Mais duas comunidades no Ceará recebem água potável

Foto: Edu Lima/ Divulgação Diageo Maria das Graças Ferreira, moradora de Forquilha, em Beberibe, com equipe da Diageo e Instituto Sisar

O projeto Águas da Diageo acaba de beneficiar mais duas comunidades rurais do Ceará, Forquilha, no município de Beberibe, e Jardim Marajoara/Bebedouro, no município de Cascavel.

Com essas adições, a iniciativa chega à marca de cinco localidades no estado e 2.500 pessoas sendo atendidas com a reforma de estações de tratamento de água, instalação de tubulações para as residências e atividades de educação ambiental.

Até ano passado, o Águas já beneficiava cerca de 1,2 mil pessoas nas comunidades de Manoel Dias e Serra Verde, em Redenção; e Choró Pedra Redonda, em Cascavel. O número agora da população beneficiada mais que dobrou em dois anos de desenvolvimento do projeto, lançado em 2022.

Foto: Edu Lima/ Divulgação Diageo Comunidade de Forquilha, em Beberibe, recebendo a entrega de Estação de Tratamento de Água (ETA) reformada

O objetivo da empresa com o projeto cé melhorar a qualidade de vida das comunidades que estão também na Região Metropolitana de Fortaleza, onde está a fábrica da Ypióca.

“Mudou muita coisa depois que a água chegou na nossa comunidade. Acontecia de ter dias de eu não mandar meus filhos para a escola porque não tinha água para eles tomarem banho. E agora que chegou a água, eles vão poder ir para a escola despreocupados”, comemora Rosiane Estevão Ribeiro, moradora da comunidade Jardim Marajoara há nove anos e mãe de três filhos.

O projeto faz parte do pilar de sustentabilidade da estratégia global da empresa, Sociedade 2030 – Espírito do Progresso que está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), a estratégia traz a meta de devolver ao meio ambiente e às comunidades toda a água utilizada em suas operações localizadas em áreas de estresse hídrico até 2026.

Melhorias na comunidade

Darline Sales, coordenadora de ESG e Relações Corporativa da Diageo, pontua que com “a adição dessas duas últimas comunidades ao projeto devolvemos ao meio ambiente, anualmente, uma quantidade de água equivalente a 91% do consumo médio anual da nossa fábrica de Ypióca”.

As intervenções nas comunidades visam ainda, com o fornecimento de água tratada 24 horas por dia, reduzir doenças transmitidas pela água, promover o desenvolvimento social e preservar o meio ambiente.

As comunidades são envolvidas no projeto por meio de suas associações comunitárias, permitindo que autogerenciem os sistemas implantados.