Reordenamento das barracas em Aquiraz

De suma importância para o turismo, a geração de empregos e com impacto também no comércio informal, o funcionamento das barracas de praia é essencial no Ceará.

Além de ser uma atividade de característica própria nossa, com estrutura e atendimentos sem iguais no Brasil. Não é apenas a beleza natural que faz das praias cearenses um sucesso.

Porém, quando essa pujança ultrapassa limites do ir e vir, cabe um olhar do Poder Público. É que o que já aconteceu na Praia do Futuro do crescimento desordenado de algumas bandeiras de barracas também já pode ser observado em Aquiraz, na famosa Prainha.

A economia do setor de serviços lá pulsa. São estabelecimentos e estacionamentos lotados, mas esse crescimento precisa ser observado.

Uma ida da colunista ao local constatou até mesmo cordas delimitando o espaço entre os frequentadores de uma das barracas e da faixa de areia até o mar.

Ontem mesmo, o Ministério Público Federal no Ceará, representado pelo procurador da República Fernando Antônio Negreiros Lima, enviou ofício ao secretário de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos do Município de Aquiraz, Humberto Bruno Queiroz Sena, com pedidos de esclarecimento sobre a situação das barracas no município.

O documento se refere ao Inquérito Civil Público de 2001 referente à ocupação de barracas na praia.

No ofício, o MPF dá prazo de 10 dias para manifestação do órgão do Executivo para tomar "medidas mitigatórias e previstas em legislação" adequadas para o caso específico de uso de cordas para delimitar espaços na Prainha.

O procurador também cita a pendência de resposta da Prefeitura de Aquiraz, uma vez que o Ministério encaminhou laudo técnico acerca da situação no local em 2023, elaborado pela Assessoria Nacional de Perícia em Meio Ambiente do MPF. A coluna chegou a procurar a Prefeitura de Aquiraz, que recebeu as perguntas, mas não retornou até o fechamento desta edição.

Em Fortaleza, especificamente, o reordenamento das barracas de praia segue em discussão para achar um tamanho que entre em consonância entre União, MPF, empresários, e os governos de Fortaleza e do Ceará. A Prefeitura da Capital, por exemplo, defende que as unidades possam ter até 2 mil metros quadrados (m²).

Já a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) já manifestou intenção de limitar a 800 m². Os empreendedores, por sua vez, pleiteiam espaços maiores. Hoje é possível encontrar áreas de 4 mil m² para se ter ideia, com lacunas até mesmo de registros dessas expansões.

Mas seja em Fortaleza ou em Aquiraz, o debate e o bom senso são necessários de todos os lados. O empreendedorismo não pode ser podado, mas quando ele chega ao limite do ir e vir do cidadão e se aproveita da falta de fiscalização para crescer desordenadamente, cabe aos que assim praticam a devida retratação.

Geraldo Luciano Mattos Júnior encerrou seu ciclo iniciado em 2020 na Brisanet. A prestadora cearense de serviços de telecomunicações recebeu o pedido de renúncia do executivo aos cargos de membro independente do Conselho de Administração e de Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia.

Ele permanece nos conselhos das empresas Marquise, Portobello, Itaueira, Grupo FAN e CVPAR.

A cearense Brisanet foi uma das vencedoras do segundo leilão reverso para operar serviço móvel. A empresa abarcará 47 das 70 localidades disponíveis. As outras áreas ficaram com iez!, Ligga (pela Sercomtel) e Unifique.

A empresa terá de instalar novas estações rádio-base (ERBs) em municípios elencados pelo Ministério das Comunicações. Trata-se da implementação e da operação de serviço móvel com tecnologia 4G já preparada para a transição para o 5G.

Reformas

Por falar em ampliações, o Grupo Vignoli anunciou o investimento de R$ 5 milhões para reformas em Fortaleza. As alterações vão acontecer nas unidades Virgílio Távora, Silva Jatahy e Sul.

O Vignolinho, espaços para crianças, agora possui, na Silva Jatahy, 107 metros quadrados (m²); já na unidade Virgílio Távora, o espaço conta agora com 58 m²; E na Sul, terceiro restaurante da marca em Fortaleza, o espaço conta com 65 m².

Com as reformas, o estabelecimento da Silva Jatahy dobrou de tamanho, o que inclui espaço para eventos e o aporte em uma adega de vidro, espaço para casais e ainda o playground para crianças. Na unidade Sul a reforma da parte interna contou com a construção de um novo bar, adega e espaço para eventos.

Mulheres supermercadistas

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) realiza, no dia 27 de março, a terceira edição do Lidera Mulher, voltado para a atuação e a importância delas no segmento supermercadista.

O evento acontecerá no Teatro RioMar Fortaleza, a partir das 13h30min, e tem uma expectativa de público de 800 pessoas. Para Cláudia Novais, presidente da Acesu, o Lidera Mulher se consolidou como uma iniciativa para fortalecer o papel feminino no setor.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo link: e-inscricao.com/acesu/lideramulher25.





