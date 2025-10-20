Renda é um dos principais desafios dos jovens pretos

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Pesquisa mostra os sonhos e desafios da juventude

Enquanto jovens brancos recebem cerca de 19% a mais do que a média nacional, os pretos ganham 31% a menos.

Além disso, mais da metade destes vive com menos de um salário mínimo e meio por mês e, ainda 56% sejam os principais provedores de renda em suas casas, quatro em cada dez não conseguem cobrir suas despesas básicas.

É o que revela Estudo do British Council, que lançou ontem o relatório Next Generation Brasil 2025, um levantamento inédito que traz a percepção de mais de 3 mil jovens de 16 a 35 anos de todas as regiões do Brasil.

"Para realmente compreender o que os jovens pensam e sentem precisamos de mais do que números, precisamos conversar com eles e ouvir com atenção", afirmou Tom Birtwistle, diretor do British Council no Brasil.

A organização internacional do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais também destacou no levantamento que a educação continua sendo um dos desafios mais urgentes.

O acesso à educação também reflete desigualdades territoriais: enquanto 55% dos jovens em grandes centros urbanos possuem ensino superior, esse número cai para 14% nas favelas e apenas 10% em áreas rurais.

Os professores surgem como figuras altamente confiáveis: 69% dos entrevistados os apontaram como sua principal fonte de informação confiável, superando outras fontes como jornais, família, sites de notícia e redes sociais.

Ainda assim, as principais demandas dos jovens para a melhoria da educação são melhores salários e condições de trabalho para os professores, melhoria em sua formação e melhores instalações nas escolas.

Em relação ao empreendedorismo, como 66% dos entrevistados viram como ponto de atenção os salários abaixo das expectativas e de suas necessidades básicas, somados a longas jornadas de trabalho (56%), a vontade de ter seu próprio negócio é avaliado como alternativa a este cenário e como caminho para o futuro.

Embora 70% dos jovens tenham o sonho de empreender, 40% indicaram que a falta de acesso ao crédito torna-se a principal barreira para concretizar este sonho.

Apesar das desigualdades e barreiras que enfrentam, a nova geração do Brasil permanece esperançosa e resiliente.

O estudo revela uma geração orgulhosa de sua cultura, criatividade e diversidade, ansiosa por construir um país mais justo, inclusivo e sustentável, em que suas vozes são efetivamente ouvidas e incorporadas na formulação de políticas públicas e na construção de seu próprio futuro.

Ferrovia

A Transnordestina Logística S/A, do grupo CSN, está em pleno momento de contratações para atuações em torno da ferrovia.

Os cargos são tanto para a área administrativa, como para controle e apontamento de equipamentos em campo, além da vaga para ferroviário, bem como para advogado.

O foco é em candidatura de mulheres e pessoas com deficiência. Interessados devem enviar e-mail para curriculo@ftlsa.com.br

Moradia

Liberado o contrato de crédito com garantia da União, pela Caixa Econômica Federal, para o Governo do Estado do Ceará, no valor de R$ 117,7 milhões. O montante é destinado ao "Programa de Atendimento Habitacional - Conjuntos Habitacionais no Estado".

O foco é em habitação digna à população mais vulnerável e, ao mesmo tempo, atendendo ao compromisso de reassentamento de famílias afetadas pelas obras públicas em Fortaleza, caso das famílias da Dessal.

Resolução

Um imbróglio para o contribuinte cearense tem aos poucos sido resolvido. Além de, em dois meses, a Sefaz declarar mais 2 mil processos reduzidos na área do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) do órgão, ainda faltando 1,5 mil, a pasta investiu em aperfeiçoamento dos atendimentos.

Faz alguns anos que o processo de transferência de bens tem sido lento, chegando a durar mais de um ano, devido à demora na Sefaz cearense. Esta coluna chegou a publicar duas vezes sobre o assunto.

Leia mais Crise no ITCD da Sefaz-CE: governo deixa de arrecadar de quem quer pagar

Repasse de bens no Ceará enfrenta entrave na Sefaz Sobre o assunto Crise no ITCD da Sefaz-CE: governo deixa de arrecadar de quem quer pagar

Repasse de bens no Ceará enfrenta entrave na Sefaz

A capacitação foi dividida em quatro turmas. O foco foi para atendimento no interior do Estado. O treinamento também incluiu a presença de membros da Ordem dos Advogados do Ceará (OAB-CE) e da Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE).

Foto: Diego Gadelha/Vonixx/Divulgação Vonixx exporta para mais de 40 países

Indústria do CE em Portugal

Com domínio do mercado na fabricação para limpeza e embelezamento automotivo e exportando para mais de 40 países, a Vonixx hoje lida com estratégias para atender mais clientes.

Hoje estão na Paupina, em fábrica de 6 mil m² e galpão logístico de 6 mil m². Mas para atender à maior demanda, Paulo Nobre, fundador e CEO da marca, diz que expandem para BR-116, para área de 80 mil m², com a fábrica em espaço de 30 mil m².

São 2 mil empregos diretos em dois anos. Para internacionalizar mais, planejam fábrica em Portugal, em Covilhã, com aporte que vai passar dos R$ 100 milhões.



