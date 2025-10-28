Foto: FERNANDO SOUTELLO - DIVULGAÇÃO IPIRANGA Marca Texaco é licenciada para a Ipiranga no Brasil

Após inaugurar o primeiro posto Texaco do Nordeste em Sobral, em julho de 2025, a Ipiranga vai abrir nesta sexta-feira, 31 de outubro, a segunda unidade do Ceará, desta vez, em Fortaleza, na avenida Oliveira Paiva, no bairro Cidade dos Funcionários, conforme publica a coluna, com exclusividade.

Em parceria com o Grupo São Domingos, revendedor exclusivo da bandeira, a inauguração será também a primeira unidade da marca em uma capital.

Na abertura, entre 9h30min e 10h, proprietários de motos e carros vermelhos poderão abastecer gratuitamente com a gasolina Texaco aditivada com Techron. Serão 10 litros para carros e 5 litros para motos.

A tecnologia Techron está tanto na versão gasolina como etanol da Texaco, que promete manter limpas as partes vitais do motor e garantir melhor desempenho.

Outros serviços no local serão a loja de conveniência StarMart, que terá degustação de produtos durante a abertura, além da troca de óleo da bandeira StarLube. Sobre investimentos, a empresa prefere não revelar números.

Vale frisar que os motoristas que comparecerem ao momento de promoção vão participar da campanha de inauguração.

Consumidores serão fotografados e terão suas imagens exibidas em painéis digitais pela Cidade.

Em relação ao lançamento, Julio Sattamini, vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Ipiranga, destaca a relevância do mercado de combustíveis de Fortaleza.

“Atuar ao lado de parceiros como o Grupo São Domingos nos permite fortalecer a presença dos postos Texaco, que complementam nosso portfólio ao oferecer combustíveis com Techron, garantindo desempenho superior e uma experiência de qualidade ao consumidor”, complementou o gestor.

A volta da Texaco ao Brasil

A Texaco retornou ao mercado brasileiro de postos de combustíveis em 2024, com a primeira inauguração em Palhoça (SC).

A marca investiu no Brasil para ser o primeiro país da América Latina a oferecer etanol com o aditivo techron.

Já a Ipiranga é a licenciada dos combustíveis Texaco no Brasil e responsável por sua comercialização, incluindo os produtos com a tecnologia embarcada na gasolina e no etanol.

Ela tem mais de 88 anos em operações no mercado de combustíveis. São cerca de 6 mil postos Ipiranga e mais de 7 mil clientes nas atividades da indústria, transporte, logística e carga.

A bandeira ainda tem franquias próprias nos segmentos de conveniência e troca de óleo, incluindo AmPm e Jet Oil, além do KMV, o programa de fidelidade dos postos Ipiranga, atualmente com 38 milhões de participantes.

