar (negocios.cepart.com.br).

E para se ter ideia do que pode vir para o Castelão, desde 2023 que a gestora de ativos faz negócios com seus ativos imobiliários e está aberta a avaliar as alternativas das mais diversas.

Portanto, com qualquer equipamento há possibilidades que vão além da aquisição direta (compra, aluguel, permuta) e chegam a formatos como a construção específica para um fim (built to suit), a venda com arrendamento de longo prazo (sale and leaseback), dentre outras ideias, como o naming rights.

Neste sentido, qualquer área do Castelão pode passar por uma administração da iniciativa privada que tire o custo de gerir do Estado e traga retorno para empresas e o caixa do Executivo.

Feriado$

As operadoras de turismo estão de olho nos feriados prolongados. Como o número é maior do que o visto no ano anterior, as empresas investem em promoções para atrair o consumidor.

Segundo a CVC, há o hábito no Brasil de, assim que são anunciados os calendários, o cliente corre para ver quando pode aproveitar mais uns dias. A CVC, portanto, lançou o tarifário dos feriados de 2025, com destinos nacionais e internacionais.

Ambev

A Ambev está com mais de 200 vagas abertas de empregos em todo o País. As oportunidades são para profissionais de diferentes níveis de experiência, desde jovens em início de carreira até especialistas.

No Ceará, o cargo disponível é para técnico/técnica de Segurança do Trabalho III, para a unidade da cervejaria em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. Os interessados poderão se inscrever e obter mais informações no site da Ambev (ambev.gupy.io/).

BNDES e Heineken

O BNDES aprovou o primeiro fomento estruturado da iniciativa Floresta Viva. Trata-se do restauro na Caatinga do Ceará. O projeto será com o Grupo Heineken, com R$ 10 milhões, sendo R$ 5 milhões para cada, a serem repassados pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio). São 340 hectares na APA da Serra da Aratanha e no Parque Estadual das Águas, abrangendo Itaitinga, Horizonte, Pacatuba, Pacajus, Guaiúba e Aquiraz.

A restauração nos mananciais visa à recarga hídrica dos açudes de Gavião, Riachão e Pacoti e no Rio Cocó. Fortalece ainda o Corredor Ecológico do Rio Pacoti, nas serras de Baturité e Aratanha, Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) de Chanceler Edson Queiroz, Terra Indígena Pitaguary e Terra Quilombola Alto Alegre. Viveiros de mudas nativas e espécies ameaçadas entram no programa.

Foto: Jorge Matheus/Divulgação Ângelo Vieira Jr.

Cearense nos EUA

O cearense Ângelo Vieira Jr., especialista em inovação, foi parar em Nova Iorque, nos Estados Unidos, como exemplo de crescimento. Natural de Novo Oriente, leva o tema "do sertão cearense ao mercado global: lições de marketing digital nos EUA para empreendedores brasileiros". Ele fala de marketing digital, especialmente nas pequenas e médias empresas, além de temas como a omnicanalidade e a inovação em marketing digital nos EUA.

O empresário fala sobretudo para a comunidade nordestina. "A educação sempre foi minha base, sou orgulhosamente ex-estudante de escola pública", reforçou o empreendedor, que é executivo, conselheiro e professor especialista em Marketing, Inovação, CX e Digital e estrategista-chefe da Lúmen Strategy.





