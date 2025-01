Governo e Prefeitura debatem plano para Porto

Foto: FCO FONTENELE ÁREA de tancagem no entorno do Porto do Mucuripe

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), respondeu pergunta enviada por esta colunista que aqui escreve sobre o plano para a saída do parque de tancagem do Porto do Mucuripe, em Fortaleza, para o Pecém, em São Gonçalo do Amarante.

Questionado pelo correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, ao vivo, se para o local responsável pelo armazenamento de combustíveis do Ceará já há o plano desenhado para virar um centro de tecnologia, ele disse que estuda com a gestão Evandro Leitão (PT) primeiro um planejamento urbano da área.

Dentro desse estudo, uma das possibilidades a serem levantadas, e já sinalizadas por Elmano no ano passado, é a atração de investimentos de data centers para a região, mirando a expansão de um eventual hub tecnológico na Praia do Futuro.

Porém, essa alternativa somente sai do campo das ideias após findado o estudo do que fazer naquele local, que vai perder cerca de seis empresas e 65 imóveis atuantes, com impacto em empregos e arrecadação para a capital cearense.

Para se ter ideia, conforme dados da Secretaria de Finanças de Fortaleza (Sefin), a perda de arrecadação é estimada em R$ 9 milhões (dados do fechamento de 2023) com a saída do parque de armazenamento de Fortaleza.

E a retirada já é certa, pois as distribuidoras de combustíveis e gás liquefeito de petróleo (GLP) serão transferidas até 2027, conforme previsto na Lei Nº 19.012, assinada pelo governador em agosto de 2024.

Os motivos da transferência englobam riscos de danos graves à população em casos de acidentes e a impossibilidade de ampliação do parque no Mucuripe.

A poligonal estabelecida na Lei 19.012 envolve as edificações entre a avenida Leite Barbosa, rua Francisco Monte, avenida José Saboia, rua Ismael Pordeus e rua Setúbal Pessoa.

E como envolve ligação com área residencial, a ideia é primeiro realizar junto com a Prefeitura estudo para o desenvolvimento urbano da região. Ele ressalta que a decisão sobre esse o planejamento da área do Porto do Mucuripe é principalmente da gestão Evandro, embora o Governo do Estado "queira colaborar".

PMES do CE

Em 2024, as pequenas e médias empresas (PMEs) online do Ceará movimentaram R$ 260 milhões, 37% a mais ante 2023. Foram 6,5 milhões de produtos vendidos (alta de 30%).

Os dados são da Nuvemshop, plataforma de e-commerce na América Latina.

O Pix somou 52,5% de todos pedidos pagos, seguido do cartão de crédito (35%). Moda (R$ 184 milhões), acessórios (R$ 4,5 milhões), arte (R$ 3,1 milhões) e educação (R$ 2,2 milhões) lideram.

ADVB Ceará

Será realizada hoje a posse da nova diretoria da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Ceará (ADVB Ceará) para o biênio 2025/2026.

O evento, para convidados, acontecerá às 18h, no 5 Elementos PUB, em Fortaleza.

Wladson Sidney é o novo presidente da ADVB Ceará. Dentre os objetivos, a nova composição foca em transformação digital e ampliação das atividades da ADVB Ceará.

Cordeiro

O Grupo Cordeiro anunciou investimento de R$ 120 milhões em ativos e a inauguração de nova empresa no Pecém com foco em soluções modulares.

Nos últimos três anos, o montante foi direcionado para a aquisição de guindastes, equipamentos de transporte, modernização dos processos com uso de tecnologia e melhorias estruturais.

Além disso, em balanço próprio, registrou aumento de 350% no faturamento bruto nos últimos quatro anos.

O novo negócio se trata da Cordeiro Metal Mecânica, voltado para engenharia e soluções técnicas, como usinagem, caldeiraria, jateamento, pintura eletrostática, recuperação estrutural e confecção de peças.

A empresa foi implantada no Complexo Logístico do grupo, próximo ao Porto, com o objetivo de ser base de apoio para as operações no Complexo.

Anitta como sócia no Ceará

A Laser&Co, empresa que tem a cantora Anitta como sócia, vai inaugurar primeira unidade em Fortaleza, na Desembargador Leite Albuquerque, 1057, na Aldeota.

A rede brasileira é especializada em tratamentos estéticos a laser e ultrassom e vai abrir as portas no dia 4 de fevereiro.

Recentemente a cantora esteve no Estado, no domingo passado, 12, para o "Ensaios da Anitta".

Rafael Estevez, cofundador e diretor da Laser&Co., diz que o estabelecimento faz parte do plano de expansão da companhia, que já soma 50 lojas em 15 estados brasileiros e planeja encerrar 2025 com mais de 130 unidades.



