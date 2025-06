clique para exibir bio do colunista Jornalista formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC). É editora digital de Economia do O POVO, onde começou em 2014. Atualmente, cursa MBA em Gestão de Negócios e tem Certificação Internacional em Marketing Digital pela ESPM e DMI da Irlanda Beatriz Cavalcante economia

Noélia e mais 6 lojas vão ser inauguradas no Shopping Parangaba; veja lista

O centro comercial completa 12 anos e anuncia expansão do mix de lojas, com abertura do primeiro restaurante de grande porte